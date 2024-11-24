تنبؤات NFL الكاملة، اختيارات لقائمة الأسبوع 12 بأكملها

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يقوم إريك ريختر من The Post باختياراته وتوقعاته للأسبوع 12 من موسم اتحاد كرة القدم الأميركي.

الأحد

غزاة (+6) على برونكو

تبتكر لاس فيجاس طرقًا مبتكرة للخسارة. إنهم يقودون حاليًا تحولات NFL، ولكن هذه في الغالب مجرد مسرحيات عشوائية لا تتوقع بالضرورة حدوثها بأي معدل محدد. في العام الماضي، حصل جوش ألين على ثاني أكبر عدد من الاعتراضات في دوري كرة القدم الأمريكية، لكنه يقترب من قاع الدوري هذا العام. يحافظ Brock Bowers وRaiders على هذا الأمر قريبًا وربما يثيرون الانزعاج.

القراصنة (-5.5) على العمالقة

يعود مايك إيفانز في وقت عصيب لصالح Big Blue. يمثل المتلقي النجمي تهديدًا عميقًا قويًا لفتح الممرات المتسارعة من الركض للخلف بوكي إيرفينغ، والتي يجب أن تكون مفتوحة بالفعل على مصراعيها. يسمح Big Blue بمسافة 5.3 ياردة لكل حمل، وهو أكبر عدد في NFL حتى الآن هذا العام. لا يمكن إلقاء اللوم على دانييل جونز لذلك! يبدأ تامبا باي في غضون أسبوع عندما تتجاوز المرشحات ثلاث نقاط في نافذة الساعة الواحدة ظهرًا.

الأسود (-7.5) على المهور

الأسود عازمة على تحقيق النتيجة على أي خصم يلعبونه. في خطوات أنتوني ريتشاردسون، الذي ربما تم المبالغة في تقديره بعد أن بدا أخيرًا وكأنه لاعب وسط في اتحاد كرة القدم الأميركي ضد الطائرات المتواضعة. يسمح الأسود بـ 4.2 نقطة فقط لكل مباراة في الربع الرابع، وهو ثالث أقل رقم في اتحاد كرة القدم الأميركي، على الرغم من حصوله على أعلى هامش انتصار في اتحاد كرة القدم الأميركي. ديترويت لا تستسلم، حتى مع وجود تقدم كبير.

جبابرة (+8) على تكساس

هل يستطيع ويل ليفيس التوقف عن التحولات الهراء ويضع رأسه للأسفل ويطحن بعيدًا؟ هذا ما يمنع العمالقة من أن يكونوا فريقًا متوسطًا. بدلاً من ذلك، فقد أشعلوا حريقًا في سلة المهملات بنتيجة 2-8 بسبب 11 دورانًا له في سبع مباريات. لا يمكن أن تساعد غبي. ومع ذلك، تعتبر التحولات بشكل عام مسرحيات مصادفة، ويجب على دفاع تينيسي ذو التصنيف الأعلى (4.1 YPC مسموح به) أن يفعل ما يكفي لوقف هجوم هيوستن وإبقاء هذا الهجوم قريبًا.

الوطنيون (+7.5) على الدلافين

منع بعض الحظ السيئ فريق باتريوتس من الفوز تقريبًا الأسبوع الماضي على فريق رامز. الآن ما زالوا مستضعفين جدًا أمام الدلافين، الذين لديهم تيريك هيل يعالج معصمه المؤلم. سوف تتطلع ميامي إلى الركض بشكل جامح، لكن دفاع نيو إنجلاند ليس سيئًا بما يكفي ليخسر مباراة كبيرة يوم الأحد.

رعاة البقر (+10) على القادة

المفضلة تنطلق بشكل جامح في اتحاد كرة القدم الأميركي في الوقت الحالي. المرشحون ذوو الرقمين هم 5-0 مقابل الفارق هذا العام، لكنني لا أرى لعبة قسم تضم لاعب وسط مبتدئ لمواصلة هذا الامتداد غير المهزوم هذا العام. يبلغ متوسط ​​هامش انتصار واشنطن 5.9، ودفاعها ليس قريبًا من دفاع هيوستن، الذي أحبط هجوم دالاس.

