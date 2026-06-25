تنبيه بشأن البيع: أصبح Ninja SLUSHI أخيرًا في المتناول لدى تجار التجزئة هؤلاء

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ماكينة الكل في واحد تصنع مشروبات مجمدة بدون ثلج أو مزج، وتشهد Ninja SLUSHI الآن تخفيضات كبيرة لدى العديد من تجار التجزئة. قد يكون Ninja SLUSHI واحدًا من تلك الأجهزة الأقل شهرة التي لم تدرك أبدًا أنك تفوتها. ولكن الآن بعد أن قام تجار التجزئة مثل Best Buy وWalmart بتخفيض أسعارهم بأكثر من 100 دولار، يمكنك الحصول على واحدة دون أن يكون ذلك استثمارًا كبيرًا لمطبخك. قد تكون هذه الخصومات مرتبطة بإصدار موديلات أحدث مثل Ninja SLUSHI XL وNinja SLUSHI MAX، على الرغم من أن تجار التجزئة لم يؤكدوا السبب.

يتميز Ninja SLUSHI بتقنية RapidChill لصنع المشروبات المجمدة مثل المرغريتا والسلاش الكلاسيكي والميلك شيك والمزيد. يأتي الجهاز الأصلي مزودًا بـ 5 برامج محددة مسبقًا وسعة 88 أونصة. يشيد العملاء عبر العديد من تجار التجزئة بأداء الماكينة وجودة تصنيعها، حيث يبلغ متوسط ​​متسوقي Best Buy 4.7 نجمة ويمنحها عملاء Walmart 4.5 نجمة. وكما قال أحد المراجعين، “بشكل عام، إنها آلة قوية إذا كنت تريد شيئًا سهلًا وممتعًا للمشروبات المجمدة.” يمكن أيضًا أن يكون جهازًا رائعًا في متناول اليد عندما تقوم بإعداد منزلك لاستضافة الحفلات الصيفية، كما لاحظ أحد عملاء Walmart في مراجعته، “يمكنك معرفة أنها ليست رخيصة أو واهية على الإطلاق. أنا متحمس بشكل خاص لاستخدامها خلال أشهر الصيف – هذا سوف يحصل على الكثير من الاستخدام.”