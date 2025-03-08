تم الكشف أخيرًا عن أسباب الوفاة لجين هاكمان وبيتسي أراكاوا

بعد فترة من عدم اليقين فيما يتعلق بالوفيات المأساوية والغامضة للفائز بجائزة أوسكار مرتين جين هاكمان وزوجته بيتسي أراكاوا ، شاركت السلطات نتائجها فيما يتعلق بكيفية مرور الاثنين. تم العثور على هاكمان وأراكاوا توفي في منزلهما في نيو مكسيكو في 26 فبراير 2025. في صحيفة نيويورك تايمز ، قال المحققون إن أراكاوا توفي من فيروس هانتاف ، وهو مرض نادر ينتشره القوارض ، إما في أو بعد فترة وجيزة من فبراير. توفي هاكمان ، في الوقت نفسه نتيجة لمرض القلب. ويعتقد أنه توفي في 18 فبراير. بالطبع ، حقيقة أن الممثل “سوبرمان” لا يزال على قيد الحياة حتى أسبوع بعد وفاة زوجته تثير المزيد من الأسئلة.
إعلان
ومع ذلك ، فإن شيء يمكن أن يعمل على ملء الفجوات هو حقيقة أن هاكمان عانى أيضًا من مرض الزهايمر المتأخر. هذا ، وفقًا لرئيس الفاحص الطبي الدكتور هيذر جاريل ، يعني أنه من الممكن أن الممثل لم يدرك حتى أن زوجته قد ماتت بحلول الوقت الذي استسلم فيه لمرضه. صرح الدكتور جاريل أيضًا أنه بينما يُعتقد أن أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة في هاكمان ، فإن مرض الزهايمر كان على الأرجح عاملاً مساهماً أيضًا. وقالت “لقد كان في حالة صحية سيئة للغاية”.
ومع ذلك ، يقول شريف آدان ميندوزا أننا على الأرجح أننا لا نعرف أبدًا القصة المأساوية الكاملة لما حدث بالضبط داخل منزل هاكمان وأراكاوا في هذا الشهر المشؤوم. وقال ميندوزا: “من الصعب الدخول في إطار ذهن ما كان يحدث في ذلك الوقت”.
إعلان
وأضاف وفاة جين هاكمان وكلب بيتسي أراكاوا إلى الارتباك
هناك جانب رئيسي آخر في قضية جين هاكمان بيتسسي أراكاوا كان حقيقة أن المتفرجين الخلطين هو حقيقة أنه تم العثور على كلب ينتمي إلى الزوجين أيضًا داخل منزلهم في نيو مكسيكو. في وقت كتابة هذا التقرير ، لم يتم تحديد سبب رسمي للوفاة للكلب. ومع ذلك ، يقول الطبيب البيطري في ولاية نيو مكسيكو إن الكلب قد مات على الأرجح نتيجة للجوع أو الجفاف ، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز. تجدر الإشارة أيضًا إلى أنه على الرغم من أن هذا الكلب المعين ، الذي كان داخل بيت الكلب ، لم يصنعه ، تم العثور على كلبان آخران على قيد الحياة على ممتلكات Hackman و Arakawa. وفقًا لجوي باديلا ، الذي يملك شركة محلية لرعاية الكلاب ، يتم الاعتناء بها الآن.
إعلان
ومع ذلك ، تم دمج كل هذه الظروف مجتمعة لمشهد مربك قبل التحقيق التفصيلي في وفاة هاكمان وأراكاوا. ومع ذلك ، في حين أعلنت السلطات أن الوفيات “مشبوهة” بعد فترة وجيزة من اكتشاف الجثث ، لاحظوا أيضًا أنه لا يبدو أن هناك أي علامات على اللعب. تمكن الباحثون بسرعة أيضًا من استبعاد التسمم بأول أكسيد الكربون بعد أن عادت اختبارات المنزل سلبية.
بعد أن اندلعت الأخبار بأن هاكمان وزوجته قد وافته المنية ، جاءت تحية تتدفق من مشجعي الممثل وأصدقائه وزملائه. قام مورغان فريمان ، على وجه الخصوص ، بتكريم مؤثر على هاكمان خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2025. شارك فريمان وهاكمان الشاشة في “Unforgiven” (1992) و “تحت الشك” (2000).
إعلان