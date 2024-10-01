تناول البيض المسلوق له تأثير غير متوقع على نسبة الكولسترول في الدم

لعدة قرون، قام البشر بطهي البيض بطرق متنوعة. لقد مقليهم. لقد تدافعوا لهم. وفي الآونة الأخيرة، قاموا حتى بتسخينها في الميكروويف (وهو ما لا يؤدي دائمًا إلى نتائج يمكن التنبؤ بها، إلا إذا كان لديك أداة مضمونة لطهي البيض في الميكروويف في متناول يديك). ولكن لا يوجد خيار مبسط أو غير مكلف تمامًا مثل الصيد الجائر.

عندما تقوم بسلق بيضة، فإنك لا تحتاج سوى إلى عدد قليل من العناصر: وعاء مثل قدر صغير، وما يكفي من الماء لتغطية البيضة، والبيضة نفسها. في دقائق معدودة، سيكون لديك بيضة مطبوخة بالكامل وجاهزة للتقديم والاستمتاع بها. ومع ذلك، فإن البساطة ليست هي الفائدة الوحيدة من سلق البيض. قد تكون أيضًا تفعل شيئًا مهمًا لمستويات الكوليسترول لديك – وهو ما سيكون ذا أهمية خاصة إذا كنت واحدًا من ملايين الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول.

لمعرفة المزيد حول المزايا المحتملة المرتبطة بالكوليسترول في سلق البيض غير المشروع، توجهت مجلة Health Digest إلى الدكتور كريس موهر، مستشار اللياقة البدنية والتغذية في شركة Fortune Recommends Health، للحصول على أفكاره. من وجهة نظره، يقدم البيض المسلوق العديد من المزايا إذا كنت تحاول الحفاظ على مستويات الكوليسترول لديك أو خفضها.