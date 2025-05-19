تنوع الكوبية المذهل الذي يضيف المزاج القوطي إلى حديقتك

إذا كان الأمر يبدو وكأنه يظهر في حدائق الكوبية في الحدائق في كل مكان تنظر إليه ، فأنت لا تتخيل الأشياء. يثبت هذه الإزهار المورقة الملونة أنها تحظى بشعبية كبيرة – لدرجة أن ما يقرب من 10 ملايين منها يتم بيعها سنويًا. على الرغم من وجود الكثير من أنواع الكوبية الأزرق والأرجواني والوردي الناعم للحلم في حديقتك ، إذا كنت تأمل في تحويل فناءك إلى واحة مؤرقة مع أفكار حديقة القوطي ، فقد تفاجأ عندما تعلم أن الكوبية ذات اللون الداكن هي أيضًا خيار. أدخل: Eclipse Quarangea.
يُعرف Eclipse adadangea أيضًا باسم Hydrangea macrophylla ‘bailmacseven’ لقد كان هذا المصنع عشر سنوات في صنعه وهو بارز حقيقي في عالم الإزهار. باعتباره أول Mopead hedangea الأصلي للأوراق الداكنة ، فإنه يتميز بأوراق شجر أرجوانية عميقة وامحدة بألوان خضراء في التوت البري. إن الشجيرة مذهلة لدرجة أنها حصلت حتى على اللقب المرغوب لأفضل مصنع جديد في الحدث المباشر لـ BBC Gardeners 2024 في المملكة المتحدة ، حيث يمتدح القضاة ألوانه النابضة بالحياة والأوراق المقاومة للأمراض بشكل مثير للإعجاب.
زراعة ورعاية الكسوف الكلي في حديقتك
على الرغم من أن هذه الإزهار الجميل قد تبدو وكأنها مصنع للصيانة العالية ، إلا أن تعلم كيفية النمو والعناية بالكودرانجس أمر بسيط للغاية ، حتى بالنسبة إلى Eclipse. يزدهر Eclipse Quarangea في مناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 5 إلى 9 ، وهذا يعني أنه لن يجعله تمامًا من خلال فصول الشتاء الباردة في ولايات مثل نورث داكوتا أو مونتانا ، لكنها ستعمل بشكل رائع في المناخات الأكثر اعتدالًا إلى الجنوب. بالنسبة لأولئك الذين يمكنهم زرعها (محظوظًا) ، تأكد من القيام بذلك في منطقة مظللة جزئيًا في حديقتك والتي تحصل على أشعة الشمس الصباحية. امنح هذا الجمال الكثير من المساحة أيضًا ، حيث يمكن أن ينمو يصل طوله إلى خمسة أقدام وعرضه.
تظهر هذه الشجيرات القوطي الرائعة عادة في أوائل الصيف ، مع أول زهور مرئية من منتصف يونيو وحتى أواخر أغسطس. مثل الكوبية الكبيرة الأخرى ، يزهر Eclipse في نمو العام السابق ، لذلك من المهم أن تكون مدركًا حيث تقطع في نهاية الموسم حيث يمكنك قطع زهور العام المقبل. لتفجير من الزهور ذات اللون التوت البري لا تتحسن إلا في كل صيف ، زرع هذه الكوبية في التربة التي يتم إنتاجها جيدًا خلال أوائل الخريف ، لأن هذا يمنح الجذور وقتًا للاستقرار قبل فصل الشتاء. اجعلهم سعداء بالري المنتظم ، خاصةً خلال أي امتدادات حارة وجافة لضمان ازدهارها عاماً بعد عام.