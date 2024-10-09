توصل ميتس إلى ثلاث ضربات كبيرة ثنائية في الفوز الرئيسي باللعبة 3

إذا كان هناك أي شيء، فقد أصبح قاسمًا مشتركًا، ولا غنى عنه، بالنسبة لفريق ميتس خلال فترة ما بعد الموسم. لقد حصلوا على الدراما التاسعة.

أصحاب المنزل السحريون. لحظات التراث.

ولكن خلال فوزهم بنتيجة 7-2 على فيليز في اللعبة 3 من NLDS، احتاج فريق Mets إلى نوع مختلف من ضرب القابض لتكملة زوج مبكر من أصحاب الأرض.

ستارلينج مارتي وخوسيه إجليسياس وفرانسيسكو ليندور، الذين قادوا سياراتهم في الجولات الخمس الأخيرة يوم الثلاثاء، جميعهم مرتبطون بنتائج مع اثنين من الرافضين – مع تحول عمليات التأمين التي كانت في السابق إلى عمليات صنع الفارق بعد أن أنهى فيليز عرض الإغلاق مع اثنين في ثامن.

قال ليندور: “الضربات الثنائية هائلة في فترة ما بعد الموسم”.

في الشوط السادس، عرف مارتي أنه لا يريد مطاردة الملعب ضد أوريون كيركرينج.

قام فريق Mets بتحميل القواعد بدون أي نهايات، ولكن بعد أن قام فريق فيليز بسحب البادئ آرون نولا، تسبب كيركرينج في اختيار اللاعب على الأرض والطيران للخارج.

من خلال الاتصال بكنس خارجي، أعاد مارتي توجيه الكرة إلى أعلى المنتصف ليسجل زوجًا من الأشواط ويوسع تقدم ميتس إلى أربعة.

واجه إغليسياس موقفًا مشابهًا في الشوط التالي.

تم تحميل القواعد مرة أخرى بمخرجين.

دفعت أغنية فردية وزوج من المشي مدير فيليز روب طومسون لإدراج خوسيه رويز.

لكن إغليسياس واصل تمزقه الأخير – وهو أفضل خط ضربات في 22 مباراة في مسيرته لإغلاق الموسم العادي، ويضرب في خمس من مباريات ما بعد الموسم الست لميتس – مع جولتين فرديتين في المنتصف ليجعل النتيجة 6-0.

لقد كانت هذه هي الضربة الرابعة لميتس مع تحميل القواعد في فترة ما بعد الموسم.

بعد ذلك ، في المركز الثامن ، ضاعف ليندور خط القاعدة الأول ليقود جي دي مارتينيز مع اثنين من الرافضين ، مما يوفر لميتس بعض الوسادة بعد أن قام فيليز بتقليص عجزهم.

قال طومسون عن مضارب ميتس ضد لعبة الثيران الخاصة به: “إنهم يضعون مضارب جيدة ضدهم”. “لا أعتقد أننا نقوم بتنفيذ العروض، لأقول لك الحقيقة.”

حصل فريق ميتس على زملائهم – من بيت ألونسو وجيسي وينكر – ضد نولا لإشعال جماهير سيتي فيلد.

لم يكن من الممكن أن يكونوا في هذا المكان من البداية إذا لم يكن ألونسو قد شارك في اللعبة 3 من سلسلة NL Wild Card.

لكن أغنية مارتي المنفردة أضافت جولة أخرى في وقت لاحق من هذا الشوط التاسع المحوري الأسبوع الماضي.

لقد ظهر كل من المركز الخامس في اللعبة الأولى من تلك السلسلة بخمس جولات أيضًا.

ويوم الثلاثاء، ساعد نجاح مماثل فريق ميتس على الوصول إلى حافة NLCS.

وقال إغليسياس: “عندما تضع الكرة في اللعب، تحدث أشياء جيدة، وهذا يظهر لمارتي، ويظهر ذلك بالنسبة لي”.