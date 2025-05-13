توتنهام تجعل من المفاجئ اختيار بعد أن يذهب كوبر فلاج رقم 1

إذا كانت مسودة الدوري الاميركي للمحترفين الفعلي مثل اليانصيب غير المتوقع ، فستكون ليلة هيكوفا في بروكلين في 25 يونيو.

انتهى Mavericks بطريقة أو بأخرى على الرغم من وجود فرصة بنسبة 1.8 في المائة فقط للانتقال إلى المرتبة الأولى. وكان توتنهام في المرتبة الثانية ، والثالث 76 من القفزات المذهلة بناءً على المكان الذي تم إسقاطه.

يتم إنشاء جميع الفرق الثلاثة بشكل جيد في هذه المسودة المحملة التي تحتوي على رقم 1 واضح في Cooper Flagg ، تليها العديد من الاحتمالات المثيرة للاهتمام.

يتأرجح زاك برازيلر في المنشور كيف يرى اليانصيب يلعب:

1. دالاس مافريكس

Cooper Flagg ، Duke (F ، 6-7 ، 221 جنيه)

يعد Flagg هو أفضل احتمال في المرتبة الأولى في المرتبة الأولى ، وهو أفضل احتمال للمشروع منذ أن فيكتور ويمبانياما ، وهو شيطان ثنائي الاتجاه الذي بلغ من العمر 18 عامًا فقط. حظيت دالاس بوقت كبير ، حيث وجد وجهًا جديدًا من الامتياز بعد إرسال Luka Doncic بعيدًا. كان Flagg أفضل لاعب في كرة السلة الجامعية في الموسم الماضي ، ولا يزال لديه مساحة أكبر لتطويره. لا يوجد ضعف في لعبته.

2. سان أنطونيو سبيرز

VJ Edgecombe ، Baylor (G ، 6-4 ، 193 جنيه)

يفضل بعض الكشافة الصعود إلى جانب ديلان هاربر وآس بيلي ، لكن إدجكومب هو أفضل رياضي ومدافع أفضل وأظهر التقدم المحرز كمطلق النار مع استمرار موسم الكلية الوحيدة. من السهل رؤيته يزدهر في لعبة انتشار الدوري الاميركي للمحترفين. إنه أفضل رياضي في هذه المسودة وسيعطي فريق توتنهام رياضيًا رئيسًا آخر بجوار ويمبانياما ، و NBA الصاعد من العام ستيفون ، وحارس ديارون فوكس. في حين أن سان أنطونيو تمكنت من نقل هذا الاختيار لنجم مثل Giannis Antetokounmpo ، فإن جوهر شاب من Wembanyama و Castle و Fox و Edgecombe سيكون جوهرًا رائعًا للبناء.

3. فيلادلفيا 76ers

ديلان هاربر ، روتجرز (ز ، 6-4 ، 213 جنيه)

كان 76ers أحد الفائزين الكبار في اليانصيب ، حيث وجد طريقهم إلى المراكز الثلاثة الأولى. لو خرج الاختيار من المراكز الستة الأولى ، لكان ينتمي إلى الرعد. ويسجل فيلادلفيا كبيرًا هنا ، حيث هبط هاربر الموهوب ، وهو حارس كبير في براعة صنع اللقطة لن يكون لديهم ضغط فوري لإنتاج النجوم المعروفة جويل إمبييد وتيريز ماكسي.

4. شارلوت هورنتس

آس بيلي ، روتجرز (g/f ، 6-7 ، 202 جنيه)

بيلي لديها سمات فرق الدوري الاميركي للمحترفين الحب في الأجنحة: إطلاق النار والحجم. يحتاج اختيار الرصاص والدفاع إلى عمل كبير ، لكن يبقى هورنتس في مراحل البناء. يمكن أن تزدهر بيلي من حارس النقطة لاميلو بول والانضمام إلى جناح آخر ذي مهارات عالية في براندون ميلر.

5. يوتا موسيقى الجاز

خوف إرميا ، أوكلاهوما (ز ، 6-2 ، 179 جنيه)

كان اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا رائعًا في أوكلاهوما في بعض الأحيان باعتباره حارسًا رئيسيًا للتسجيل واللعب قادر على خلقه ولآخرين. لقد أظهر موهبة للوصول إلى خط الرمي الحرة (6.3 محاولات لكل لعبة) وكان عدد قليل من المعارضين قادرين على البقاء أمامه. ستحتاج المخاوف إلى إضافة العضلات إلى إطاره الرفيع وتحسين إطلاق النار من 3 نقاط ، ولكن هناك إمكانات كل النجوم هنا.

