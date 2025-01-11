تفتح ولاية أوهايو باعتبارها المفضلة على نوتردام لبطولة CFP

من الواضح أن فيغاس لا تشعر بحظ الأيرلنديين.

افتتحت ولاية أوهايو باعتبارها المرشح المفضل على نوتردام في مباراة البطولة الوطنية لكرة القدم الجامعية.

تم تعيين الخط عند 9.5 نقطة في FanDuel، الذي يعكس الكتب الرياضية الأخرى، مع تفضيل فريق Buckeyes -410 على Fighting Irish.

فازت ولاية أوهايو على تكساس، 28-14، ليلة الجمعة على ملعب AT&T في دالاس في كوتون باول للتقدم إلى مباراة اللقب.

ساعد جاك سوير في تحقيق الفوز من خلال ارتباك قسري دراماتيكي، حيث أعاد 83 ياردة للهبوط قبل ما يزيد قليلاً عن دقيقتين من نهاية المباراة.

الرهان على كرة القدم الجامعية؟

إنها تواصل الارتداد المؤكد لولاية أوهايو بعد خسارتها أمام منافسها اللدود ميشيغان في 30 نوفمبر.

“منذ حوالي شهر، أحصانا الكثير من الناس. قال رايان داي، مدرب ولاية أوهايو: “لقد ذهب هؤلاء الرجال إلى العمل، هذا الفريق، هؤلاء القادة، القادة، الموظفون”. “آمن الجميع في المبنى. ولهذا السبب، أعتقد أننا فزنا بالمباراة في الربع الرابع.

فازت نوتردام على ولاية بنسلفانيا بنتيجة 27-24 مساء الخميس على ملعب هارد روك في ميامي في أورانج باول لتتقدم إلى مباراة اللقب.

لم يخسر المقاتلون الأيرلنديون منذ أن فاجأهم شمال إلينوي في الأسبوع الثاني من الموسم.

وقال ماركوس فريمان مدرب نوتردام: “لقد وجدنا طريقة لتقديم مسرحية عندما يكون الأمر أكثر أهمية”. “في رأيي، الفرق العظيمة، والبرامج العظيمة، تجد طريقة للقيام بذلك.”