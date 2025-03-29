جا مورانت غير سعيد بجريمة جريزليس قبل إطلاق تايلور جينكينز

الأمور ليست ساخنة للغاية بين جا مورانت و Grizzlies.

كان حارس نقطة النجوم منزعجًا من جريمة الفريق الجديدة ، التي تم تنفيذها هذا الموسم قبل إطلاق النار على المدير الفني للمدرب تايلور جينكينز هذا الأسبوع ، وفقًا لتقرير من The Athletic.

وبحسب ما ورد لم يعجب مورانت أن النظام الجديد أخرج “الكرة من يديه ويزيل الشاشات التي يحب استخدامها كمعالج للكرة لتوفير مسرحيات” ، بالاعتماد بدلاً من ذلك على المزيد من الحركة والقطع خارج الكرة.

“في بعض الأيام يبدو أنه مستعد للعب ، وفي بعض الأيام يبدو أنه لا يريد أن يكون هناك … لأنه يكره الجريمة” ، قال مصدر في الدوري ذا مخرج.

وبحسب ما ورد تم تثبيت جريمة Grizzlies الجديدة من قبل مدرب توماس Iisalo المدير الفني للناشئين الآن ومساعد نوح لاروش ، الذي تم فصله إلى جانب جنكينز.

لم تكن التغييرات في المحكمة هي الشيء الوحيد الذي أغضب في الآونة الأخيرة.

لم يكن كل النجوم مرتين أيضًا سعيدًا لأن الامتياز يتخلى عن المساعد بليك أهيرن في تطهير الموظفين الذي شهد خمسة مدربين من Grizzlies في عهد جينكينز يخسر وظيفتهم بعد الموسم الماضي.

وبحسب ما ورد كان له علاقة جيدة مع جينكينز و “ظل داعمًا للمدرب حتى النهاية” ، على الرغم من مشكلاته في الجريمة الجديدة.

يدخل الآن مورانت غير سعيد و Grizzlies حقبة جديدة بدون جينكينز بعد أن أمضى ستة مواسم على رأس Memphis ، ويذهب 250-214.

يتم ربط الفريق مع ليكرز للمركز الرابع في المؤتمر الغربي في 44-29 متجهًا إلى مباراة يوم السبت مع تسع مباريات للذهاب في الموسم العادي.

الإصابات محدودة مورانت إلى 43 مباراة فقط هذا الموسم.

عندما يكون في التشكيلة ، يبلغ متوسط ​​Morant 22.3 نقطة ، و 4.1 كرات مرتدة و 7.4 تمريرات حاسمة في إطلاق النار 44.9 في المئة-وكلها تمثل علامة أسفل موسمه الكامل في 2022-23.