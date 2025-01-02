تم إهدار مذيعي أخبار التايمز على البث التلفزيوني المباشر

قد تعتقد أنه سيكون من السهل ألا تتعرض للتجاهل أثناء العمل. بقدر ما يمكننا أن نرى، إنها عملية من ثلاث خطوات. الخطوة 1: الحضور إلى العمل الخطوة 2: لا يتم رميها في سلة المهملات. الخطوة 3: لا تتعرض للنفايات. سهل، أليس كذلك؟ حسنًا، يبدو أن الأمر ليس سهلاً بالنسبة لبعض مذيعي الأخبار المحترمين، كما لو أنه من بين جميع المهن، لن يلاحظ أحد. ربما يكون السبب هو متطلبات الوظيفة والضغط من أجل تقديم أداء لا تشوبه شائبة على شاشة التلفزيون المباشر. ربما هي رغبة كامنة في الشهرة بين أولئك الذين ينجذبون للعمل أمام الكاميرا. ثم مرة أخرى، كان الأمر مضحكًا عندما قام مذيع شبكة سي إن إن أندرسون كوبر وأندي كوهين بالتقاط لقطات مباشرة من التكيلا أمام الكاميرا في ليلة رأس السنة الجديدة في عام 2017، أيًا كان. وفي 2018. و2019. وأيضًا في 2020 و2021 و2023. ونخطط للقيام بذلك مرة أخرى في 2024.
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حسنًا، كوبر وكوهين لم يكونا بالضبط من يمكن أن نطلق عليهم “المهملات”. لقد كانوا أكثر جنونًا وضحكًا. بالإضافة إلى ذلك، كانت ليلة رأس السنة. مذيعي الأخبار الآخرين، على أية حال؟ لقد تعرضوا للضرب بشكل واضح – أو على الأقل زعمًا، لأنه نادرًا ما يقول مذيع الأخبار أو صاحب العمل: “نعم، لقد كان هذا الرجل مبتذلًا تمامًا”. في بعض الأحيان، يكون شرب الخمر على الهواء أمرًا مضحكًا أو محرجًا، كما هو الحال مع مذيع CNN دون ليمون. في بعض الأحيان يكون الأمر مربكًا ومثيرًا للقلق، كما حدث مؤخرًا مع هيذر كوفار من شبكة سي بي إس. وفي بعض الحالات، يعكس مشكلة حقيقية أعمق تتعلق بتعاطي المخدرات والتي تهدد أكثر بكثير من مجرد تماسك نشرة إخبارية بسيطة، كما هو الحال في حالة فرانك سومرفيل من قناة KTVU.
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يُزعم أن هيذر كوفار ظهرت في سلة المهملات
سنبدأ بقضية سُكر على الهواء في عام 2022 والتي تصدرت الأخبار فقط لأن الناس أرادوا السخرية وكتابة العناوين الرئيسية. ويجب أن نقول سكرًا “ظاهريًا” لأن المذيعة المعنية – هيذر كوفار من شينيكتادي، WRGB CBS-6 في نيويورك – قالت إنها “محرومة من النوم ومرهقة” يوم السبت المعني في يوليو 2022، وفقًا لصحيفة ديلي ميل . لقد عادت للتو إلى العمل بعد إجازة بعد وفاة والدها وكان من المقرر أن تعمل في نوبات متتالية في نهاية هذا الأسبوع. وبدلاً من ذلك، ظهرت على الهواء في الساعة السادسة مساءً يوم السبت، وهي في حالة سكر على ما يبدو.
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توجه المشاهدون إلى X (تويتر سابقًا) أثناء وبعد بث كوفار للتعبير عن آرائهم. تراوحت التعليقات من شبه متعاطفة، “آمل أن تكون هيذر على ما يرام على القناة الإخبارية 6، لكن لا ينبغي لها أن تظهر على شاشة التلفزيون، فهي تبدو حطامًا وهي تتلعثم،” إلى سخرية، “هذا هو بالضبط ما تبدو عليه الفوضى الساخنة”. إضافة إلى التشويش، كتب مايك سينغتون، المدير التنفيذي السابق في NBC (والمطارد الواضح للقيل والقال)، سلسلة من التغريدات لتحديث الأشخاص بشأن وضع كوفار. وادعى أن أحد المنتجين في شبكة سي بي إس كشف له أن كوفار غالبًا ما كان يظهر في العمل “في حالة سكر”، ولكن لم يكن أبدًا إلى الحد الذي كان ملحوظًا على الهواء.
