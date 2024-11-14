جاريد ماكين يفضل على زاكاري ريشاخر

رياضة
جاريد ماكين يفضل على زاكاري ريشاخر

سباق NBA Rookie of the Year مفتوح على مصراعيه.

ولكن في الوقت الحالي، أثبتت التسديدة الطويلة قبل بداية الموسم أنها المرشح المفضل للمراهنة.

قفز جاريد ماكين، لاعب فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الصاعد، إلى +350 للفوز بالجائزة في FanDuel Sportsbook، وهي أفضل الاحتمالات على السبورة.

ماكين، الذي حصل على المركز 16 بشكل عام من قبل فريق سيكسرز في مسودة الدوري الاميركي للمحترفين لعام 2024، يتلقى دقائق كبيرة في دورة نيك نورس المليئة بالإصابات، ويستفيد منها بشكل كامل.

يبلغ متوسط ​​منتج Duke 13.5 نقطة بنسبة 45.7 بالمائة في التسديد و38.5 بالمائة من 3 في أقل من 19 دقيقة لكل مباراة.

ومنذ أن تولى دورًا أكبر خلال المباريات الأربع الماضية، بلغ متوسط ​​​​ماكين 25.5 نقطة في المباراة الواحدة.

احتمالات الدوري الاميركي للمحترفين الصاعد لهذا العام

فريق احتمال
جاريد ماكين +300
زكريا ريشاخر +450
زاك إيدي +500
كارلتون كارينجتون +600
الكسندر سار 10/1
قلعة ستيفون 18/1
دالتون كنشت 18/1
جايلين ويلز 18/1
دونوفان كلينجان 25/1
الصعاب المقدمة من FanDuel

كان لديه أفضل مباراة له في الموسم الجديد ليلة الأربعاء ضد كافالييرز، مع غياب جويل إمبييد وبول جورج وتيريس ماكسي، وسجل 34 نقطة وقدم 10 تمريرات حاسمة خلال الخسارة 114-106.

لقد كان صعودًا سريعًا بالنسبة لماكين، الذي كان يجلس عند +3500 ليفوز بالجائزة في DraftKings Sportsbook في الأيام التي سبقت ليلة الافتتاح.

يتفوق ماكين على زاكاري ريساخر، الاختيار العام الأول لفريق هوكس، والذي تألق أيضًا خلال بداية الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين.

الرهان على الدوري الاميركي للمحترفين؟

يظل Risacher أحد المرشحين المفضلين عند +450.

مركز غريزليز زاك إيدي، الذي كان المفضل قبل الموسم في معظم الكتب الرياضية الكبرى، لديه ثالث أفضل احتمالات عند +500.

مثل ماكين، قفز كارلتون “بوب” كارينغتون، لاعب فريق ويزاردز، أيضًا إلى أعلى لوحات الاحتمالات بلعب ممتاز، ويجلس خلف إيدي مباشرةً عند +600.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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