6. واشنطن ويزاردز

تري جونسون ، تكساس (ز ، 6-4 ، 190 جنيه)

لم يكن آلهة كرة السلة لطيفًا مع المعالجات ، الذين كانوا مرتبطين بالجاز وهورنتس بسبب أفضل احتمالات للفوز بجائزة اليانصيب في Flagg وسقطوا إلى رقم 6. على الرغم من أن جونسون يمكن أن يكون اكتشافًا. في عام واحد في تكساس ، عرض مزيجًا من التخفيضات والتصوير الذي يجب أن يترجم في المستوى التالي.

7. نيو أورليانز بيليكان

Khaman Maluach ، Duke (C ، 7-0 ، 252 جنيه)

يمكن أن يساعد نجم ديوك واحد وموثوق البجع على الفور كقائمين على حافة ولوب في النهاية الهجومية. لديه الرياضة والطول للدفاع في الفضاء ، ومن المؤكد أنه سيتحسن بشكل عدواني في السنوات القادمة.

8. شباك بروكلين

Kon Knueppel ، Duke (G ، 6-5 ، 219 جنيه)

Knueppel هو أكثر من مجرد مطلق النار ، على الرغم من أن هذه هي مهارته النخبة. إنه يدافع ، يمكنه التسجيل في هذه الخطوة ولديه صعوديًا باعتباره صانع ألعاب ثانوي أظهر بالفعل وعدًا كصانع قرار في شاشات الكرة.

9. تورنتو رابتورز

كولين موراي بويلز ، ساوث كارولينا (F ، 6-6 ، 239 جنيه)

بعض الكشافة ترى Draymond Green بدون الأمتعة. إنه واحد من أفضل المدافعين في هذه المسودة ، ويحتاج رابتورز إلى مساعدة كبيرة في نهاية الأرض. إذا تمكن من تحسين تسديدة من 3 نقاط ، وضرب القليل كطالب في السنة الثانية ، فقد يصبح Murray-Boyles صانع فرق حقيقي على الطريق.

10. هيوستن روكتس

Kasparas Jakucionis ، إلينوي (G ، 6-4 ، 205 جنيه)

خارج الخفافيش ، يحسن Jakucionis عمق حارس الصواريخ. في الوقت المناسب ، يمكن أن يكون بديل فريد فانفليت. أعجب ساوث بلايان الليتوانية بصلاته ، وذك حاصل عالية وقدرة على صناعة اللعب كطالب يبلغ من العمر 18 عامًا في إلينوي. الاعتقاد هو أن إطلاق النار سيتحسن بعد أن قام فقط بنسبة 31.8 في المائة من محاولاته من المسافة في الكلية.

11. بورتلاند تريل بليزرز

Egor Demin ، BYU (G ، 6-8 ، 199 جنيه)

أضرت بورتلاند بفرص اليانصيب مع الانتهاء من 23-18 القوية على 41 مباراة ، ولديها احتياجات backcourt التي تجعل demin الاختيار في هذا المكان. في 6 أقدام و 8 ، يتمتع Denim بحجم استثنائي للحراسة ، ويمكنه أن يتطور إلى صانع ألعاب قوي ، بالنظر إلى براعة الاختيار واللف الرؤية المتقدمة.

12 ، شيكاغو بولز

ديريك كوين ، ماريلاند (و 6-9 ، 247 جنيه)

لا يوجد رجل كبير أكثر مهارة في المسودة ، وتهديد الالتقاط والبوب ​​، وخالق الهجوم في المنشور والمارة الموهوبة. هناك مخاوف حول نطاق الدفاع والرائحة ، لكنك لا تفوّر مواهب شابة مثل هذه عندما تكون في حاجة إلى ترقية قائمتك مثل الثيران.

13. أتلانتا هوكس

كارتر براينت ، أريزونا (G/F ، 6-6 ، 214 جنيه)

لم تكن السنة الأولى المتوقعة بالنسبة لبراينت ، الذي رأى دورًا محدودًا في مقاعد البدلاء لأريزونا. لكن مواد القياس والمهارة متعددة الاستخدامات للجناح جذابة للغاية بالنسبة له أن يسقط من اليانصيب.

14. سان أنطونيو سبيرز

داني وولف ، ميشيغان (و 6-10 ، 251 جنيه)

نعم ، يبلغ من العمر 21 عامًا ، والذي يمكن أن يمنح بعض الفرق توقفًا مؤقتًا ، لكن المهاجم الذي تم تدويره جيدًا قد تحسن بشكل كبير في السنوات الأخيرة ، ولديه القدرة على لعب بعض على الكرة وتصنيع لقطات من Deep ، كما أظهر هذا الموسم الماضي في ميشيغان. ستكون تشكيلة ثنائية من الذئب و Wembanyama ممتعة ، بالنظر إلى قدرات الثنائي الداخلي.