جالين برونسون لا يسمح لنفسه أو نيكس بالاحتفال بإنجازاتهم

يجب أن تكون مجموعة تذكارات جالين برونسون واسعة. هناك بطولة مدرسة إلينوي الثانوية. اثنين من الألقاب NCAA. لاعب الكلية لهذا العام. لاعب القابض لهذا العام. كل نجوم المظاهر. خمسون نقطة لعبة الدوري الاميركي للمحترفين. ستين نقطة الدوري الاميركي للمحترفين. الفائز باللعبة ضد بيستونز.

يجب أن تكون هناك جوائز أو كرات سلة أو لويحات أو قمصان مرتبطة بكل هذه العروض.

ويريد برونسون أن يكون في أي مكان بالقرب منهم.

وقال برونسون: “لأطول وقت ، كلما تم إنجاز شيء ما ، أتقدم إلى التالي. إنه مجرد ما كنت عليه”. “يعود تاريخه إلى المدرسة الثانوية ، وبطولات الكلية ، وكل ما فزت به على الإطلاق – لا يوجد شيء في منزلي. لأنني أتطلع فقط ،” كيف يمكنني أن أكون أفضل؟ ” أعطي كل التذكارات لوالدي.