الفايكنج (-3.5) على الدببة

المنسق الدفاعي بريان فلوريس يأكل لاعبي الوسط الصاعد على الإفطار. إنه 7-1 ضد المتصلين بالإشارة الصاعدة وقد أربكت وحدته بعضًا من أفضل وألمع الدوري. يمكننا أن نرى حالة “رؤية الأشباح”. مينيسوتا تهاجم 39.3 بالمائة وتحتل المركز الثالث في عدد ضربات QB (77). ويليامز سيكون تحت الحصار.

الزعماء (-11) مقابل الفهود

الفهود هم الدفاع الوحيد الأسوأ من العمالقة في YPC المسموح به – على الرغم من أن DVOA تقول أن كارولينا أسوأ من ذلك، 32. يجب أن تقفز خريطة الطريق الخاصة بالغطاء إلى تقدم مبكر وتديرها مباشرة في دفاع كارولينا. برايس يونغ ضد دفاع الزعماء هي مباراة وحشية – المنسق ستيف سبانيولو يهيمن على لاعبي الوسط الأصغر سنا، حيث أنه 12-2 ضد الناشئين. يونغ ليس مبتدئًا، لكنه ضائع تمامًا. حقق الزعماء فوزًا كبيرًا في أعقاب الخسارة المخيبة للآمال أمام بوفالو.

سيهوكس (-1) على الكاردينالز

أريزونا ليس لديها أي اندفاع في التمريرات، وتحتل المرتبة 31 في معدل الفوز في التمريرات السريعة، وفقًا لـ ESPN، لذلك ستتاح لجينو سميث فرصة الجلوس وتقسيم الكاردينالز الثانويين مع عودة DK Metcalf. أعتقد أن الكاردينالز يعملون على تطوير فريق شاب قوي، لكن تصنيف سياتل في DVOA يجب أن ينمو بشكل كبير مع عودة بعض اللاعبين النجوم بعد أسبوع الوداع.

49ers (+5.5) على باكرز

لن يلعب Brock Purdy وNick Bosa مع فريق 49ers، وانتقل الخط من 2 إلى 5.5. تعتبر الحركة بمقدار 3.5 نقطة مثيرة بعض الشيء بالنسبة لي. براندون ألين، الذي لم يلعب حقًا منذ عام 2022، يجب أن يكون جيدًا بما يكفي لإبقاء هذا قريبًا. على الرغم من خبطها، فإن سان فرانسيسكو لديها أفضل 10 وحدات في كل شيء، وفقًا لـ DVOA، لذلك أنا سعيد بالحصول على النقاط وآمل أن يقوم كايل شاناهان بتدريب ألين بشكل جيد.

النسور (-3) على الكباش

فيلادلفيا لديها أفضل ثانوية في اتحاد كرة القدم الأميركي، حسب تصنيف Pro Football Focus. سيؤدي ذلك إلى تزلج صعب على المتلقي المتقدم في السن كوبر كوب وحتى عداء الطريق المتميز بوكا ناكوا. يمتلك النسور أيضًا عددًا كبيرًا من الأسلحة في الهجوم للتغلب على دفاع أقل من المتوسط ​​في لوس أنجلوس.

الرهان على الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية؟

الاثنين

الغربان (-3) مقابل الشواحن

كان هناك الكثير مما يدعو للقلق عندما رأينا أجهزة الشحن تنهار عند اللحامات ضد البنغالز. في حالة حصول بالتيمور على تقدم مبكر، فعادةً ما يدخلون في وضع الضرب، وهو توقع عادل آخر هنا في وقت الذروة لجوستين هربرت. لا تسمح بالتيمور تقريبًا بأي ساحات للاندفاع لمعارضة لاعبي الوسط (السابع الأفضل في اتحاد كرة القدم الأميركي) ، لذلك لا تتوقع استخدامًا ثقيلًا للساق لمتصل الإشارة النجمية لـ Chargers.

الأسبوع الماضي: 2-11

موسم: 69-85-1

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إريك ريختر هو حزام أزرق برازيلي في رياضة الجوجيتسو، لكنه يمتلك الحزام الأسود في مراهنات الفنون القتالية المختلطة. خلال موسم كرة القدم، حقق أرباحًا هائلة في The Post في سوق دعم اللاعبين في الموسمين الماضيين. وبينما يراهن باستمرار على التسديدات الطويلة، فإن عائده على الاستثمار يبلغ 30.15 بالمائة منذ عام 2022.