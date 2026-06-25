تنبيه بشأن البيع: أصبح Ninja SLUSHI أخيرًا في المتناول لدى تجار التجزئة هؤلاء

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ماكينة الكل في واحد تصنع مشروبات مجمدة بدون ثلج أو مزج، وتشهد Ninja SLUSHI الآن تخفيضات كبيرة لدى العديد من تجار التجزئة. قد يكون Ninja SLUSHI واحدًا من تلك الأجهزة الأقل شهرة التي لم تدرك أبدًا أنك تفوتها. ولكن الآن بعد أن قام تجار التجزئة مثل Best Buy وWalmart بتخفيض أسعارهم بأكثر من 100 دولار، يمكنك الحصول على واحدة دون أن يكون ذلك استثمارًا كبيرًا لمطبخك. قد تكون هذه الخصومات مرتبطة بإصدار موديلات أحدث مثل Ninja SLUSHI XL وNinja SLUSHI MAX، على الرغم من أن تجار التجزئة لم يؤكدوا السبب.
يتميز Ninja SLUSHI بتقنية RapidChill لصنع المشروبات المجمدة مثل المرغريتا والسلاش الكلاسيكي والميلك شيك والمزيد. يأتي الجهاز الأصلي مزودًا بـ 5 برامج محددة مسبقًا وسعة 88 أونصة. يشيد العملاء عبر العديد من تجار التجزئة بأداء الماكينة وجودة تصنيعها، حيث يبلغ متوسط متسوقي Best Buy 4.7 نجمة ويمنحها عملاء Walmart 4.5 نجمة. وكما قال أحد المراجعين، “بشكل عام، إنها آلة قوية إذا كنت تريد شيئًا سهلًا وممتعًا للمشروبات المجمدة.” يمكن أيضًا أن يكون جهازًا رائعًا في متناول اليد عندما تقوم بإعداد منزلك لاستضافة الحفلات الصيفية، كما لاحظ أحد عملاء Walmart في مراجعته، “يمكنك معرفة أنها ليست رخيصة أو واهية على الإطلاق. أنا متحمس بشكل خاص لاستخدامها خلال أشهر الصيف – هذا سوف يحصل على الكثير من الاستخدام.”
كيفية العثور على أفضل صفقة على Ninja Slushi
في الوقت الحالي، تتوفر واحدة من أفضل العروض الحالية على Ninja SLUSHI في Walmart. لقد قاموا بتخفيضه من السعر الأصلي البالغ 299 دولارًا إلى 179 دولارًا، أي بإجمالي توفير قدره 120 دولارًا. حاليًا، تتوفر خيارات اللون الرمادي والأزرق فقط، مع نفاد المخزون من الإصدار الأرجواني. تقدم Best Buy أيضًا خصمًا كبيرًا، مما يخفض السعر بمقدار 150 دولارًا. بدلاً من 349.99 دولارًا، يدفع العملاء 199.99 دولارًا مقابل اللون الأزرق والرمادي في القطب الشمالي.
لسوء الحظ، نفاد مخزون Ninja SLUSHI من كوستكو للتسليم، ولكن قد تتمكن من الحصول عليه من مستودع محلي مقابل 199.99 دولارًا. يستمر توفير 80 دولارًا حتى 28 يونيو. ولكن إذا كنت تحب علامة Ninja التجارية، فيمكنك أيضًا الحصول على Ninja CREAMi Deluxe، وهي واحدة من الأدوات المنزلية الأعلى تقييمًا من Costco، مقابل 149.99 دولارًا، وخصم 40 دولارًا للأعضاء.
ليس كل بائع تجزئة لديه صفقة رائعة الآن على Ninja SLUSHI الأساسي. سيشعر المتسوقون المخلصون في أمازون بخيبة أمل لأن Ninja SLUSHI غير متوفر حاليًا بعلامة تجارية جديدة. يمكنك العثور على العديد من الخيارات المجددة أو المجددة، ولكن لا يوجد خصم ملحوظ على الآلات المجددة. في الواقع، يتم بيع معظم المنتجات المتوفرة حاليًا على أمازون بما يقرب من 300 دولار، وهو أكثر بكثير من الأسعار المنخفضة في Walmart وBest Buy.