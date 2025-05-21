ثلاث رهانات طويلة من المستعمرة

ستتوقف جولة PGA السنوية في Colonial Country Club في فورت وورث هذا الأسبوع لتحدي تشارلز شواب 2025.
استضافت Colonial حدثًا لـ PGA Tour كل عام منذ عام 1946 ، مما يجعله أطول أجراف في تقويم الغولف.
هناك سبب وجيه لوقوع الجولة في هذا المسار على مدار 79 عامًا الماضية – فهذا دورة صعبة للعب.
Colonial هو PAR-70 الذي يقيس 7،289 ياردة من البداية إلى النهاية ويمكن أن يلعب بقوة ، خاصة إذا كانت الرياح تلتقط.
تدعو التوقعات الحالية إلى بعض العواصف الرعدية يوم الخميس والأحد ، حيث من المتوقع أن تكون الأيام الأكثر إثارة للجمعة والسبت.
إن مسارًا صعبًا مع بعض الطقس إذا ما يجعلون هذه البطولة صعبة للمشروع ، لكن صانعي المراهنات لا يخجلون من اتخاذ موقف.
تم تثبيت Scottie Scheffler كمفضل +250 ، والذي يعطي مشاعر النمر في الجريمة.
المرشحون المشاركان في الثانية هما دانييل بيرغر وجوردان سبيث ، وكلاهما يمتلك حاليًا 22/1 احتمالات في فانويل الرياضية.
يفتح الحقل حقًا خارج أفضل أربعة لاعبين أو خمسة لاعبين ، لذا فإن هذه البطولة ناضجة للاختيار عندما يتعلق الأمر بمحاولة إيجاد سعر كبير.
كما أنه أنتج الكثير من الفائزين الطويل ، بما في ذلك Kevin Na (2019) ، وجيسون كوكراك (2021) ، وإميليانو جريلو (2023) وديفيس رايلي (2024).
2025 تشارلز شواب تحدي الطلقات الطويلة
أكشاي بهاتيا (70/1 ، فاندويل)
قبل شهرين ، بدا الأمر وكأن أكشاي بهاتيا كان في طريقه إلى الأشياء الكبيرة في عام 2025. كان اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا قد وضع اللمسات الأخيرة على المركز الثالث على اللاعبين ، وهو ثالث أفضل 10 مرات في أربع بدايات بين فبراير ومارس.
توقفت الأمور إلى بهاتيا منذ ذلك الحين ، مع ثلاثة تخفيضات ضائعة ولم ينته أي 40 في آخر ست مباريات له.
سنشتري الانخفاض.
تتمتع بهاتيا بقدر موهبة مثل أي شخص في هذا المجال لم يدعى شيفلر ، وقد ثبت أنه نوع اللاعب الذي يمكنه التعامل مع الإعدادات الصعبة ، كما رآه في اللاعبين.
Bhatia هي فائزة سابقة PGA Tour ، وجاء هذا النصر في ولاية Lone Star في بطولة Valero Texas Open 2024.
المراهنة على الجولف؟
إميليانو جريلو (100/1 ، فاندويل)
هناك الكثير من الطفرة أو التمثال إلى لعبة إميليانو جريلو. عندما يتم الاتصال به ، يمكن لـ Grillo الذهاب إلى الأخضر مع أفضل ما لديهم ، لكنه أيضًا يمثل تهديدًا تمامًا في أي لحظة.
في 100/1 احتمالات ، يمكنك العيش مع ذلك ، خاصة وأنه مر بلحظات رائعة في هذه الدورة.
الأرجنتيني هو بطل سابق في Colonial (2023) ، ولديه اثنين من أفضل 10 تشطيبات في تسع مباريات في هذا المسار.
يدور شكل Grillo حول ما تتوقع أن يكون في هذه المرحلة من حياته المهنية ، مع تخفيض ضائع واثنين من أفضل 20 عامًا في آخر أربع مباريات له.
آدم شينك (250/1 ، قيصر)
ستأتي مسرحيةنا الأخيرة على الرجل الذي هزمه جريلو في مباراة فاصلة في تكرار 2023 من هذه البطولة ، آدم شينك.
في PGA Tour Pro منذ فترة طويلة ، يحظى Schenk بفوز صفر في 229 حدثًا ، ولكن لديه بضع تشطيبات في المركز الثاني وحفنة من أفضل خمسة من الأعضاء ، بما في ذلك قبل ثلاثة أسابيع في كأس CJ ، الذي حدث على بعد 56 ميلًا فقط ، خارج دالاس.
غاب شينك عن سبعة من ثمانية تخفيضات حول T5 في كأس CJ ، لكنه مرتاح بوضوح في تكساس ، لذلك سنراهن عليه أخيرًا في دائرة الفائز بسعر هائل.
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