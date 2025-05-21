ثلاث رهانات طويلة من المستعمرة

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ستتوقف جولة PGA السنوية في Colonial Country Club في فورت وورث هذا الأسبوع لتحدي تشارلز شواب 2025.

استضافت Colonial حدثًا لـ PGA Tour كل عام منذ عام 1946 ، مما يجعله أطول أجراف في تقويم الغولف.

هناك سبب وجيه لوقوع الجولة في هذا المسار على مدار 79 عامًا الماضية – فهذا دورة صعبة للعب.

Colonial هو PAR-70 الذي يقيس 7،289 ياردة من البداية إلى النهاية ويمكن أن يلعب بقوة ، خاصة إذا كانت الرياح تلتقط.

تدعو التوقعات الحالية إلى بعض العواصف الرعدية يوم الخميس والأحد ، حيث من المتوقع أن تكون الأيام الأكثر إثارة للجمعة والسبت.

إن مسارًا صعبًا مع بعض الطقس إذا ما يجعلون هذه البطولة صعبة للمشروع ، لكن صانعي المراهنات لا يخجلون من اتخاذ موقف.

تم تثبيت Scottie Scheffler كمفضل +250 ، والذي يعطي مشاعر النمر في الجريمة.

المرشحون المشاركان في الثانية هما دانييل بيرغر وجوردان سبيث ، وكلاهما يمتلك حاليًا 22/1 احتمالات في فانويل الرياضية.

يفتح الحقل حقًا خارج أفضل أربعة لاعبين أو خمسة لاعبين ، لذا فإن هذه البطولة ناضجة للاختيار عندما يتعلق الأمر بمحاولة إيجاد سعر كبير.

كما أنه أنتج الكثير من الفائزين الطويل ، بما في ذلك Kevin Na (2019) ، وجيسون كوكراك (2021) ، وإميليانو جريلو (2023) وديفيس رايلي (2024).

2025 تشارلز شواب تحدي الطلقات الطويلة

أكشاي بهاتيا (70/1 ، فاندويل)

قبل شهرين ، بدا الأمر وكأن أكشاي بهاتيا كان في طريقه إلى الأشياء الكبيرة في عام 2025. كان اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا قد وضع اللمسات الأخيرة على المركز الثالث على اللاعبين ، وهو ثالث أفضل 10 مرات في أربع بدايات بين فبراير ومارس.

توقفت الأمور إلى بهاتيا منذ ذلك الحين ، مع ثلاثة تخفيضات ضائعة ولم ينته أي 40 في آخر ست مباريات له.

سنشتري الانخفاض.

تتمتع بهاتيا بقدر موهبة مثل أي شخص في هذا المجال لم يدعى شيفلر ، وقد ثبت أنه نوع اللاعب الذي يمكنه التعامل مع الإعدادات الصعبة ، كما رآه في اللاعبين.

Bhatia هي فائزة سابقة PGA Tour ، وجاء هذا النصر في ولاية Lone Star في بطولة Valero Texas Open 2024.

المراهنة على الجولف؟

إميليانو جريلو (100/1 ، فاندويل)

هناك الكثير من الطفرة أو التمثال إلى لعبة إميليانو جريلو. عندما يتم الاتصال به ، يمكن لـ Grillo الذهاب إلى الأخضر مع أفضل ما لديهم ، لكنه أيضًا يمثل تهديدًا تمامًا في أي لحظة.

في 100/1 احتمالات ، يمكنك العيش مع ذلك ، خاصة وأنه مر بلحظات رائعة في هذه الدورة.

الأرجنتيني هو بطل سابق في Colonial (2023) ، ولديه اثنين من أفضل 10 تشطيبات في تسع مباريات في هذا المسار.

يدور شكل Grillo حول ما تتوقع أن يكون في هذه المرحلة من حياته المهنية ، مع تخفيض ضائع واثنين من أفضل 20 عامًا في آخر أربع مباريات له.

آدم شينك (250/1 ، قيصر)

ستأتي مسرحيةنا الأخيرة على الرجل الذي هزمه جريلو في مباراة فاصلة في تكرار 2023 من هذه البطولة ، آدم شينك.

في PGA Tour Pro منذ فترة طويلة ، يحظى Schenk بفوز صفر في 229 حدثًا ، ولكن لديه بضع تشطيبات في المركز الثاني وحفنة من أفضل خمسة من الأعضاء ، بما في ذلك قبل ثلاثة أسابيع في كأس CJ ، الذي حدث على بعد 56 ميلًا فقط ، خارج دالاس.

غاب شينك عن سبعة من ثمانية تخفيضات حول T5 في كأس CJ ، لكنه مرتاح بوضوح في تكساس ، لذلك سنراهن عليه أخيرًا في دائرة الفائز بسعر هائل.

لماذا تثق في الرهان في نيويورك بوست

Michael Leboff هو من محبي جزر الجزر منذ فترة طويلة ، ولكنه رهان رياضي منذ فترة طويلة مع 10 سنوات من الخبرة في صناعة المقامرة. إنه يحب استخدام نظرية اللعبة لمساعدة اللاعبين على الفوز بسباحات قوسين ، والعثور على لقطات طويلة ، وتعلم كيفية التغلب على السوق في الرياضة السائدة والمتخصصة.