ثلاثة اختيارات لسباق السبت في ساراتوجا

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ساراتوجا سبرينغز-يتم وصف Belmont Stakes لعام 2025 على أنها معركة ثقيلة بين السيادة ، وفاز فريق كنتاكي ديربي ينفد من المنشور رقم 2 ، والصحافة ، والفائز في Preakness و Derby الوصيف الذي ينفد من The No. 7 Post.

بالكاد كان بإمكان صانعي Oddsmakers فصل الخيولين ، حيث حددوا الصحافة باعتبارها المفضلة 8-5 على خط الصباح ، ولكن وضع السيادة في الفترة من 2-1.

عندما تقوم بتحويل هذه الصعاب إلى الاحتمالات الضمنية ، تحصل على فرصة بنسبة 38.5 في المائة أن تنتهي الصحافة أولاً ، وفرصة 33.3 في المائة أن نرى السيادة في دائرة الفائز.

بمعنى آخر ، تخبرنا الاحتمالات أن هناك ما يقرب من 75 في المائة فرصة لأن يكون الفائز في هذا السباق أحد المرشحين المفضلتين.

وهذا يطرح مأزق مثير للاهتمام للمعاقين. من تختار؟

وكيف يمكنك إعداد بطاقة مراهنات بشكل أفضل بناءً على الحصان الذي تدعمه ، سواء كانت الصحافة أو السيادة أم لا شيء مما سبق؟

إذا كنت تعتقد أن الصحافة ستكون فائزك …

أثبتت الصحافة في الصدارة أنه يمكنه الفوز بسباق بغض النظر عن ما ترميه آلهة سباق الخيل.

تم اصطدامه وضغطه على ربع الدوران في بيمليكو ، لكنه قاتل في طريقه عبر الفوضى ليصبح جوسغر للفوز. لقد كان جهدا ملحوظا.

كما أدار سباقًا مثيرًا للإعجاب في Derby ، لمجرد تمريره بواسطة Sovereignty ، الذي سيكون تهديدًا للقيام بذلك مرة أخرى يوم السبت.

إن وجود السيادة في هذا المجال يغير كيف أعتقد أن مايكل مكارثي وأومبرتو ريسبوولي سيقترب من هذا السباق.

أعتقد أن Rispoli ستقوم باحتفاظ الصحافة لفترة أطول قليلاً ، مما يمنع تكرار ما رأيناه في Derby ، حيث كان لدى Sovereignty مدرجًا كافيًا للقبض عليه.

سيفيد هذا النوع من إعداد السباق رقم 6 Baeza ، مطارد آخر ، وربما رقم 5 Crudo ، الذي من المحتمل أن يكون بالقرب من الصدارة ، ولكن وراء رقم 3 Rodriguez خارج البوابة.

صندوق Trifecta: 5-6-7.

إذا كنت تعتقد أن السيادة ستكون فائزك …

إن Kentucky Derby دائمًا فوضوي ، ولكن تم إضافة مسار قذر إلى التقلب في يوم السبت الأول من مايو.

بطريقة ما ، لم تتأثر السيادة تمامًا من خلال الفوضى في تشرشل داونز وركضت رحلة لا تشوبها شائبة ، بمساعدة إعداد وتيرة.

كان هناك الكثير من السرعة في دربي ، مما سمح للسيادة بالجلوس في منتصف الحزمة ، وهو بالضبط ما تريده هذه النخبة.

إذا كنت مقتنعا بأن السيادة ستفوز في بلمونت ، فأنت تتوقع أن ينشأ عناوين الرؤوس يوم السبت بالمثل ، مع رودريغيز ، كرودو ، وربما بايزا بوتيرة متصدع ، بينما تظل السيادة في مكتبه.

بمجرد أن يرفضوا الامتداد ، سوف يقوم السيادة بحركته ، على أمل أن تكون الوتيرة ساخنة للغاية بحيث لا يمكن الحفاظ عليها من أجل المركز الأول ، مما يتركه يخرج من الصحافة وآخر مثل طريق هيل رقم 1.

إن ربط السيادة بالصحافة ليس وسيلة للوصول إلى درجة كبيرة ، ولكن تم افتتاح Hill Road عند 10-1 وينبغي أن ينجرف أكثر مع تراجع الأموال على المراكز الثلاثة الأولى.

مربع دقيق: 1-2.

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إذا كنت تعتقد أن شخصًا آخر سيكون فائزك …

أفضل طريق إلى يوم السبت هو الذهاب إلى البوابة إلى السلك ، والخيالين اللذين يتمتعان بفرصة سحب ذلك هما رودريغيز وكرودو.

على الرغم من أن Rodriguez سيكون بحق الحصان العصري ، إلا أن Crudo سيكون سعرًا أكبر بكثير ، بالإضافة إلى أنه قام بتوصيل الحقل في Sir Barton Stakes في يوم Preakness.

إن تكرار هذا العمل الفذ في هذا السباق سيكون غير مرجح ، لكنك ستحصل على عدد كبير بما يكفي لتشغيل أفضل لقطة من Todd Pletcher لفوزه الخامس في Belmont.

فوز: 5.

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Michael Leboff هو من محبي جزر الجزر منذ فترة طويلة ، ولكنه رهان رياضي منذ فترة طويلة مع 10 سنوات من الخبرة في صناعة المقامرة. إنه يحب استخدام نظرية اللعبة لمساعدة اللاعبين على الفوز بسباحات قوسين ، والعثور على لقطات طويلة ، وتعلم كيفية التغلب على السوق في الرياضة السائدة والمتخصصة.