أوقفت شبكة سي بي إس كوفار بعد الحادث، وردت كوفار باختيار عدم تجديد عقدها معهم عندما انتهى في 31 يوليو. وبعد ذلك بقليل في أوائل أغسطس، دخلت على الإنترنت لتخبر الناس أنها بخير، وكان هذا كل شيء.
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أبلغ ديباك تشوراسيا عن مأساة وطنية وهو في حالة سكر على ما يبدو
فقط لتذكير الناس بأن “هل مذيعة الأخبار هذه في حالة سكر؟” لا تقتصر الحكايات على العالم الإنجليزي، فلنوجه انتباهنا إلى الهند. بالعودة إلى ديسمبر 2021، ظهر مذيع الأخبار المخضرم باللغة الهندية ديباك تشوراسيا في العمل وهو مخمور على ما يبدو عند الإبلاغ عن وفاة رئيس أركان الدفاع الجنرال بيبين روات، الذي توفي مؤخرًا في حادث تحطم طائرة هليكوبتر كان من الممكن منعه تمامًا في 8 ديسمبر. ليس واضحًا للغاية، ولكنه يُظهر تشوراسيا ضبابيًا في الجزء السفلي الأيمن من الشاشة وهو يتمتم قليلاً، ويمسك برأسه، وما إلى ذلك. لكل مجلة فري برس، قال أيضًا إن “صحفيًا” مات وليس روات. تم إغلاق البث بسرعة في منتصف الأمور.
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كان هذا كافيًا لظهور عدد كبير من المقالات والمشاركات عبر الإنترنت، حيث تساءل أحد المعلقين على أحد منشورات الفيسبوك عن سبب عدم القبض عليه، ونشر آخر الحادثة تحت عنوان #عار. وعقب الحادثة، توجه تشوراسيا إلى X قائلاً (عبر ترجمة جوجل): “ما تفكرون فيه جميعاً بعد مشاهدة الفيديو غير صحيح على الإطلاق”. ثم تابع ليشرح (ربما قدم الكثير من التفاصيل) أنه كان يرقص كثيرًا في حفل زفاف في منزله، وأدى إلى التهاب إصابة قديمة في الركبة، ثم تناول مسكنًا للألم جعله مجنونًا. بغض النظر، يبدو أن مسيرة تشوراسيا المهنية لم تتأثر كثيرًا بالحادث. انتقل منذ ذلك الحين إلى برنامج تلفزيون الواقع “Bigg Boss OTT 3”.
كافح ليون هاريس من خلال البث
أصبحت الأمور خطيرة بعض الشيء في حالة مذيع الأخبار ليون هاريس من قناة NBC4 بواشنطن. في الآونة الأخيرة، في 2 ديسمبر 2024، نشرت قناة NBC4 Washington إعلانًا موجزًا عن هاريس والذي يتناقض بشكل متعاطف مع الحوادث الأخرى الواردة في هذه المقالة. وجاء في الرسالة: “في الأسبوع الماضي، بدا ليون مريضًا أثناء تقديم News4 في الساعة 6. سيبتعد ليون عن مكتب المذيع للتركيز على المشكلات الصحية. نحن هنا في NBC4 – وأنت في المنزل – نهتم بشدة بليون ونتمنى له التوفيق. ” في نشرة الأخبار المعنية، التي يرجع تاريخها إلى عيد الشكر، واجه هاريس صعوبة في متابعة الملقن. تم قطع المقطع وتحول بسرعة إلى الطقس.
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لدى هاريس تاريخ في تعاطي الكحول، لدرجة أنه تم القبض عليه في عام 2022 بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول وقضى 10 أيام خلف القضبان. وأعرب هاريس عن ندمه العميق على الحادث، بحسب ما نقلت صحيفة إندبندنت. “في حالتي، كان من الممكن أن أقتل شخصًا ما… اعتقدت أنه بعد تناول حوالي أربعة أكواب من النبيذ، اعتقدت أنني جيد. لم أكن كذلك! لن يصبح أحد جيدًا بعد ذلك.” بعد عودته إلى مكتب الأخبار، قال إنه “يعتنق الرصانة” ويتعاون مع “محترفين صارمين للغاية للسيطرة على هذا المرض المسمى إدمان الكحول”.
لم تكن هناك تحديثات من هاريس منذ إعلان شبكة إن بي سي عن أخذه فترة راحة للتركيز على صحته. وعلى الرغم من أنه ليس من الواضح بنسبة 100٪ أن هاريس كان مخمورًا في بث عيد الشكر المعني، فمن الجيد أنه يركز على صحته، بغض النظر.
