توقع 2026 Home Run Derby: احتمالات MLB، اختيارات، أفضل رهان ليوم الاثنين

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الأسبوع قيد المراجعة: موسم البيسبول نصف مكتمل.

تم تقليص ملعب كأس العالم إلى أربعة فرق. فاز (جانيك) سينر في ويمبلدون. خسر القديس (Stitches) في بطولة البوتشي المحلية. ولم يتعرض تايجر وودز لحادث.

إنه يوم الديربي في فيلادلفيا.

دخلت ثمانية خيول أصيلة هذا Home Run Derby.

لا شوهي أوتاني. لا هارون القاضي. لا لويس تورينس.

لذلك سنراهن بمبلغ 50 دولارًا على جونيور كامينيرو (+425، كتاب DraftKings الرياضي).

إن مشاهدة/المراهنة على أفراد العائلة المالكة يشبه مشاهدة Caitlin Clark وهي تقود الممر.

ستكون هناك مشكلة، وسيتأذى شخص ما. هذا من شأنه أن يكون لي.

مع تعادل المباراة بنتيجة 2-2، قام KC باستدعاء لعبة الثيران (هذه الدعوة إلى لعبة الثيران برعاية Royally Screwed Hardware)، وجاء مات سترام.

عندما غادر ، كان الأوريولز متقدمين بنتيجة 7-2 واستمروا في طرد العائلة المالكة 8-2.

تعلم كل ما تحتاج لمعرفته حول الرهان MLB

النصف الأول من الموسم موجود في الكتب.

ننتقل إلى كسر كل النجوم -152 كليمنتس.

لماذا تثق في نيويورك بوست للمراهنة

كان The One and Only Stitches يعيق لعبة البيسبول يوميًا لصحيفة The Post منذ عام 2019. وبأعجوبة، أنهى السباق باللون الأسود مرتين. ولكن انتظر هناك المزيد. لقد أظهر تنوعه من خلال الفوز بلقب Post’s NFL Best Bet العام الماضي.