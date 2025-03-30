جذب الطيور الطنان والنحل مع زهرة معمرة جميلة تحب التربة الرطبة

Turtlehead (Chelone SPP) هو مشهد مرحب به للطيور الطنانة وغيرها من الملقحات في الخريف ، عندما تبدأ أزهارها المذهلة في الازدهار. تحبه Bumblebees بشكل خاص أزهارها على شكل Snapdragon ، والتي يمكن أن تضغط عليها بسهولة. White Turtlehead (Chelone Glabra) هو مصدر الغذاء الرئيسي لليرقات في Baltimore Checserspot Butterfly ، التي يتناقص عدد سكانها بسرعة. إنه شائع بين اليرقات الشائعة Buckeye أيضًا. جميع أنواع Trtlehead تزدهر في التربة مندي. في الطبيعة ، ينمو هذا الزهرة البرية المعمرة في المستنقعات ، لذلك فهو نبات حديقة أمطار مثالي وخيار رائع للمناظر الطبيعية بجانب الأحواض والجداول.

نظرًا لأن جميع أنواع Trtlehead موطنها أمريكا الشمالية ، فقد اعتادوا على معظم مناطق القارة المتنامية وتفوق في مناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 8 ، على الرغم من أن Red Turtlehead (Chelone Dibriqua) سعيد في المنطقة 9 أيضًا. لتنمية هذه الزهرة الصديقة للملقحة في الفناء الخاص بك ، حدد موقع زراعة يحصل على أشعة الشمس الكاملة ، على الأقل ساعتين من أشعة الشمس المباشرة كل يوم ، على الرغم من أن البعض يمكن أن يزدهر في الظل الجزئي ، ساعتين إلى ست ساعات من أشعة الشمس المباشرة. يمكن أن تنمو نباتات Turtlehead إلى عرض حوالي 2 قدم ، لذلك اترك بضعة أقدام بين كل نبات لمنع الازدحام وتعزيز الدورة الدموية. نظرًا لأنه يمكن أن يصل إلى ارتفاع 3 أو 4 أقدام ، خطط لتجنب النبات أثناء نموه حتى لا يسقط. الوردي Turtlehead (Chelone Lyonii) مغرم بشكل خاص بظلال التبريد بعد الظهر ، ولكن الظل يمكن أن يجعلها أكثر عرضة للتخبط مع ارتفاعها. لمساعدته على تحقيق شكل بواير ، قرصة السيقان أثناء تطورها.