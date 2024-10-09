تقوم تايلور سويفت وبريتاني ماهومز بإعادة إنشاء صور Chiefs WAG مع لمسة ملفتة

لحظات الجناح.

قضى رؤساء WAGs بريتاني ماهومز وتايلور سويفت وليندساي بيل وقتًا ممتعًا يوم الاثنين في إعادة إنشاء اللقطات التي التقطوها الموسم الماضي أثناء وجودهم في جناح خاص في ملعب أروهيد خلال فوز تشيفز 26-13 على القديسين.

شاركت ماهومز – وهي حامل بطفلها الثالث من لاعب الوسط باتريك ماهومز – صورة لسويفت وبيل وأيديهما على بطنها.

لقد كان عرضًا للقطة مماثلة التقطوها خلال التصفيات عندما كانت بيل تتوقع طفلاً مع زوجها، رئيس الرؤساء الضيق بليك بيل.

وكتب ماهومز: “نفس الفتيات، نتوء جديد”، مضيفًا رمزًا تعبيريًا لوجه دامع ورمزًا تعبيريًا على شكل قلب أحمر.

سويفت، الذي كان يواعد ترافيس كيلسي من فريق تشيفز منذ الصيف الماضي، كان يحمل كأسًا عليه رقمه 87.

تم تصوير بيل وهو يحمل شركة Garage Beer – وهي شركة تخمير صغيرة مقرها كولومبوس، أوهايو، والتي أصبح كيلسي وشقيقه الأكبر، جيسون كيلسي، مالكين ومشغلين مهمين في يونيو.

يعد الأخوان، اللذان نشأا في ولاية أوهايو، أكبر المستثمرين في العلامة التجارية المستقلة للبيرة الخفيفة.

بقي بعض أعضاء فريق Chiefs WAGs بعد أن تحسنت مدينة كانساس سيتي إلى 5-0 بفوزهم على نيو أورليانز وشاركوا في الجناح – حيث شوهد Swift وKelce يرتاحان معًا.

وشوهد مغني “Fortnight” في عدد من اللقطات التي تضم أصدقاء وعائلة كيلسي.