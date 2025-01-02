تم إهدار مذيعي أخبار التايمز على البث التلفزيوني المباشر

قد تعتقد أنه سيكون من السهل ألا تتعرض للتجاهل أثناء العمل. بقدر ما يمكننا أن نرى، إنها عملية من ثلاث خطوات. الخطوة 1: الحضور إلى العمل الخطوة 2: لا يتم رميها في سلة المهملات. الخطوة 3: لا تتعرض للنفايات. سهل، أليس كذلك؟ حسنًا، يبدو أن الأمر ليس سهلاً بالنسبة لبعض مذيعي الأخبار المحترمين، كما لو أنه من بين جميع المهن، لن يلاحظ أحد. ربما يكون السبب هو متطلبات الوظيفة والضغط من أجل تقديم أداء لا تشوبه شائبة على شاشة التلفزيون المباشر. ربما هي رغبة كامنة في الشهرة بين أولئك الذين ينجذبون للعمل أمام الكاميرا. ثم مرة أخرى، كان الأمر مضحكًا عندما قام مذيع شبكة سي إن إن أندرسون كوبر وأندي كوهين بالتقاط لقطات مباشرة من التكيلا أمام الكاميرا في ليلة رأس السنة الجديدة في عام 2017، أيًا كان. وفي 2018. و2019. وأيضًا في 2020 و2021 و2023. ونخطط للقيام بذلك مرة أخرى في 2024.

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حسنًا، كوبر وكوهين لم يكونا بالضبط من يمكن أن نطلق عليهم “المهملات”. لقد كانوا أكثر جنونًا وضحكًا. بالإضافة إلى ذلك، كانت ليلة رأس السنة. مذيعي الأخبار الآخرين، على أية حال؟ لقد تعرضوا للضرب بشكل واضح – أو على الأقل زعمًا، لأنه نادرًا ما يقول مذيع الأخبار أو صاحب العمل: “نعم، لقد كان هذا الرجل مبتذلًا تمامًا”. في بعض الأحيان، يكون شرب الخمر على الهواء أمرًا مضحكًا أو محرجًا، كما هو الحال مع مذيع CNN دون ليمون. في بعض الأحيان يكون الأمر مربكًا ومثيرًا للقلق، كما حدث مؤخرًا مع هيذر كوفار من شبكة سي بي إس. وفي بعض الحالات، يعكس مشكلة حقيقية أعمق تتعلق بتعاطي المخدرات والتي تهدد أكثر بكثير من مجرد تماسك نشرة إخبارية بسيطة، كما هو الحال في حالة فرانك سومرفيل من قناة KTVU.

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