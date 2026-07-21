تم طرد Angels Scout – المعروف باسم “The Baseball Spy” – لتسجيله مدربي Rockies

قامت فرقة Los Angeles Angels بطرد الكشاف جاستن “بومر” برينشتاين، الذي يطلق على نفسه اسم “جاسوس البيسبول”، في وقت سابق من هذا الموسم.

بالنسبة الى الرياضي، طُرد برينشتاين بعد أن شوهد وهو يصور مدربي كولورادو روكيز وهو يحمل هاتفًا محمولًا في يده أثناء العمل في المدرجات.

كان برينشتاين في مهمة استكشافية، قبل أن يستضيف فريق الملائكة فريق روكي في الفترة من 1 إلى 3 يونيو، عندما ورد أنه تم رصده وهو يصور مدربيهم أثناء مباراة من قبل أحد أعضاء منظمة كولورادو.

على الرغم من اعتبار التصوير من قبل الكشافة ممارسة قانونية، ذكرت صحيفة The Athletic أن المدير العام السابق لفريق Angels بيري ميناسيان طرد برينشتاين على الفور واعتذر لمكتب Rockies الأمامي، بما في ذلك رئيس فريق عمليات البيسبول، Paul DePodesta، والمدير العام Josh Byrnes.

ومضت صحيفة The Athletic وذكرت أن برينشتاين سجل بإرادته، وأن الملائكة لن يواجهوا أي عقوبة من قبل دوري البيسبول الرئيسي.

ما كان يصوره برينشتاين لا يزال لغزا.

منذ فضيحة سرقة اللافتات في هيوستن أستروس في عام 2020، شددت دوري البيسبول الرئيسي القواعد المتعلقة باستخدام الفيديو، واتخذت إجراءات صارمة باستمرار ضد أي طريقة يمكن أن تساعد الفريق في الحصول على ميزة غير عادلة.

تم تعيين برينشتاين في الأصل من قبل الملائكة في ديسمبر، بعد أن عمل سابقًا كمستكشف دولي مع فريق سينسيناتي ريدز منذ عام 2023.

قبل العمل مع الريدز، تقول صفحة برينشتاين على LinkedIn إنه كتب مقالات كمستقل وعمل كمضيف بودكاست لبرنامج “The Baseball Spy”، حيث غطى فضيحة سرقة لافتات أستروس.

كان عمر مسلسل “The Baseball Spy” خمس سنوات، لكنه لم يتضمن سوى حلقتين بين عامي 2019 و2024.