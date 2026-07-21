تهيمن Sabrina Ionescu على الوقت الإضافي حيث تهرب Liberty بالفوز على Wings

دالاس – مرت سابرينا إيونيسكو بليلة صعبة.

كانت تولد مظهرًا جيدًا، لكن لم يكن هناك شيء يسقط.

لقد خرجت 3 مقابل 20 من الملعب بتسع نقاط خلال الأرباع الأربعة الأولى من مباراة يوم الاثنين.

ولكن عندما وصلت المباراة إلى الوقت الإضافي، وكانت ليبرتي في حاجة ماسة إلى الفوز، استيقظت وتولت المسؤولية.

سجل إيونيسكو 12 نقطة من أصل 16 نقطة في الوقت الإضافي لفريق Liberty ليقودهم إلى فوز مثير 99-98 على Wings الذي أوقف انزلاقًا خاسرًا في أربع مباريات.

هذا هو جمال عقلية مطلق النار. لم يكن هناك أدنى شك بالنسبة لإيونيسكو.

يمكن أن يكون إطلاق النار لعبة أرقام.

كانت تعلم أنها مسألة وقت فقط قبل أن يسقطوا.

أن تأتي متأخرا أفضل من ألا تأتي أبدا، أليس كذلك؟

أعادت Ionescu اكتشاف ضربة التسديد الخاصة بها لتقدم تجربة عمل إضافي لا تُنسى.

لقد حققت فوزًا مثاليًا 5 مقابل 5 من الملعب لتحقق الفوز الذي كانت في أمس الحاجة إليه.

وجاءت مباراة الاثنين بعد تأجيلها قبل أربعة أيام عندما واجهت الطائرة ليبرتي مشاكل في السفر أثناء محاولتها الطيران من نيويورك.

وكان النصر يستحق الانتظار.

الحرية تحب العودة.

هذه المرة، نجحوا أخيرًا.

كان فريق الحرية في حاجة ماسة إلى هذا الفوز، لكن يبدو أنهم لن يحصلوا عليه.

الربع الثالث السيئ كاد أن ينهيهم.

لكن Liberty تعافى من تراجعه بمقدار 12 نقطة بالقرب من منتصف الطريق في الشوط الثالث ليجعلها مباراة متقاربة على امتداد الامتداد.

تم إرسال المباراة إلى الوقت الإضافي بعد أن قام Arike Ogunbowale بربطها قبل 3.9 ثانية من نهاية المباراة ثم فجر الأجنحة ما حاول Liberty القيام به بعد انتهاء المهلة.

ومن هناك، قدمت إيونيسكو أداءً ناجحاً عندما كان فريقها في أمس الحاجة إليها.

لكن بريانا ستيوارت كانت بمثابة صخرة الفريق، خاصة في المركز الرابع.

وأنهت المباراة برصيد 33 نقطة و13 كرة مرتدة وثماني تمريرات حاسمة.