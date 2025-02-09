تم الخروج من بلاط الحمام الأبيض لعام 2025: إليك اللون لمحاولة بدلاً من ذلك

كانت بلاط الحمام الأبيض شائعًا لسنوات. يخلق خيار التصميم العادي والعملي شعورًا بمساحة نظيفة ومريحة ، مما قد يفسر شعبيته. غالبًا ما يتم اختيار البلاط الأبيض من قبل أصحاب المنازل الذين يهدفون إلى إنشاء حمام مستوحى من المنتجع الصحي أو أولئك الذين يفضلون ببساطة الابتعاد عن ألوان البلاط الجريئة. على الرغم من الاتجاه الطويل الأمد لبلاط الحمام الأبيض ، إلا أنه من المحتمل أن يأخذ البلاط المحايد الدافئ ، مثل ظلال البيج أو تان ، مكانهم.

تتماشى التخلي عن بلاط الحمام الأبيض لعام 2025 مع الانتقال بعيدًا عن الحمامات البيضاء التي كانت شائعة حتى الآن. قدمت المصممة لورا هاميت نظرية لماذا أصبح المظهر الأبيض بالكامل الآن اتجاهًا قديمًا لتصميم الحمام أثناء التحدث مع فوربس. وقال هاميت: “في حين أن المساحة البيضاء الواضحة يمكن أن تشعر بالتأكيد بالذاق والنظافة ، إلا أن اللون الأبيض الحقيقي هو أبرد وأكثر ألوانًا ، خاصةً في التشطيبات الصعبة كما في الحمام”.

تعد عناصر التصميم الترابية ذات اللون ، مثل البلاط المحايد الدافئ ، من بين خيارات تصميم الحمام التي تتولى الآن. وأضاف المصمم: “أحب رؤية النغمات الغنية والألوان الترابية وألوان مزاجية وأعمق في طريقها ، مما يخلق حمامات أكثر مميزة ودافئة”. إذا كنت ترغب في مواكبة الاتجاهات ، فسيكون الآن هو الوقت المثالي لتجديد حمامك بالبلاط المحايد.