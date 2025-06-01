جالين برونسون لا يصدق على سؤال الأمن الوظيفي توم ثيبودو: “تعال”

إنديانابوليس – لم يقدر جالين برونسون السؤال.

ولكن كان لا بد من طلب.

ولم يترك برونسون أي منطقة رمادية في رده.

هل توم ثيبودو هو المدرب المناسب لنقل فريق نيكس إلى المستوى التالي؟

وقال برونسون بعد مباراة نيكس من 125-108 ، الخسارة في نهاية الموسم لبيسرز ليلة السبت في جايتس فيلدهاوس: “هل هذا سؤال حقيقي الآن؟ لقد سألتني فقط إذا كنت أعتقد أنه الرجل المناسب”. “نعم. هيا.”

أكمل Thibodeau موسمه الخامس مع Knicks ، والذي حقق أيضًا أنجح فريقه.

تولى امتياز التغذية القاع المعمرة ووصل إلى أربعة من مواسمه الخمسة.

كان هناك تحسن عام تقريبًا كل موسم.

هذا العام ، حصل على نيكس في غضون فوزتين من نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين.

لكنه لم يصل أبدًا إلى النهائيات في مسيرته الطويلة كمدرب رئيسي.

لقد دفع البعض إلى التساؤل عما إذا كان هناك شخص أفضل لرفع مستوى الكنيك إلى هذا المكانة.

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من جانبه ، يعتقد ثيبودو أن الخطوة التالية في متناول اليد.

وقال ثيبودو: “هناك خيبة أمل لأنك لا تقل عن هدفك”. “وفي النهاية لن يكون هناك فريق واحد يحقق الهدف فقط. لذلك أعتقد أن التحدي الذي يواجهنا هو أن ننظر إليه على ما هو عليه. لقد انتهينا في المراكز الثلاثة الأولى. لكننا لا نأتي عن الهدف النهائي.

“بالنسبة لنا ، فإن استخدام ذلك الدافع والتصميم على العمل طوال الصيف لإعداد أنفسنا لاتخاذ الخطوة الأخيرة للاستمرار في التحسن حتى نتمكن من تحقيق هدفنا. أعتقد أن هذه هي الطريقة التي يتعين علينا بها أن نتعامل معها ، وهذه هي الطريقة التي يتعين علينا بها أن ننظر إليها. إنها تحسن من العام الماضي ، لكن هذا في النهاية ليس ما هو هدفنا النهائي.”