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أخذ فرانك سومرفيل أمبيان قبل أن يبدأ على الهواء
حان الوقت الآن لكي نكون أكثر جدية من خلال الحديث عن فرانك سومرفيل، الذي كان يعمل في قناة KTVU FOX 2 في سان فرانسيسكو حتى جاء إلى العمل في 30 مايو 2021. خلال البث في الساعة 10 مساءً، كان يتلعثم في كلماته ويخطئ في نطق حروف العلة طريقة غريبة. لقد كان بعيدًا عن البث حتى أغسطس عندما عاد لفترة قصيرة لتغطية اختفاء غابي بيتيتو ولكن تم تعليقه بسبب اعتراضه على التغطية المهووسة لقصتها مقابل التباين في التقارير عن النساء ذوات البشرة الملونة المفقودات. علاوة على ذلك، أمضى في الفترة ما بين مايو وأغسطس تسعة أسابيع في مركز إعادة التأهيل بعد إلقاء القبض على وثيقة الهوية الوحيدة وتدمير سيارته في طريقه إلى تاكو بيل.
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في مقابلة عام 2023 مع قناة KRON 4، قال سومرفيل إنه تناول حبتين من دواء أمبيان عن طريق الخطأ قبل ظهوره على الهواء في مايو 2021 بدلاً من الدواء الموصوف له. ووصف نفسه بأنه “في حالة من الفوضى الكاملة” في ذلك الوقت. وفي حديثه عن تعاطي الكحول والمخدرات، قال: “في أسوأ الأحوال، كان من الممكن أن يحدث ذلك كل ليلة تقريبًا. ما كنت أحاول القيام به بصراحة تامة، هو مجرد الهروب … لقد كنت حزينًا جدًا ووحيدًا من الطلاق والافتقاد. من المؤكد أن أطفالي والوباء لم يساعداني لأنني الآن وحدي تمامًا.
بعد مقابلة KRON 4 هذه، تم القبض على سومرفيل مرتين في ليلتين متتاليتين في يونيو 2023، أولاً بسبب شجار ثم لإظهار “علامات وأعراض موضوعية للتسمم العام”، وفقًا لـ KRON 4. في ديسمبر من ذلك العام. ، ظهر على Instagram بدون قميص واصفًا حبه الجديد لممارسة الرياضة والرصانة.
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أضاء دون ليمون بسعادة
بعد ركوب دوامة الاكتئاب من سلوك مذيع الأخبار المدمر للذات، قد ننتهي أيضًا بملاحظة مضحكة ونعود إلى أحد زملاء عمل أندرسون كوبر السابقين: دون ليمون. ونعني بكلمة “مضحك” دراسة حالة مثالية في “Fremdschämen”، الكلمة الألمانية التي يجب على الناس حقًا أن يقولوها عندما يقولون “تذلل”. والسبب هو أنه كان من المحرج والمحرج حقًا رؤية ليمون يبدأ في فك أزرار قميصه على الهواء مباشرة في ليلة رأس السنة الجديدة 2016، أثناء قيامه بأفضل ما تفعله شبكة CNN على ما يبدو في ذلك الوقت من العام: إهدار المال بغرض الترفيه العام.
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كما نقلت صحيفة بوسطن غلوب عن ليمون وهو يقول للكاميرا في الليلة المعنية، “يقول الناس إنني مضاء. نعم، أنا مضاء. من يهتم؟ نيو أورليانز مضاءة.” كان ليمون يبلغ من العمر 51 عامًا في ذلك الوقت. أمضى ليمون أيضًا المساء مع شريكه في الاستضافة، بروك بالدوين، الذي قال له ذات مرة: “إن التكيلا تشبه – تنبعث من مسامك”. قام ليمون أيضًا بثقب أذنه، ولعب دور النادل، وربما رقص على طاولة على أنغام أغنية “Dancing Queen” لفرقة ABBA مع عاكس الضوء الأخضر على رأسه. من يعرف؟
تشمل التصرفات الغريبة اللاحقة في ليلة رأس السنة الجديدة مص ليمون لرأس جراد البحر الذي قدمه شخص غريب عشوائي وإرباك كاريس جاكمان، وهي مراسلة تابعة لشبكة سي بي إس، لصديقة سابقة بعد رؤيتها وسط حشد من الناس. “كنت أواعدها” ، نقلت صحيفة فيلادلفيا إنكويرر عن ليمون. “أمي، إذا كنت تشاهدين في المنزل، هل تتذكرين ميشيل؟”
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