تيك توك يشاركنا حيلة لتنظيف الفرن من الأسطح الدهنية (ولكن هل يجب أن تجربها؟)

على الرغم من أنه يبدو حلاً سريعًا وفعالًا، إلا أن هناك جوانب سلبية لاستخدام منظف الفرن على أسطح العمل. فمع مرور الوقت، سوف يتسبب في إتلاف جميع أنواع المواد، بما في ذلك الأسطح الحجرية الطبيعية مثل الرخام والكوارتز والجرانيت، بالإضافة إلى المواد المركبة مثل الرقائق. في الواقع، فإن أي سطح عمل يتم معالجته بمادة مانعة للتسرب، بما في ذلك الخشب، معرض لخطر تلف السطح بسبب منظف الفرن.

قد لا تكون التأثيرات فورية، ولكن الاستخدام طويل الأمد من المرجح أن يؤدي إلى الخدوش وتغير اللون والبهتان. وذلك لأن المنظفات الكاشطة تحتوي على مكونات كيميائية قاسية تؤدي إلى تدهور المادة المانعة للتسرب وتسبب تلفًا للحجر، وخاصة الرخام والجرانيت، خاصة بعد الاستخدام لفترة طويلة. سيؤدي هذا في النهاية إلى ظهور البقع، حيث سيبدأ الحجر في امتصاص السائل. تتضمن خدعة TikTok أيضًا ترك منظف الفرن لمدة 24 ساعة. هذا ضار بشكل خاص لأسطح الكوارتز لأنه يمكن أن يسبب تفاعلًا كيميائيًا مع مواد الحجر مما يؤدي إلى بهتان واضح وتغير اللون.

مع كل ما قيل، هناك عدة طرق أخرى لإزالة البقع من على سطح الطاولة الخاص بك والتي هي أكثر لطفًا وفعالية بنفس القدر. أفضل طريقة لإزالة بقع الزيت من أسطح العمل المصنوعة من الجرانيت هي صنع عجينة من صودا الخبز والماء، واختياريًا، بيروكسيد الهيدروجين. تعمل هذه العجينة أيضًا بشكل جيد على المواد الهندسية وأنواع أخرى من الأحجار الطبيعية. هناك مكونات غير تقليدية أخرى يمكنك استخدامها لتنظيف الرخام الملون، مثل الفودكا. يجب دائمًا فحص البقع العميقة بواسطة خبير، حيث قد يكون العلاج المهني وإعادة الختم ضروريًا.