تم الكشف أخيرًا عن أسباب الوفاة لجين هاكمان وبيتسي أراكاوا

بعد فترة من عدم اليقين فيما يتعلق بالوفيات المأساوية والغامضة للفائز بجائزة أوسكار مرتين جين هاكمان وزوجته بيتسي أراكاوا ، شاركت السلطات نتائجها فيما يتعلق بكيفية مرور الاثنين. تم العثور على هاكمان وأراكاوا توفي في منزلهما في نيو مكسيكو في 26 فبراير 2025. في صحيفة نيويورك تايمز ، قال المحققون إن أراكاوا توفي من فيروس هانتاف ، وهو مرض نادر ينتشره القوارض ، إما في أو بعد فترة وجيزة من فبراير. توفي هاكمان ، في الوقت نفسه نتيجة لمرض القلب. ويعتقد أنه توفي في 18 فبراير. بالطبع ، حقيقة أن الممثل “سوبرمان” لا يزال على قيد الحياة حتى أسبوع بعد وفاة زوجته تثير المزيد من الأسئلة.

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ومع ذلك ، فإن شيء يمكن أن يعمل على ملء الفجوات هو حقيقة أن هاكمان عانى أيضًا من مرض الزهايمر المتأخر. هذا ، وفقًا لرئيس الفاحص الطبي الدكتور هيذر جاريل ، يعني أنه من الممكن أن الممثل لم يدرك حتى أن زوجته قد ماتت بحلول الوقت الذي استسلم فيه لمرضه. صرح الدكتور جاريل أيضًا أنه بينما يُعتقد أن أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة في هاكمان ، فإن مرض الزهايمر كان على الأرجح عاملاً مساهماً أيضًا. وقالت “لقد كان في حالة صحية سيئة للغاية”.

ومع ذلك ، يقول شريف آدان ميندوزا أننا على الأرجح أننا لا نعرف أبدًا القصة المأساوية الكاملة لما حدث بالضبط داخل منزل هاكمان وأراكاوا في هذا الشهر المشؤوم. وقال ميندوزا: “من الصعب الدخول في إطار ذهن ما كان يحدث في ذلك الوقت”.

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