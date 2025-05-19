تم انتزاع ليدي غاغا القياسي العالمي من مادونا

المغني وكاتبة الأغاني ليدي غاغا ليس غريباً على إعداد الأرقام القياسية العالمية. تعود إلى ألبومها الأول الرائد ، “The Fame ، The Pop Icon ، وضعت أول سجل بارز لها في عام 2009 من خلال أن تصبح أول فنانة تحصل على 4 ملايين تنزيل رقمي عبر العديد من الأغاني. في نفس العام ، حطمت نشيدها “Poker Face” على مخططات المملكة المتحدة من خلال أن تصبح الأغنية الأكثر تنقلًا في تاريخ البلاد ، بينما سيطرت في وقت واحد على مخططات Billboard الأمريكية بأربع أغاني تتصدر المخططات-أكثر من أي فنان من ألبوم لاول مرة.

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بعد ما يقرب من عقدين من الزمن ، ما زالت الأم مونستر (كما يسميها العديد من المشجعين ، بمحببة) يلتهمون الأرقام القياسية العالمية في صناعة الموسيقى ، والتي جاءت مؤخرًا لتاج من قبل ملكة العرقلة متعددة الأرقام ، مادونا. مع أكثر من عشرة جائزة من كتاب غينيس لأرقام القياسية العالمية تحت حزامها ، تشمل إنجازات مادونا الموسيقية غير المسبوقة فنانة تسجيل الإناث الأكثر مبيعًا في كل العصور. ومع ذلك ، بعد إنجاز غاغا الأحدث ، لم يعد مغني “Like A Prayer” يحمل لقبًا لجذب أكبر جمهور لأداء الأنثى.