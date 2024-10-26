تمزق روتجرز من قبل جامعة جنوب كاليفورنيا لينخفض ​​إلى 0.500 حيث تصل سلسلة الخسائر إلى أربعة

لوس أنجلوس – ركض وودي ماركس لثلاثة هبوطات، وحصل ميلر موس على تمريرتين للتسجيل وهبوط، وقطع جنوب كاليفورنيا سلسلة هزائم من ثلاث مباريات متتالية بفوزه على روتجرز 42-20 مساء الجمعة.

سجل فريق أحصنة طروادة (4-4، 2-4 بيج تين)، الذي سيواجه واشنطن في الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر)، أهدافًا في جميع الاستحواذات الهجومية الأربعة في الشوط الأول، في حين ظهر دفاعهم المنهك بسبب الإصابات – حيث فقد أربعة لاعبين أساسيين في الشوط الثاني – مع بعض التوقفات في الوقت المناسب.

قال موس، الذي كان 20 من 28 يمر لمسافة 308 ياردات: “لا أعرف ما إذا كان هذا مريحًا بقدر ما هو مجرد تأكيد على هويتنا وما نؤمن به”. “أعطي الكثير من الفضل للرجال في غرفة تبديل الملابس، والموظفين، والبرنامج بأكمله حول كيفية تعاونهم معًا والقتال في الشدائد. ونعم، إنه لأمر رائع أن نختتم المباراة، ونأمل أن نواصل الركض هنا في النصف الخلفي من الموسم.

كان لدى ماركس 142 ياردة من المشاجرة. حصل Makai Lemon على 134 ياردة على أربع مسكات مع هبوط، بالإضافة إلى ركلة عودة 80 ياردة في الربع الأول التي أعدت تشغيل TD الثاني لماركس.

ألقى أثان كالياكمانيس تمريرة لمس 25 ياردة إلى كريستيان دريميل وركض أنطوان ريموند للهبوط، لكن الفرسان القرمزيين (4-4، 1-4) أسقطوا مباراتهم الرابعة على التوالي.

أظهر الاتساق في تحريك الكرة الذي بدا أشبه بالموسمين السابقين في Pac-12 مع كاليب ويليامز في مركز الظهير الوسطي، صعد USC صعودًا وهبوطًا في الملعب في الشوط الأول. استحوذت لعبة التمرير على 172 من إجمالي 244 ياردة للهجوم خلال ربعين، حيث سجل موس 14 من 16 محاولة ووجد كايل فورد لهبوط 11 ياردة.

وقلص روتجرز، الذي يستضيف مينيسوتا في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر، النتيجة إلى 28-20 في وقت مبكر من الربع الثالث عندما غطى كالياكمانيس 70 ياردة في مسرحيات متتالية برميات إلى ديمير ميلر ودريميل، تليها تمريرة من نقطتين إلى لاعب الوسط من كريس. طويلة على مسرحية خدعة.

لكن ليمون قطع مسافة 70 ياردة من الالتقاط والهرب في المسرحية الأولى من القيادة التالية، وسار موس إلى منطقة النهاية على حارس من 7 ياردات ليعيد USC إلى الخلف بممتلكتين.

قال لينكولن رايلي، المدير الفني لفريق طروادة: “لم نرتكب بعض الأخطاء نفسها التي ابتليت بها”. “أعلم أن الأمر يبدو بسيطًا، لكننا فعلنا ذلك، ولعبنا بشكل أفضل”.

انتهى الأمر بـ Kaliakmanis بمرور 313 ياردة ، وكان لدى Kyle Monangai 86 ياردة على 18 عربة.

قم بتمرير امتيازات الاندفاع

الوصول إلى لاعب الوسط هو ما جعل موسم المنسق الدفاعي D’Anton Lynn في UCLA ناجحًا للغاية، ولكن بداية فترة ولايته في USC تم تحديدها من خلال عدم القدرة المذهلة على صنع الأكياس. انقلب ذلك ضد روتجرز، حيث سجل أحصنة طروادة أعلى مستوى في الموسم بأربع عمليات إزالة لكالياكمانيس.

وقال الظهير إيستون ماسكاريناس أرنولد: “اعتقدت أن اليوم كان مجرد تمثيل جيد للهوية الحقيقية لدفاعنا، حيث لعبنا بدنيًا لمدة أربعة أرباع متتالية”.

الوجبات الجاهزة

روتجرز: لقد انهار الدفاع خلال المباريات الثلاث الماضية، حيث تخلى عن 119 نقطة أمام ويسكونسن وجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس وجامعة جنوب كاليفورنيا.

جرحتهم أحصنة طروادة لمسافة 8.7 ياردة لكل لعبة، بينما لم يسجل Scarlet Knights كيسًا وكان لديهم معالجة واحدة للخسارة.

جامعة جنوب كاليفورنيا: كانت الجريمة تبحث عن متلقي رئيسي، وربما يكون ليمون هو صانع الفارق.

كان إمساكه وركضه السلس لمسافة 40 ياردة للهبوط في أواخر الربع الثالث لإبعاد المباراة هو نوع من اللعب المتفجر الذي افتقر إليه أحصنة طروادة بشكل ملحوظ خلال انزلاقهم الأخير.