تنوع الكوبية المذهل الذي يضيف المزاج القوطي إلى حديقتك

على الرغم من أن هذه الإزهار الجميل قد تبدو وكأنها مصنع للصيانة العالية ، إلا أن تعلم كيفية النمو والعناية بالكودرانجس أمر بسيط للغاية ، حتى بالنسبة إلى Eclipse. يزدهر Eclipse Quarangea في مناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 5 إلى 9 ، وهذا يعني أنه لن يجعله تمامًا من خلال فصول الشتاء الباردة في ولايات مثل نورث داكوتا أو مونتانا ، لكنها ستعمل بشكل رائع في المناخات الأكثر اعتدالًا إلى الجنوب. بالنسبة لأولئك الذين يمكنهم زرعها (محظوظًا) ، تأكد من القيام بذلك في منطقة مظللة جزئيًا في حديقتك والتي تحصل على أشعة الشمس الصباحية. امنح هذا الجمال الكثير من المساحة أيضًا ، حيث يمكن أن ينمو يصل طوله إلى خمسة أقدام وعرضه.

تظهر هذه الشجيرات القوطي الرائعة عادة في أوائل الصيف ، مع أول زهور مرئية من منتصف يونيو وحتى أواخر أغسطس. مثل الكوبية الكبيرة الأخرى ، يزهر Eclipse في نمو العام السابق ، لذلك من المهم أن تكون مدركًا حيث تقطع في نهاية الموسم حيث يمكنك قطع زهور العام المقبل. لتفجير من الزهور ذات اللون التوت البري لا تتحسن إلا في كل صيف ، زرع هذه الكوبية في التربة التي يتم إنتاجها جيدًا خلال أوائل الخريف ، لأن هذا يمنح الجذور وقتًا للاستقرار قبل فصل الشتاء. اجعلهم سعداء بالري المنتظم ، خاصةً خلال أي امتدادات حارة وجافة لضمان ازدهارها عاماً بعد عام.