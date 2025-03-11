تم تداول كيني بيكيت مع براونز حيث يحصل النسخة الاحتياطية السابقة على فرصة لكسب وظيفة البدء

رياضة
تم تداول كيني بيكيت مع براونز حيث يحصل النسخة الاحتياطية السابقة على فرصة لكسب وظيفة البدء

ستحصل Kenny Pickett على فرصة التنافس على وظيفة البداية في عام 2025 ، لكنها لن تكون في فيلادلفيا.

قام النسور بتداول بيكيت مع براونز في صفقة ستشهد أن أبطال سوبر بول المدافعين يتلقون اختيارًا في الجولة الخامسة في مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي لهذا العام ودائم لاعب الوسط دوريان تومبسون روبنسون ، حسبما ذكر آدم شيفتر من ESPN.

كان بيكيت قد دعم النجم QB Jalen Hurts خلال موسمه الوحيد مع النسور ولعب في خمس مباريات – بدء واحدة – مع الانتهاء من 25 تمريرة مقابل 291 ياردة.

في غضون عامين مع ستيلرز ، بدأ بيكيت 24 مباراة في قيادة بيتسبيرغ إلى سجل 14-10 أثناء رمي 4،474 ياردة و 13 هبوطًا.

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انتهى بيكيت في فيلادلفيا بعد أن تم تداوله خلال آخر موسم.

سيمنحه وصوله إلى كليفلاند الفرصة للقتال من أجل دور المبتدئين مع تعافى ديشون واتسون من أخيل ممزقة والنسخ الاحتياطي العام الماضي جيميس وينستون وكيلًا مجانيًا.

من المتوقع أن يكون Tanner McKee هو رقم 2 QB في النسور في عام 2025 بعد الانتقال مع Thompson-Robinson ، على الأرجح أن يكون لاعب الوسط الثالث لفيلي.

تمت صياغة Tompson-Robinson في عام 2023 من قبل Browns ولديه 15 مباراة في اتحاد كرة القدم الأميركي تحت حزامه على مدار العامين الأولين في الدوري.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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