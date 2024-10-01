تناول البيض المسلوق له تأثير غير متوقع على نسبة الكولسترول في الدم

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لعدة قرون، قام البشر بطهي البيض بطرق متنوعة. لقد مقليهم. لقد تدافعوا لهم. وفي الآونة الأخيرة، قاموا حتى بتسخينها في الميكروويف (وهو ما لا يؤدي دائمًا إلى نتائج يمكن التنبؤ بها، إلا إذا كان لديك أداة مضمونة لطهي البيض في الميكروويف في متناول يديك). ولكن لا يوجد خيار مبسط أو غير مكلف تمامًا مثل الصيد الجائر.
عندما تقوم بسلق بيضة، فإنك لا تحتاج سوى إلى عدد قليل من العناصر: وعاء مثل قدر صغير، وما يكفي من الماء لتغطية البيضة، والبيضة نفسها. في دقائق معدودة، سيكون لديك بيضة مطبوخة بالكامل وجاهزة للتقديم والاستمتاع بها. ومع ذلك، فإن البساطة ليست هي الفائدة الوحيدة من سلق البيض. قد تكون أيضًا تفعل شيئًا مهمًا لمستويات الكوليسترول لديك – وهو ما سيكون ذا أهمية خاصة إذا كنت واحدًا من ملايين الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول.
لمعرفة المزيد حول المزايا المحتملة المرتبطة بالكوليسترول في سلق البيض غير المشروع، توجهت مجلة Health Digest إلى الدكتور كريس موهر، مستشار اللياقة البدنية والتغذية في شركة Fortune Recommends Health، للحصول على أفكاره. من وجهة نظره، يقدم البيض المسلوق العديد من المزايا إذا كنت تحاول الحفاظ على مستويات الكوليسترول لديك أو خفضها.
الماء بالإضافة إلى البيض يساوي نتيجة صديقة للكوليسترول
كما يوضح الدكتور كريس موهر، فإن الصيد غير المشروع “لا يستخدم الدهون الإضافية مثل الزيت أو الزبدة، والتي تستخدم عادة عند القلي. لا يضيف الصيد غير المشروع الدهون أو السعرات الحرارية (و) يحتفظ بالعناصر الغذائية (للبيضة)، مما يجعل وجبتك خالية من الدهون”. ومغذية.”
يحتوي البيض بشكل طبيعي على كمية كبيرة من الكوليسترول بمفرده – حوالي 186 ملليجرام لكل بيضة كبيرة، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية (USDA). وهذا مرتفع نسبيًا، خاصة عندما تضع في اعتبارك أن جمعية القلب الأمريكية (AHA) تقترح الحد من تناول الكوليسترول إلى أقل مستوى ممكن. (المبادئ التوجيهية المستخدمة للحد من الكولسترول إلى 300 ملليغرام يوميا، ولكن جمعية القلب الأمريكية تراجعت عن التوصية برقم محدد.) ومع ذلك، يضمن سلق البيض عدم ظهور أي كوليسترول إضافي في الصورة – أو على الطبق.
على سبيل المثال، توضح وزارة الزراعة الأمريكية أن ملعقة كبيرة من الزبدة تحتوي على 30.5 ملليجرام من الكوليسترول. إذا قمت بقلي أو قلي البيض باستخدام الزبدة (أو دهون مشابهة)، فإنك تستهلك المزيد من الكوليسترول. على الرغم من أنه يمكنك اختيار دهن خالي من الكوليسترول مثل السمن، إلا أنك لا تزال تعرض الكولسترول للخطر بطرق أخرى. إدخال السمن في نظامك الغذائي يمكن أن يزيد من استهلاكك للدهون المشبعة. توجد الدهون المشبعة في بعض ماركات السمن الصناعي، ولهذا السبب تحذر مايو كلينك من افتراض أن جميع أنواع السمن الصناعي متساوية. من خلال الالتزام بالصيد الجائر، فإنك تلغي الحاجة إلى الموازنة بين إيجابيات وسلبيات الدهون التي تستخدمها فيما يتعلق بالكوليسترول.
