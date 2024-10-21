تهزم الطائرات من قبل “ستيلرز” في أوقات الذروة مع تحول الموسم إلى كارثة

بيتسبرغ – حسنًا وودي، ماذا الآن؟

قام مالك الطائرات وودي جونسون بتحركات مثيرة بعد خسارتي الطائرات الأخيرتين ولكن لا شيء يعمل. خسر فريق Jets مباراته الرابعة على التوالي مساء الأحد، وكانت هذه المباراة بخسارة 37-15 أمام ستيلرز على ملعب Acrisure.

تؤدي الخسارة إلى انخفاض عدد الطائرات إلى 2-5 وقد وصل وقت اليأس قبل عيد الهالوين بالنسبة للطائرات. في العام الذي دخلوا فيه الموسم بطموحات Super Bowl، فإنهم الآن يتمسكون بآمال ضئيلة للغاية في التصفيات.

يأتي ذلك بعد أن أقال جونسون المدرب روبرت صالح قبل أسبوعين بعد الخسارة أمام الفايكنج في لندن وبعد أسبوع واحد من تداول الطائرات مع المتلقي الواسع دافانتي آدامز بعد الخسارة أمام بيلز.

ربما يستطيع جونسون إقناع جو ناماث بالتراجع عن التقاعد هذا الأسبوع.

لم يكن لوصول آدامز تأثير كبير على آرون رودجرز وجيتس في مباراته الأولى. حصل آدامز على ثلاث مسكات لمسافة 30 ياردة على تسعة أهداف في اللعبة. ألقى رودجرز اعتراضين في المباراة وقام ستيلرز بتحويلهما إلى هبوط. كان رودجرز 24 من 39 يمر لمسافة 276 ياردة مع هبوط واحد.

بدأ راسل ويلسون بدايته الأولى مع ستيلرز وبعد بعض الصعوبات المبكرة، وجد خطوته وسجل ستيلرز 31 نقطة دون إجابة في الفوز الذي أدى إلى تحسين ستيلرز إلى 5-2. كان ويلسون 16 من 29 يمر لمسافة 264 ياردة وهبوطين.

بدا فريق Jets وكأنهم سيسيطرون على المباراة بالطريقة التي لعبوا بها في الشوط الأول. تقدموا 7-3 في استحواذهم الثاني على المباراة. لقد قاموا بتجميع تسع مسرحيات بمسافة 82 ياردة. كان رودجرز 6 مقابل 6 أثناء القيادة وتحركت الطائرات في الملعب بسهولة. ركضها Breece Hall لمسافة 13 ياردة مع بقاء 2:27 في الربع الأول.

كافح ستيلرز لتحريك الكرة ولم يسجل سوى هدفين ميدانيين لكريس بوسويل في أول ستة ممتلكات.

كان لدى الطائرات ممتلكات خاصة بها ثلاثية بعد الهبوط الأول. ثم وجد رودجرز Hall في ممر فحص قصير عندما بدا أنه لا يوجد مكان للذهاب إليه. تسابق هول عبر مدافعي ستيلرز لمسافة 57 ياردة قبل أن يتم طرده من قبل مينكا فيتزباتريك عند خط 3 ياردات. ثم ضرب رودجرز الطرف الضيق تايلر كونكلين لتمريرة هبوط لمسافة 1 ياردة. كادت المسرحية أن لا تحدث حيث ألقى المدرب المؤقت جيف أولبريتش علم التحدي الأحمر، ولكن حكم أنه ألقى العلم بعد قطع الكرة.

في المحاولة بعد النقطة، تمت معاقبة فيتزباتريك لدفعه أحد لاعبي جيتس لمنع الركلة. يبدو أن فيتزباتريك ربما لمس أحد لاعبي فريق جيتس ولم يدفعه بعيدًا، وهو ما لن يعتبر ركلة جزاء. بعد ركلة الجزاء ، ذهب فريق Jets لاثنين واتصل رودجرز بـ Garrett Wilson للتحويل والتقدم 15-6.

بدا الأمر كما لو أن Jets كان مسيطرًا بشكل كامل حيث كان راسل ويلسون وفريق ستيلرز يكافحون لتحريك الكرة. أعطى رودجرز لبيتسبرغ بعض الزخم قبل نهاية الشوط الأول. لقد حاول ضرب Garrett Wilson عبر المنتصف وبدلاً من ذلك قام لاعب كرة القدم الصاعد Steelers Beanie Bishop Jr. باعتراض جميل للتمريرة وتولى ستيلرز المسؤولية عند 46.

استفاد ويلسون من الدوران، حيث ألقى كرة عميقة باتجاه جورج بيكنز والتي وجهت ركلة جزاء تدخل في التمريرة على صوص جاردنر وحرك الكرة 29 ياردة إلى 11 للطائرات. لعبتان لاحقًا ضرب ويلسون بيكنز للهبوط فوق براندين إيكولز في الخلف. ركنية منطقة النهاية لتصبح النتيجة 15-13 قبل نهاية الشوط الأول.

حصل فريق Jets على الكرة لبدء الشوط الثاني لكنه سدد بعد أربع مباريات. قاد ستيلرز الملعب بتمريرة 37 ياردة إلى بيكنز ثم تمريرة 21 ياردة لنهاية ضيقة بات فريرموث. وصل ستيلرز إلى المركز الثالث لكنه توقف بعد ذلك وسجل بوسويل هدفًا ميدانيًا من 21 ياردة ليمنح ستيلرز التقدم 16-15 مع بقاء 7:49 في الربع الثالث.

ثم ألقى رودجرز اعتراضه الثاني للمباراة، ولم يكن هذا خطأه حقًا. ارتدت الكرة من صدر جاريت ويلسون وارتطمت بذراعي بيشوب مرة أخرى. ركض إلى خط 1 ياردة حيث تصدى له آدامز من الخلف.

في لعبهم الأول، سجل ستيلرز هدفًا في تسلل لمسافة ياردة واحدة بواسطة راسل ويلسون مع 7:22 للعب في الربع الثالث.

حظي فريق Jets بفرصة التسجيل في أواخر الربع الثالث ، حيث قام بتحريك الكرة على طول الطريق إلى Pittsburgh 18 في رحلة تضمنت التحويل الرابع و 1. لكن محاولة جريج زورلين للهدف الميداني من 35 ياردة تم صدها بواسطة دين لوري.

تولى ستيلرز المسؤولية وذهب 75 ياردة في 11 مسرحية. قام ناجي هاريس بجرح الطائرات لكسب 34 ياردة إلى خط الطائرات الذي يبلغ طوله 16 ياردة. بدا دفاع جيتس متعبًا وكان اللاعب الثانوي يتعمق في مقاعد البدلاء مع تراكم الإصابات. أعطى ويلسون ستيلرز التقدم 30-15 بتمريرة لمس أربع ياردات إلى فان جيفرسون مع بقاء 12:09 في المباراة.

هددت الطائرات مرة أخرى بمحرك تسع لعب وصل إلى خط ستيلرز الذي يبلغ طوله 25 ياردة. تم إسقاط تمريرة رودجرز الرابعة والخامسة إلى آدامز من خلال تدخل دفاعي ستيلرز كيانو بنتون، مما أعطى ستيلرز الكرة مرة أخرى قبل 7:53 من نهاية اللعب وتقدم 15 نقطة.