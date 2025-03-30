جذب الطيور الطنان والنحل مع زهرة معمرة جميلة تحب التربة الرطبة

Turtlehead (Chelone SPP) هو مشهد مرحب به للطيور الطنانة وغيرها من الملقحات في الخريف ، عندما تبدأ أزهارها المذهلة في الازدهار. تحبه Bumblebees بشكل خاص أزهارها على شكل Snapdragon ، والتي يمكن أن تضغط عليها بسهولة. White Turtlehead (Chelone Glabra) هو مصدر الغذاء الرئيسي لليرقات في Baltimore Checserspot Butterfly ، التي يتناقص عدد سكانها بسرعة. إنه شائع بين اليرقات الشائعة Buckeye أيضًا. جميع أنواع Trtlehead تزدهر في التربة مندي. في الطبيعة ، ينمو هذا الزهرة البرية المعمرة في المستنقعات ، لذلك فهو نبات حديقة أمطار مثالي وخيار رائع للمناظر الطبيعية بجانب الأحواض والجداول.
نظرًا لأن جميع أنواع Trtlehead موطنها أمريكا الشمالية ، فقد اعتادوا على معظم مناطق القارة المتنامية وتفوق في مناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 8 ، على الرغم من أن Red Turtlehead (Chelone Dibriqua) سعيد في المنطقة 9 أيضًا. لتنمية هذه الزهرة الصديقة للملقحة في الفناء الخاص بك ، حدد موقع زراعة يحصل على أشعة الشمس الكاملة ، على الأقل ساعتين من أشعة الشمس المباشرة كل يوم ، على الرغم من أن البعض يمكن أن يزدهر في الظل الجزئي ، ساعتين إلى ست ساعات من أشعة الشمس المباشرة. يمكن أن تنمو نباتات Turtlehead إلى عرض حوالي 2 قدم ، لذلك اترك بضعة أقدام بين كل نبات لمنع الازدحام وتعزيز الدورة الدموية. نظرًا لأنه يمكن أن يصل إلى ارتفاع 3 أو 4 أقدام ، خطط لتجنب النبات أثناء نموه حتى لا يسقط. الوردي Turtlehead (Chelone Lyonii) مغرم بشكل خاص بظلال التبريد بعد الظهر ، ولكن الظل يمكن أن يجعلها أكثر عرضة للتخبط مع ارتفاعها. لمساعدته على تحقيق شكل بواير ، قرصة السيقان أثناء تطورها.
نباتات مصاحبة للسلحفاة في أمطار أو حديقة ملقحة
Turtlehead هي زهرة ممتازة لحديقة الملقحات لأنها تروق لمجموعة واسعة من الباحثين عن الرحيق. عند إضافتها إلى محكمة الأزهار للأغذية للملقحات ، قم بتنموها خلف نباتات أقصر وبأجانب تلك التي تفضل الظروف المتنامية المماثلة. التسامح مع الرطب هو أهم متطلبات رفاق السلاحف. إذا وضعت Turtlehead بالقرب من Yarrow أو مصنع آخر يكره التربة الفطنة ، فستحتاج إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لتناول المياه لكليهما. تسعى Turtlehead إلى التربة المحايدة للقلوية ، لذلك قد تكافح إذا كان درجة الحموضة في التربة أقل من 6.0 وقد يكون من الصعب أن تنمو مجاورة للنباتات التي تتوق إلى التربة الحمضية – الأزالية ، على سبيل المثال. إذا أظهر اختبار التربة أن الرقم الهيدروجيني منخفض للغاية ، فإن إضافة صودا الخبز يمكن أن تجعل التربة أقل حمضية.
إذا كنت تقوم ببناء حديقة ملقحة من نقطة الصفر ، فقم بدمج النباتات التي تصنع جيرانًا جيدين لسلاحف Turtlehead ومصادر طعام جيدة للنحل والفراشات والطيور الطنانة. نباتان يفيان بهذه المعايير هما New England Aster (Symphyotrichum novae-angliae) و Joe Pye Weed (Eutrochium maculatum). تجذب New England Aster الفراشات والملقحات المتخصصة مثل Aster Mining Bee. من الصعب في معظم المناطق النامية نفسها مثل Turtlehead ، تحب الشمس الكاملة وكذلك الظل الجزئي ، وتزدهر في التربة الرطبة طالما أنها لا تتدفق. يحب جو بي ويد التربة الرطبة وحتى الرطب. يزدهر في نفس المناطق المتنامية مثل Turtlehead وحتى التربة القلوية. بالإضافة إلى ذلك ، من المحتمل أن تجلب نحل العسل والفراشات إلى حديقتك.