تقليل فرصة أكسدة الكولسترول في البيض
يقدم الصيد الجائر فائدة أخرى أيضًا، وفقًا للدكتور كريس موهر، وهو موضوع “ساخن”: “يتضمن الصيد الجائر للبيضة طهيها في درجات حرارة منخفضة ولا يعرض البيضة مباشرة للحرارة، مما يساعد على تقليل أكسدة الكوليسترول. “
هل أنت غير مطلع على عملية أكسدة الكوليسترول أو لماذا يعتبر مفهومًا مهمًا في هذا السياق؟ ربما سمعت عن كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL). ويعتبر الشكل “الضار” من الكولسترول لأنه، كما يشير موقع Healthline، يتكون من الكولسترول المؤكسد الذي يلتصق بالشرايين. مع مرور الوقت، يسبب الكولسترول المؤكسد تضييق الشرايين، مما يجعل من الصعب عليها ضخ الدم.
عندما تقوم بأكسدة الكولسترول الغذائي الموجود في الطعام، فمن المرجح أن يتراكم الكولسترول الموجود في الطعام داخل جدران الشرايين. والحرارة (كما هو الحال عند طهي البيض في درجات حرارة عالية) هي محفز سيء السمعة لأكسدة الكوليسترول. نظرًا لأن الصيد الجائر لا يتطلب سوى تعريض البيض لكمية معتدلة من الحرارة لفترة قصيرة من الزمن، فإن الكولسترول الموجود في البيض لديه فرصة أقل للأكسدة والمساهمة في مشاكل القلب والأوعية الدموية في المستقبل.
أزواج مثالية لإتقان البيض المسلوق
بينما يمكنك تناول البيض المسلوق بمفردك كوسيلة للتحكم في نسبة الكوليسترول، فإن إضافة أطعمة أخرى يمنحك فرصة اللعب بالطعم والملمس والتأثير الغذائي. على سبيل المثال، يقترح الدكتور كريس موهر تقديم البيض المسلوق فوق خبز الحبوب الكاملة للحصول على وجبة غنية بالألياف يمكن أن تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم. ومع ذلك، فإن الألياف لا تساعد فقط في نسبة السكر في الدم. تشير Mayo Clinic إلى أن تناول ما بين 5 إلى 10 جرامات من الألياف يوميًا قد ثبت أنه يخفض نسبة الكوليسترول الضار.
هل ترغب في إدخال الخضار أو الفواكه إلى وليمة البيض المسلوق لتحتوي على الألياف والمواد المغذية؟ يقدم الدكتور موهر بعض الأفكار: “إن إضافة الخضار الورقية مثل السبانخ أو الكرنب يضيف الفيتامينات الأساسية إلى الوجبة. توفر شرائح الأفوكادو الدهون والألياف الصحية، مما يكمل البيض الغني بالبروتين. يمكنك وضع الطماطم والفلفل على طبقك لمزيد من النكهة.” والفيتامينات كذلك.”
كملاحظة جانبية، قد ترغب في تغيير نوع البيض الذي تصطاده. يُعتقد أن بيض الدجاج الذي يتم تربيته في المراعي يحتوي على عناصر غذائية أكثر من الأنواع الأخرى من البيض. وجدت دراسة أجريت عام 2022 في مجلة Foods أن البيض المرعى من الدجاج الذي تناول نظامًا غذائيًا خاليًا من الصويا والذرة يحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية أكثر من البيض الذي جاء من الدجاج الخالي من الأقفاص. على الرغم من أن أحماض أوميجا 3 لا تخفض نسبة الكوليسترول الضار، إلا أنها تساعد نظام القلب والأوعية الدموية بطرق أخرى، بما في ذلك تقليل خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما هو مذكور في مراجعة عام 2021 في مجلة The Lancet.