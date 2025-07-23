تكشف توا تاجوفيلوا عن المكان الذي يقف فيه Tyreek Hill بعد الجدل

يمكن أن يغفر توا تاجوفيلوا ، لكنه لن ينسى قريبًا.

كشف قورتربك الدلافين يوم الأربعاء أن المتلقي النجم Tyreek Hill يعمل على إعادة بناء العلاقات مع زملائه في الفريق بعد أن أعلن بشكل مثير للصدمة ، “أنا خارج ، في نهاية الموسم الماضي قبل أن يعود إلى الملاحظات المذهلة.

وقال تاجوفيلوا للصحفيين في معسكر التدريب ، “عندما تقول شيئًا كهذا ، فأنت لا تعود فقط من ذلك مع” مهلا ، سيئتي “.

“يجب أن تعمل هذه العلاقة ، يجب أن تبني كل شيء مرة أخرى ، وما زال هناك عمل مستمر. ليس فقط بالنسبة لي ، ولكن بالنسبة للجميع. كما قلت ، إنه يعمل على نفسه ، إنه يعمل على الأشياء التي يقول إنه يريد أن يتحسن معها والقيام بعمل أفضل ، لذلك ، هذه هي الخطوة الأولى بالنسبة لي ، وأنا أثني عليه على القيام بذلك.”

منذ وصوله إلى ميامي في عام 2022 عقب تجارة مع The Chiefs ، أنشأ هيل ، 31 عامًا ، علاقة مع Tagovailoa ، 27 عامًا ، في كثير من الأحيان إلى الخفافيش للاختيار من الجولة الأولى ضد منتقدي Dolphins.

حصل Pro Bowl Wideout على 1700 ياردة في موسميه الأولين مع الدلافين ووصل إلى التصفيات في كل مرة ، واختصر في جولة البطاقة البرية.

على الرغم من أن هناك تفاؤلًا يدخل حملة 2024 حيث امتدت الدلافين تاجوفيلوا في صفقة مدتها أربع سنوات و 212.4 مليون دولار ، إلا أن الأمور سرعان ما بدأت مع انطلاق الموسم العادي.

تم تهميش Tagovailoa لعدة أسابيع بعد تجربة ارتجاج آخر في منتصف المباراة في خسارة الأسبوع الثاني أمام الفواتير. عانى QB ارتجاجين خلال موسم 2022.

استمرت الخسائر في تراكم دخول الأسبوع الثامن ، عندما عاد تاجوفيلوا ، لكن دفعات الموسم في أواخر الموسم لم تكن كافية لتعزيز آمال ميامي في التصفيات مع اختتام الفريق العام في 8-9.

هيل ، الذي ظهر في جميع المباريات الـ 17 وسقط فقط من 1000 ياردة (959) ، أثار جدلًا بعد خسارة الفريق في الموسم أمام الطائرات في 5 يناير من خلال الإشارة إلى أنه يريد الخروج من ساوث بيتش.

وقال هيل بعد أن أصبحت الملاحظات فيروسية: “ما سمعته في نهاية الموسم كان الإحباط”. )

تضاعف هيل في وقت لاحق على إعجابه بتاجوفيلوا مع “جولة اعتذار عام”.

قال هيل في فبراير / شباط “UP & Adams”: “توا هو الرجل الخاص بي ، وسيظل دائمًا الرجل مهما كان الأمر. “إنه يتفهم إحباطي. كلنا نريد الفوز. توا هو منافس آخر ، إنه جحيم منافس ، والكثير من الناس لا يعرفون ذلك. إنه فائز ، إنه ثابت ، لذلك أتطلع إلى الاستمرار في بناء علاقتنا. وهذه هي جولة اعتذاري العامة. أنا أحبك يا أخي.”

لقد كان 12 شهرًا مثيرة للجدل بالنسبة إلى هيل ، الذي احتجزته الشرطة قبل فوزه على Jaguars في الأسبوع الأول في سبتمبر الماضي. تورط في وقت لاحق في نزاع محلي مع زوجته المنفصلة ، كيتا هيل ، التي تقدمت بطلب للطلاق في أبريل.

مارس هيل في معسكر التدريب يوم الأربعاء بينما تتطلع الدلافين إلى الموسم المقبل.

عندما يأخذون الملعب في الأسبوع الأول ضد المهور في 7 سبتمبر ، سيكون من دون الركن الخلفي جالين رامزي ونهاية ضيقة جونو سميث ، الذين تم التعامل معهم إلى ستيلرز في شهر يونيو ، حيث حصلت ميامي على سلامة مينكاه فيتزباتريك.