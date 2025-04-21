جاي سيجل ، الجولف الهواة الأمريكي العظيم ، ميت في 81

توفي جاي سيجل ، الرجل الذي يعتبر على نطاق واسع ، أحد أعظم لاعبي الغولف الهواة الأمريكيين ، بسبب سرطان البنكرياس ، حسبما أعلنت جمعية الجولف الأمريكية يوم الأحد.

توفي سيجل يوم السبت عن عمر يناهز 81 عامًا.

كان لاعب الجولف الهواة لهما لقبان للهواة في الولايات المتحدة وثلاثة انتصارات في منتصف أمريكا لاسمه ، بينما شارك أيضًا في تسع مباريات في كأس ووكر وتم تسميته كابتن مرتين.

استولى The Bryn Mawr ، Pa.

“لقد كان صديقًا عزيزًا وشخصًا سنتذكره إلى الأبد ، ونستلهم كثيرًا” ، قال رئيس USGA المنتخب ورئيس لجنة البطولة Kevin Hammer في نعي. “أفضل هواة منذ بوبي جونز.

“لم يكن مسيرته المهنية فقط كهواة – وبصفته محترفًا (في أبطال جولة PGA) – ناجحًا بشكل لا يصدق وأسطورة ، بل شارك (أيضًا) إلى جانب جميع الأعضاء (في Delray Dunes Golf & Country Club في Boynton Beach ، Fla.) في المباريات الجماعية ، ودعم النادي ، ومساعدة المبتدئين ، وكان مجرد ملهمة في كل مستوى.

كان سيجل أيضًا هواة منخفضة في الماجستير ثلاث مرات ومرة ​​واحدة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة والبطولة المفتوحة.

كان قد خطط لتحويل المحترفين في الأصل عندما تنافس على ويك فورست ، لكنه أصيب بذراعه خلال عامه الثاني في حادث غريب مرت فيه يده اليسرى من خلال نافذة الجزء وتطلب 70 غرز.

أسفرت الإصابة عن إقامة لمدة تسعة أيام في المستشفى وقاد سيجل لإعادة النظر في آماله في الذهاب إلى المحترفين ، وبدلاً من ذلك بدأ شركة تأمين.

قال سيجل: “اعتقدت دائمًا أن الأمور تحدث لسبب ما”. “كانت إصابة اليد أفضل شيء يحدث لي.”

لم يتحول سيجل في وقت لاحق من العمر عن عمر يناهز 50 عامًا واستمر في الفوز بثمانية أحداث في بطولة PGA Tour.