تم إعطاء البجعاء تقنية بعد الحيلة لإيقاف وقت لاعب الكرة مقابل نيكس

نيو أورليانز – تم القبض على لاعب كرة البجعان في عملية خداع أدت إلى خطأ فني.

وفي الربع الثاني من فوز نيكس 104-93 على بيليكانز، ارتدت كرة سائبة فوق خط الأساس بالقرب من سلة نيويورك ولم يكن من الواضح من لمسها آخر مرة.

منح الحكم الكرة لنيكس، ولكن بينما كان البجعان يفكرون في الطعن في الحكم، حاول فتى الكرات المماطلة عن طريق مسح الملعب النظيف.

هل سبق لك أن رأيت فتى الكرات يحصل على خطأ فني؟ كانت هذه لحظة غريبة بين نيكس وبيليكانز. pic.twitter.com/9zpZvlm5L9 – كرة السلة بينساري (@PensareBBall) 22 ديسمبر 2024

أشارت الإعادة إلى أنه تم حث فتى الكرات على “المسح” من قبل مقاعد البدلاء في فريق بيليكانز – بما في ذلك أحد اللاعبين الذي قام بكزة بسيطة على ظهره – وأكد لاعبو نيكس أنهم سمعوا الأوامر.

قال برونسون لصحيفة The Post: “كان المقعد يصرخ: “اكتسح، اكتسح”. “ولم يسقط أحد على الأرض”

أصدر الحكم إنذارًا فنيًا لفريق البجعان – أو ربما لصبي الكرات – وقام برونسون بتحويل التسديدة الخاطئة لتقليص الفارق إلى أربعة مع بقاء 4:19 في الشوط الأول.

“لقد كانوا يعرفون ما كانوا يفعلون. قال جوش هارت لصحيفة The Post: “لقد تم الصراخ على فتى الكرات المسكين”. “كان مقعدهم يخبره بذلك.”

بعد عودته من غيابه عن مباراة واحدة لأسباب شخصية، نسب هارت الفضل إلى مدرب نيو أورليانز ويلي جرين لإحياء مسيرته وتعزيزها.

قضى هارت موسمين ونصف مع فريق البجعان وكان يرغب في التبادل قبل أن يتولى جرين المسؤولية خلفًا لستان فان جوندي في عام 2022.

وقال هارت: “لقد كان مدربي الثالث خلال ثلاث سنوات”. “لقد خرجت من ستان حيث ربما قضيت واحدة من أسوأ سنوات مسيرتي. وكان ويلي يؤمن بي نوعًا ما. لم أكن أرغب في العودة، لكنني تحدثت معه وأصبحنا على نفس الصفحة في بداية ذلك العام.

“لقد وثق بي فقط. لقد وضعني في وضع يسمح لي بأن أكون ناجحًا من حيث أن أكون صانع ألعاب وهدافًا. أعتقد أن هذا هو أكبر شيء. لقد وثق بي كلاعب، ولكن أكثر كشخص. وهذا ما أكسبني ثقتي حقًا. كما ترى المباريات التي لعبتها هناك، أعتقد أن متوسطي كان تقريبًا ما أحققه الآن. الآن أعتقد أنني على الأرجح في واحدة من أفضل السنوات في مسيرتي المهنية. لقد حصلت دائما على الحب لويلي. لقد غير الأشياء بالنسبة لي. … أنا دائمًا أنسب الفضل إلى ويلي كثيرًا في تغيير مسار مسيرتي المهنية.

قدم جيريكو سيمز أحد أفضل عروضه هذا الموسم بينما كان يلعب لمدة 13 دقيقة لصالح كارل أنتوني تاونز، الذي وقع في مشكلة مبكرة.

وقال توم ثيبودو مدرب نيكس: «جاء جيريكو وأعطانا دفعة كبيرة.

وتفوق نيكس على البيليكانز بفارق 17 نقطة مع سيمز في الملعب.

كان زيون ويليامسون، الذي كان يحلم به كمنقذ نيكس ووجه الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين، غير متاح دائمًا، وبعيدًا إلى أجل غير مسمى ويُقال إنه موجود في كتلة التداول.

ويليامسون، الذي غاب عن مباراته العشرين على التوالي يوم السبت مع البيليكانز بسبب شد في أوتار الركبة، شارك في أربع مباريات فقط ضد نيكس منذ انضمامه إلى الدوري الاميركي للمحترفين قبل ست سنوات.

لقد كان مرضًا تلو الآخر منذ أن اعتبر ويليامسون الجائزة النهائية من قبل منظمة نيكس لخسارته 65 مباراة في 2018-2019.

وبدلاً من ذلك احتلوا المركز الثالث في مسودة اليانصيب واختاروا RJ Barrett.

مع غياب العديد من المباريات، يمكن التنازل عن عقد ويليامسون بعد الموسم من قبل البيليكانز وتتزايد التكهنات حول الدوري حول الصفقة.

في السنوات السابقة، كان نيكس خاطبًا تجاريًا محتملاً – خاصة عندما كانت نيويورك مليئة برأس المال – لكنهم ليسوا في وضع يسمح لهم حاليًا بمبادلة اللاعبين المنتجين بلاعب غير موثوق به.

أيضًا، تخلى ويليامسون عن CAA، الوكالة التي لها علاقات وثيقة مع مكتب نيكس الأمامي، والآن يتم تمثيلها بواسطة WME.