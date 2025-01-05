تقنية IKEA VESKEN Shelf Hack التي تجعل عرض النباتات الداخلية أمرًا مريحًا للغاية

فوائد زراعة حديقة داخلية توسع نطاق الجماليات البسيطة – على الرغم من أن جمال النباتات أمر لا يمكن إنكاره. تشير الأبحاث إلى أن أوراق الشجر الداخلية تعمل على تحسين مزاجنا وتقليل التوتر وحتى الاستفادة من الصحة الفسيولوجية. على سبيل المثال، هناك نباتات منزلية يمكن أن تساعد في تنظيف العفن من هواء منزلك. تحتاج بالطبع إلى إيواء النباتات المذكورة في مكان ما في منزلك. إن السماح لهم بالبقاء على رف الكتب أو حافة النافذة أو الأرض أمر محفوف بالمخاطر – فقد يتسربون عند سقيتهم. تتطلب النباتات المعلقة خطافات مثبتة في الجدران أو الأسقف أو إطارات النوافذ، وهذا ليس مناسبًا للمستأجرين. وهل يمكنك حقًا الوثوق بخطاف لاصق للحفاظ على زنبق السلام الثمين عاليًا؟ الجواب، لحسن الحظ، هو الانتظار في أقرب ايكيا إليك: رف VESKEN مقابل 12 دولارًا فقط.

ما يجعل هذا الرف رائعًا جدًا لإيواء النباتات المنزلية هو مزيجه من بلاستيك البولي بروبيلين القابل للمسح (تلاحظ ايكيا أنه يمكنك مسحه بقطعة قماش مبللة وصابون أطباق معتدل)، وجوانب عالية لضمان عدم سقوط نباتاتك إذا قفزت قطتك هناك، وفتحات الصرف الصحي. بعد كل شيء، يعد سوء تصريف التربة أحد الأسباب الرئيسية لإصفرار وتساقط الأوراق في النباتات المنزلية. يأتي الرف باللون الأبيض أو الأسود؛ إذا كنت قلقًا بشأن البقع، فاختر النسخة ذات اللون الداكن. يمكنك بالطبع إنشاء حامل نباتات داخلي خاص بك باستخدام هذه الأفكار الإبداعية التي يمكنك تنفيذها بنفسك. ولكن بصراحة، لماذا تهتم عندما يمكنك الحصول على رف جاهز يتم توصيله إلى منزلك مباشرة؟ بالنسبة لأولئك الذين يتمتعون بالإبهام الأخضر ولكنهم بالتأكيد أقل براعة، فإن الرفوف الجاهزة للاستخدام هي المكان الذي توجد فيه.