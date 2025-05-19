تم انتزاع ليدي غاغا القياسي العالمي من مادونا

المغني وكاتبة الأغاني ليدي غاغا ليس غريباً على إعداد الأرقام القياسية العالمية. تعود إلى ألبومها الأول الرائد ، “The Fame ، The Pop Icon ، وضعت أول سجل بارز لها في عام 2009 من خلال أن تصبح أول فنانة تحصل على 4 ملايين تنزيل رقمي عبر العديد من الأغاني. في نفس العام ، حطمت نشيدها “Poker Face” على مخططات المملكة المتحدة من خلال أن تصبح الأغنية الأكثر تنقلًا في تاريخ البلاد ، بينما سيطرت في وقت واحد على مخططات Billboard الأمريكية بأربع أغاني تتصدر المخططات-أكثر من أي فنان من ألبوم لاول مرة.
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بعد ما يقرب من عقدين من الزمن ، ما زالت الأم مونستر (كما يسميها العديد من المشجعين ، بمحببة) يلتهمون الأرقام القياسية العالمية في صناعة الموسيقى ، والتي جاءت مؤخرًا لتاج من قبل ملكة العرقلة متعددة الأرقام ، مادونا. مع أكثر من عشرة جائزة من كتاب غينيس لأرقام القياسية العالمية تحت حزامها ، تشمل إنجازات مادونا الموسيقية غير المسبوقة فنانة تسجيل الإناث الأكثر مبيعًا في كل العصور. ومع ذلك ، بعد إنجاز غاغا الأحدث ، لم يعد مغني “Like A Prayer” يحمل لقبًا لجذب أكبر جمهور لأداء الأنثى.
أبراكادابرا ، ليدي غاغا ، سجلت سجلات الحضور في برنامجها البرازيلي
قد يبدو مفهوم حضور حفل موسيقي مجاني من قبل فنان يتصدر المخططات جيدًا جدًا ، لكنه يحدث. بدأت المغنية كريستينا أغيليرا في أبريل من عام 2025 بحفل موسيقي مجاني في هوليوود بول للمستجيبين الأوائل والمشجعين المتأثرين بحرائق LA الأهمية ، وملء مكان السعة البالغ 17000 إلى الحافة. قبل عام ، في مايو 2024 ، سجلت مادونا الرقم القياسي في الحفل الموسيقي الأعلى الحجز من قبل مؤدّة من أي وقت مضى من خلال جذب 1.6 مليون معجب إلى عرض مجاني على شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو ، البرازيل.
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بعد مرور عام تقريبًا ، حطمت ليدي غاغا هذا الرقم القياسي على نفس المرحلة المقدسة. بعد فوزها بـ 14th Grammy لأفضل أداء ثنائي/مجموعة البوب إلى جانب برونو مارس وإطلاق أغنية رقصها الساحرة ، “Abracadabra” ، أعلنت مغنية البوب عن عرض مجاني لها على شاطئها على الشاطئ (الذي تم في يوم السبت ، في 3 مايو). الناس ، يحتفلون بأعلى حفل موسيقي-مجاني أو غير ذلك-من قبل أنثى في التاريخ ، لكل لوحة إعلانية.
حفل موسيقي يبرز التاريخ
لم يضيع الإنجاز المذهل على ليدي غاغا. وفقًا لـ Variety ، شكرت الجمهور خلال عرضها بإعلانه “الليلة نصنع التاريخ. شكرًا لك على صنع التاريخ معي”. تم افتتاح Gaga مع قائمة بديلة لـ “Bloody Mary” ، وابهرت Gaga الحشد مع قائمة مجموعة من 21 أغنية تتكون من مزيج انتقائي من المسارات الجديدة من ألبومها الأخير ، “Mayhem” ، بالإضافة إلى الكلاسيكيات المحبوبة مثل “Parazzi” و “Poker Face”. رفع بحر من المعجبين الأسرى أضواء وأصوات هاتفهم الخلوي حيث قامت نجمة “A Star” بربط نشيدها ليسمعها الجميع ، حيث ألهم مشهدًا متلألئًا وسط خلفية Rio de Janeiro على شاطئ البحر. دائمًا ما تبهر بالأزياء ، احتضنت غاغا جمهورها في أمريكا الجنوبية من خلال ارتداء فستان مستوحى من العلم البرازيلي.
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في اليوم التالي للعرض التاريخي ، انتقلت أيقونة كسر الرقم القياسي إلى Instagram ، والكتابة إلى المعجبين: “آمل أن تعرف مدى امتناني لمشاركة هذه اللحظة التاريخية معك. جاء ما يقدر بنحو 2.5 مليون شخص لرؤيتي أغني ، وأكبر حشد من الناس في التاريخ. أتمنى أن أتمكن من مشاركة هذا الشعور مع العالم بأسره.”