تم القبض على Kavontae Turpin من رعاة البقر بتهمة السلاح ، الماريجوانا

تم القبض على نجم كاوبويز Kavontae Turpin يوم السبت في تكساس بتهمة جنحة المخدرات والأسلحة ، وفقًا للسجلات عبر الإنترنت من قسم شرطة ألين.

نشر Turpin سند يوم الأحد 1500 دولار وتم إطلاق سراحه من سجن مقاطعة كولين.

ووجهت إليه تهمة حيازة الماريجوانا (أقل من أوقية) وحمل سلاح غير قانوني.

تكساس هي واحدة من 26 ولاية حيث لا تزال حيازة الماريجوانا الترفيهية غير قانونية. يختلف المبلغ القانوني من ولاية إلى أخرى بين الـ 24 الآخرين ، ولكن ما يصل إلى ستة أوقية – أكثر من ثلاث مرات مبلغ Turpin – قانوني في نيو جيرسي.

يعاقب على تهمة المخدرات في تكساس لمدة تصل إلى 180 يومًا في السجن وغرامة تصل إلى 2000 دولار. طبيعة تهمة الأسلحة غير معروفة.

رفض رعاة البقر التعليق.

وقع Turpin ، 28 عامًا ، عقدًا مدته ثلاث سنوات بقيمة 18 مليون دولار في وقت سابق من هذا العام بعد أن تم تعيينه على الإطلاق كقائد ركلة في الموسم الماضي. كان لديه أيضا 31 مصيد لمدة 420 ياردة واثنين من الهبوط.

لقد صنع أول Pro Bowl كصاعد في عام 2022 والموسم الثاني له في الموسم الماضي ، عندما قاد اتحاد كرة القدم الأميركي مع 33.5 ياردة لكل عودة ركلة جزاء وسجل هبوطًا كمستقبل ، وعائد انطلاق وعائد بونت ليصبح أول لاعب في تاريخ رعاة البقر لإكمال هذا التريستا في الموسم الواحد.

تم طرد Turpin من الفريق في TCU ككبار في عام 2018 بعد ادعاءتين للعنف المنزلي ضده. كلتا الحالتين تضمنت نفس المرأة.

لقد مرت ثلاث سنوات قبل أن يلعب Turpin كرة القدم مرة أخرى.

انضم إلى دوري كرة القدم الذي يسيطر عليه المعجبين ، ودوري الربيع ، والرابطة الأوروبية لكرة القدم و USFL – حيث كان MVP في موسم 2022 أثناء اللعب مع جنرالات نيو جيرسي – قبل التوقيع مع رعاة البقر.

يمكن أن يخضع Turpin للانضباط بموجب سياسة السلوك الشخصي في اتحاد كرة القدم الأميركي ، على الرغم من أن تلك العقوبات لا يتم توزيعها عادة إلى ما بعد اكتمال العملية القانونية.