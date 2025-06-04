تكشف كايلا زوجة ريان لوشت عن الطلاق المؤلم بعد سبع سنوات

تقدمت كايلا راي ريد ، زوجة ريان لوشت ، بالطلاق ، النموذج المشترك في منشور على Instagram يوم الأربعاء.

أوضحت نموذج Playboy السابق أن قرارها هو إنهاء زواجها منذ سبع سنوات ، واصفاها بأنها “واحدة من أكثر المواسم المؤلمة” في حياتها.

وكتبت ريد ، بما في ذلك صورة لجلوسها في الخارج: “في وقت سابق من هذا العام ، اتخذت قرارًا صعبًا بإنهاء زواجي بعد الصلاة العميقة والتفكير” ، بما في ذلك صورة لجلوسها في الخارج. “أحمل الزواج في أعلى مستوى ، لذلك كان هذا أحد أكثر المواسم المؤلمة والكشف عن تحدي في حياتي. لقد كنت مترددًا في المشاركة حتى أتمكن من القيام بذلك من مكان للشفاء – وليس من الجروح الطازجة المفتوحة.

“في بعض الأحيان نواجه تجارب ، لم نختار أو نراها قادمة. وفي تلك اللحظات ، أجبرنا على اتخاذ القرارات الأصعب لحماية سلامنا ، وأطفالنا ، ومستقبلنا. لقد فهمت أن البقاء ليس دائمًا القرار الأكثر حبًا يمكن لأي شخص اتخاذه. بالنسبة لي ، كان ترك عمل حب – بالنسبة لي ونفسي.

“لقد كان العيش مع الشفافية والأصالة هو كيف نمت إلى الشخص الذي أنا عليه اليوم ، وسأواصل القيام بذلك – أثناء حماية أجزاء هذه الرحلة الخاصة والكشف في الأراضي المجهولة.”

قامت ريد بإعادة نشر قصتها في Instagram ، وكتبت ، “حان الوقت للزفير” مع رموز تعبيرية القلب.

أظهرت سجلات المحكمة أن ريد تقدم بطلب للطلاق من السباح المتقاعد في 26 مارس ، وفقًا للناس.

وأضافت ريد أنها تعطي نفسها “نعمة” وهي تتقدم إلى الأمام.

قالت: “صلواتك ودعمك المستمر تعني العالم بالنسبة لي الآن”.

يشارك Lochte ، الحاصل على ميدالية أولمبية 12 مرة ، ثلاثة أطفال مع ريد: Son Caiden Zane ، الذي يبلغ من العمر 8 سنوات في 8 يونيو ، وبنات ليف راي ، بلغ 7 في 17 يونيو ، وجورجيا يونيو ، في 22 يونيو.

اقترح اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا في عام 2016 وربطوا العقدة بعد عامين.