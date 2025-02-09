تم الخروج من بلاط الحمام الأبيض لعام 2025: إليك اللون لمحاولة بدلاً من ذلك

كانت بلاط الحمام الأبيض شائعًا لسنوات. يخلق خيار التصميم العادي والعملي شعورًا بمساحة نظيفة ومريحة ، مما قد يفسر شعبيته. غالبًا ما يتم اختيار البلاط الأبيض من قبل أصحاب المنازل الذين يهدفون إلى إنشاء حمام مستوحى من المنتجع الصحي أو أولئك الذين يفضلون ببساطة الابتعاد عن ألوان البلاط الجريئة. على الرغم من الاتجاه الطويل الأمد لبلاط الحمام الأبيض ، إلا أنه من المحتمل أن يأخذ البلاط المحايد الدافئ ، مثل ظلال البيج أو تان ، مكانهم.
تتماشى التخلي عن بلاط الحمام الأبيض لعام 2025 مع الانتقال بعيدًا عن الحمامات البيضاء التي كانت شائعة حتى الآن. قدمت المصممة لورا هاميت نظرية لماذا أصبح المظهر الأبيض بالكامل الآن اتجاهًا قديمًا لتصميم الحمام أثناء التحدث مع فوربس. وقال هاميت: “في حين أن المساحة البيضاء الواضحة يمكن أن تشعر بالتأكيد بالذاق والنظافة ، إلا أن اللون الأبيض الحقيقي هو أبرد وأكثر ألوانًا ، خاصةً في التشطيبات الصعبة كما في الحمام”.
تعد عناصر التصميم الترابية ذات اللون ، مثل البلاط المحايد الدافئ ، من بين خيارات تصميم الحمام التي تتولى الآن. وأضاف المصمم: “أحب رؤية النغمات الغنية والألوان الترابية وألوان مزاجية وأعمق في طريقها ، مما يخلق حمامات أكثر مميزة ودافئة”. إذا كنت ترغب في مواكبة الاتجاهات ، فسيكون الآن هو الوقت المثالي لتجديد حمامك بالبلاط المحايد.
البلاط المحايد الدافئ
نظرًا لأن البلاط المحايد الدافئ تتولى في عام 2025 ، فقد تتساءل عن كيفية دمجها في الحمام الخاص بك. لديك الكثير من المرونة. لحسن الحظ ، سيعمل خيار التصميم هذا بشكل جيد مع نظام الألوان الحالي إذا كان لديك بلاط وأرضيات بيضاء طوال الوقت. بالنسبة لأولئك الذين لديهم الوقت والميزانية لاستبدال البلاط الأبيض الموجود تمامًا بالبلاط المحايد الدافئ ، تحقق من البلاط الرملي Portmore من شريط البلاط. توفر هذه البلاط ذات اللون الكريمي نفس المظهر البسيط والنظيف الذي تقوم به البلاط الأبيض ، لكنها مثيرة للاهتمام بصريًا بما يكفي لتستمر في تحريك حمامك.
إذا كنت تفضل ظلال أعمق ، ألق نظرة على بلاط الجدار المترو من الكرمة من Wayfair. إنه لون بني مذهل يضيف لمسة من الترابين إلى حمامك ، مما يجعله يشعر وكأنه تراجع عافيًا. إذا كنت ترغب في تبديل بلاط الحمام الأبيض الخاص بك للبلاط المحايد الدافئ ولكن ليس لديك ميزانية للتجديد ، ففكر في استخدام البلاط القشرة واللصوص بدلاً من ذلك. يعد قشر Urcolor Peel و Stick Backsplash في الرخام البني خيارًا رائعًا يستحق النظر فيه لأنه يتضمن مجموعة متنوعة من البلاط المحايد الدافئ. سيكون عليك استخدام مانع تسرب مقاوم للماء فوق بلاط القشر واللصوص إذا كنت تخطط لتطبيقها على جدران الاستحمام الخاصة بك. لتجنب هذا المتاعب ، يمكنك استخدامها لإنشاء باكسبلاش على الحائط حيث يتم تثبيت مرآة الغرور في الحمام بدلاً من ذلك.