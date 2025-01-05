تقنية IKEA VESKEN Shelf Hack التي تجعل عرض النباتات الداخلية أمرًا مريحًا للغاية

فوائد زراعة حديقة داخلية توسع نطاق الجماليات البسيطة – على الرغم من أن جمال النباتات أمر لا يمكن إنكاره. تشير الأبحاث إلى أن أوراق الشجر الداخلية تعمل على تحسين مزاجنا وتقليل التوتر وحتى الاستفادة من الصحة الفسيولوجية. على سبيل المثال، هناك نباتات منزلية يمكن أن تساعد في تنظيف العفن من هواء منزلك. تحتاج بالطبع إلى إيواء النباتات المذكورة في مكان ما في منزلك. إن السماح لهم بالبقاء على رف الكتب أو حافة النافذة أو الأرض أمر محفوف بالمخاطر – فقد يتسربون عند سقيتهم. تتطلب النباتات المعلقة خطافات مثبتة في الجدران أو الأسقف أو إطارات النوافذ، وهذا ليس مناسبًا للمستأجرين. وهل يمكنك حقًا الوثوق بخطاف لاصق للحفاظ على زنبق السلام الثمين عاليًا؟ الجواب، لحسن الحظ، هو الانتظار في أقرب ايكيا إليك: رف VESKEN مقابل 12 دولارًا فقط.
ما يجعل هذا الرف رائعًا جدًا لإيواء النباتات المنزلية هو مزيجه من بلاستيك البولي بروبيلين القابل للمسح (تلاحظ ايكيا أنه يمكنك مسحه بقطعة قماش مبللة وصابون أطباق معتدل)، وجوانب عالية لضمان عدم سقوط نباتاتك إذا قفزت قطتك هناك، وفتحات الصرف الصحي. بعد كل شيء، يعد سوء تصريف التربة أحد الأسباب الرئيسية لإصفرار وتساقط الأوراق في النباتات المنزلية. يأتي الرف باللون الأبيض أو الأسود؛ إذا كنت قلقًا بشأن البقع، فاختر النسخة ذات اللون الداكن. يمكنك بالطبع إنشاء حامل نباتات داخلي خاص بك باستخدام هذه الأفكار الإبداعية التي يمكنك تنفيذها بنفسك. ولكن بصراحة، لماذا تهتم عندما يمكنك الحصول على رف جاهز يتم توصيله إلى منزلك مباشرة؟ بالنسبة لأولئك الذين يتمتعون بالإبهام الأخضر ولكنهم بالتأكيد أقل براعة، فإن الرفوف الجاهزة للاستخدام هي المكان الذي توجد فيه.
قم بإعداد رف VESKEN من ايكيا باعتباره المنزل المثالي لنباتاتك المنزلية
بمجرد حصولك على رف VESKEN الخاص بك، ستحتاج إلى تجميعه، وهو مجرد حالة إدخال الأرجل في زوايا كل رف. فقط تذكر أن تقوم بتثبيت الأرجل الأربعة السفلية أولاً، ثم انتقل إلى الرف العلوي. بعد ذلك، كل ما تبقى هو إضافة نباتاتك في الأصيص! إذا كان بإمكانك الوصول إلى طابعة ثلاثية الأبعاد، فإن Printables لديها خطط مجانية للمزارعين الذين لديهم فتحات تصريف مصممة خصيصًا لتناسب أرفف VESKEN بشكل مريح؛ وإلا فإن أي مزارعين سيفعلون.
إذا كنت ترغب في الزراعة مباشرة على الرفوف بدلاً من الاحتفاظ بالنباتات المنزلية في أوعية بها صحون، لاحظ أن الماء سوف يتساقط من فتحات التصريف الموجودة في الرف السفلي. ستحتاج إما إلى إبقائها على أرضية سهلة التنظيف، أو تغطية الرف بأغطية بلاستيكية لسد الثقوب، أو نقل العربة بأكملها إلى حوض الاستحمام أو إلى الخارج على الشرفة أو الفناء لسقي النباتات. لحسن الحظ، انها خفيفة الوزن! تعتبر النباتات العصارية والصبار مثالية لهذه الطريقة لأنها تتطلب كمية أقل من الماء ووسيلة زراعة أكثر خشونة من النباتات المنزلية الورقية العادية. إذا كنت ترغب في ذلك، قم برفع رف النباتات الخاص بك بلمسات تصميم ذكية، مثل المزارعون (أو النباتات) ذات الألوان المنسقة، أو زخارف أواني الزهور اللطيفة، أو حتى بعض النباتات الاصطناعية.