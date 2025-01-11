تفتح ولاية أوهايو باعتبارها المفضلة على نوتردام لبطولة CFP

رياضة
تفتح ولاية أوهايو باعتبارها المفضلة على نوتردام لبطولة CFP

من الواضح أن فيغاس لا تشعر بحظ الأيرلنديين.

افتتحت ولاية أوهايو باعتبارها المرشح المفضل على نوتردام في مباراة البطولة الوطنية لكرة القدم الجامعية.

تم تعيين الخط عند 9.5 نقطة في FanDuel، الذي يعكس الكتب الرياضية الأخرى، مع تفضيل فريق Buckeyes -410 على Fighting Irish.

فازت ولاية أوهايو على تكساس، 28-14، ليلة الجمعة على ملعب AT&T في دالاس في كوتون باول للتقدم إلى مباراة اللقب.

ساعد جاك سوير في تحقيق الفوز من خلال ارتباك قسري دراماتيكي، حيث أعاد 83 ياردة للهبوط قبل ما يزيد قليلاً عن دقيقتين من نهاية المباراة.

الرهان على كرة القدم الجامعية؟

إنها تواصل الارتداد المؤكد لولاية أوهايو بعد خسارتها أمام منافسها اللدود ميشيغان في 30 نوفمبر.

“منذ حوالي شهر، أحصانا الكثير من الناس. قال رايان داي، مدرب ولاية أوهايو: “لقد ذهب هؤلاء الرجال إلى العمل، هذا الفريق، هؤلاء القادة، القادة، الموظفون”. “آمن الجميع في المبنى. ولهذا السبب، أعتقد أننا فزنا بالمباراة في الربع الرابع.

فازت نوتردام على ولاية بنسلفانيا بنتيجة 27-24 مساء الخميس على ملعب هارد روك في ميامي في أورانج باول لتتقدم إلى مباراة اللقب.

لم يخسر المقاتلون الأيرلنديون منذ أن فاجأهم شمال إلينوي في الأسبوع الثاني من الموسم.

وقال ماركوس فريمان مدرب نوتردام: “لقد وجدنا طريقة لتقديم مسرحية عندما يكون الأمر أكثر أهمية”. “في رأيي، الفرق العظيمة، والبرامج العظيمة، تجد طريقة للقيام بذلك.”

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2025 آراء الإخبارية