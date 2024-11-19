تفكيك العمالقة QB دانيال جونز

سيستغرق الأمر بعض الوقت للتغلب على الفشل الذريع لفصل دانيال جونز في تاريخ العمالقة.

لكل شيء – بدءًا من الظهور الأول المثير للإعجاب في عام 2019 إلى صورة المشجعين المزعجين بعد افتتاحية كارثية أخرى في سبتمبر/أيلول، ومن الظهور الوحيد في مباراة فاصلة إلى تلك الإحصائيات المروعة وأرقام العقود (أربع سنوات، 160 مليون دولار) – ليتلاشى وينتهي نهائيًا. الحكم على عصر جونز، الذي يتكرر ويتردد مع مرور عقود من تاريخ الامتياز، يستقر في مكانه.

لكنها لن تكون متسامحة. إذا لم يكن ذلك واضحًا قبل يوم الاثنين، فإن العمالقة وضعوا جونز على مقاعد البدلاء وقاموا بتعيين اللاعب الثالث تومي ديفيتو باعتباره لاعب الوسط الأساسي للفريق مما عزز ذلك.

سيتم تذكر فترة جونز التي دامت ست سنوات مع Big Blue من خلال ما لم ينجزه، من خلال العقد الضخم الذي لم يلتزم به، من خلال لاعبي الوسط الذين لم يطاردهم العمالقة نتيجة التمسك بالدوق السابق منتج. سيتم تذكره من خلال 70 هبوطًا مخيبًا للآمال و47 اعتراضًا، والإصابات التي أخرجت موسمي 2021 و2023 عن مساره، والتناقضات التي أعقبت ذلك في محاولة أخيرة لعكس نظرته.