جاء لم شمل Astros المذهل لكارلوس كوريا بعد حديث التوائم الرصين

عرف كارلوس كوريا أن الوقت قد حان للعودة إلى المنزل.

عاد كوريا ، الذي أمضى المواسم السبعة الأولى من مسيرته مع Astros ، مع فريقه السابق بعد أن أجرى التوأم عملية بيع هائلة يوم الخميس في الموعد النهائي للتجارة ، حيث يقال إن الفريق يواجه قضايا مالية كبيرة.

تنازل اللاعب Infielder عن بنده بدون تجارة مع التوائم وسط الامتياز الذي يتناول حفنة من اللاعبين الرئيسيين.

وقال كوريا لموقع MLB.com بعد تجارة الصدمة يوم الخميس: “لقد أجريت بعض المحادثات مع المكتب الأمامي في ولاية مينيسوتا ، ولم نتحرك (الاتجاه) الذي اعتقدت أننا كنا بعد إجراء التصفيات (في عام 2023)”. “واتفقوا معي على أن الوقت قد حان لنقلني … أخبرهم أنه كان هناك فريق واحد فقط سأسمح له بحدوث ذلك.”

هبط كوريا مع Astros للمحتوى الصغرى في الدوري مات ميكولسكي (7.63 عصر في واحد أ) ، إلى جانب 33 مليون دولار للمساعدة في سداد عقده المربح الذي يستمر حتى عام 2028.

بقي اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا أربع سنوات في عقد مدته ست سنوات بقيمة 200 مليون دولار وقعه مع مينيسوتا في عام 2023 بعد أن تعطلت صفقة متفق عليها مع Mets بسبب مخاوف الإصابات.

المكتب الأمامي التوأم في حالة من الفوضى في الوقت الحالي ، حيث أن الفريق معروض للبيع وكان هدفهم المبلغ عنه هو أن يكون لديهم راتب قليلة على كتبهم لجعلها أكثر جاذبية للمشترين المحتملين.

تكهن بعض التقارير بأن ملكية التوأم لديها 450 مليون دولار من الديون وتتطلع إلى تعطل سعر بقيمة 1.7 مليار دولار على الامتياز.

لقد ناضلت كوريا هذا الموسم ، حيث حقق مهنة منخفضة .705 OPS مع سبعة أشواط و 31 RBIs.

لقد تمتع بمزيد من النجاح أثناء وجوده مع هيوستن ، حيث فاز ببطولة العالم في عام 2017 لفريق Astros المثير للجدل الذي صمم فضيحة لسرقة التوقيع.

كان كوريا ، إلى جانب مسكنات الجودة Jhoan Duran و Griffin Jax ، جزءًا من Selloff ، حيث يتم تداول 10 لاعبين.

يمتلك التوأم لاعبين اثنين فقط من العقد بعد موسم 2026: بايرون بوكستون وبابلو لوبيز.