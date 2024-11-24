جرانت ويليامز لاعب هورنتس يغيب عن الموسم بسبب تمزق في الرباط الصليبي الأمامي

رياضة
جرانت ويليامز لاعب هورنتس يغيب عن الموسم بسبب تمزق في الرباط الصليبي الأمامي

انتهى موسم جرانت ويليامز.

يعاني رجل شارلوت هورنتس الكبير ولاعب بوسطن سلتيك السابق من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي وسيغيب عن بقية موسم 2024-25، حسبما ذكرت ESPN.

وكان ويليامز قد بدأ في مركز الوسط في المباريات الأخيرة ودية. IaQHBmypد إصابات مارك ويليامز – الذي لم يظهر لأول مرة هذا الموسم – ونيك ريتشاردز.

مزق ويليامز الرباط الصليبي الأمامي خلال هذه المباراة خلال خسارة هورنتس أمام ميلووكي باكس يوم الجمعة.

وينتهي موسم ويليامز بمتوسط ​​10.4 نقطة و5.1 متابعات و2.3 تمريرة حاسمة في كل مسابقة خلال 16 مباراة هذا الموسم، بدأ منها سبع مباريات.

ارتفع مهاجم هورنتس إلى 12.1 نقطة و 6.3 متابعات و 2.0 تمريرة حاسمة في كل مباراة مع 1.2 كتل و 1.1 سرقة في كل مسابقة خلال مبارياته التسع الأخيرة.

وكان ويليامز قد ترك سيلتيكس في البداية لينضم إلى دالاس مافريكس في وكالة مجانية الموسم الماضي، لكن تم تضمينه في صفقة تبادلية حيث انتقل إلى تشارلوت في فبراير، وأنهى الموسم مع هورنتس.

بعد مغادرة بوسطن، أصبح فريقه السابق هو بطل الدوري الاميركي للمحترفين لعام 2024.

قال ويليامز سابقًا إنه لا توجد “دماء سيئة” بينه وبين فريق سلتكس، ولكن يبدو أن المواجهة المتعمدة في نهاية المطاف مع جيسون تاتوم والتي وصفها جايلين براون بأنها “لعبة كرة قدم”، يبدو أنها تقول خلاف ذلك.

متطوع تينيسي السابق هو في عامه الثاني من صفقة مدتها أربع سنوات بقيمة 53 مليون دولار، وهي مضمونة بالكامل وستجعله يحصل على صافي 13 مليون دولار هذا العام.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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