جرب فكرة تخزين القدح البسيطة إذا كانت خزاناتك مليئة بالمربى

يمكنك معرفة الكثير عن شخص من مجموعة القدح. على سبيل المثال ، يعد امتلاك مجموعة من الأكواب ذات طابع القطط مؤشرا واضحا على أنك ، مثل القطط. يمكن أن يلمح كأس “I Heart New York” إلى أنك وضعت هذه المدينة من قائمة السفر المتنامية باستمرار. أو ربما يكون أسلوبك بسيطًا وأحد الحد الأدنى ، ينعكس في اختيارك لأدوات المشروب المحايدة. بغض النظر ، من السهل للغاية تجميع الأكواب ، وقبل أن تعرف ذلك ، فإنهم يسيطرون على مطبخك. الأخبار السارة؟ شيء بسيط مثل اثنين من الأرفف العائمة يمكن أن تبقيها تحت فحص. إنها (في الغالب) سهلة التثبيت ، أيضًا.
ستحتاج إلى حفر جدرانك لهذا المشروع. لذا ، إذا كنت تستأجر ، فتأكد من التحقق من المالك قبل الاستيلاء على تمرينات أو مطرقة. على الجانب الإيجابي ، يمكن أن يحول المساحة الميتة فوق حوض المطبخ إلى محلول تخزين مفيد (إذا كانت هذه البقعة بدون نوافذ). يمكنك أيضًا تركيب أرففك في زاوية فارغة ، فوق محطة القهوة الخاصة بك ، أو فوق الثلاجة إذا كنت ضيقًا على مساحة الحائط. ولكن ربما يكون الجزء الأفضل هو أن هذا الإعداد يمكن أن يستوعب عددًا كبيرًا من الكؤوس. يمكنك حتى تكديس القدح على أعلى الآخر لزيادة المساحة على الرفوف المفتوح من أعلى إلى أسفل.
كيفية إنشاء شاشة القدح الأنيقة العائمة
أول الأشياء أولاً – اختر أرففك. يمكنك إما أرفف DIY العائمة القوية بما يكفي لعقد مستلزمات المطبخ أو شراء أرفف جاهزة للثبات. هناك العديد من التصميمات الأخرى للاختيار من بين ما وراء المظهر الخشبي النموذجي. دعنا نقول أنك قلق من أن أكوابك قد تسقط أو تخرج عندما تسرع لجعل قهوتك في الصباح. BOOM: مجموعة من الأرفف العائمة مع القضبان يمكن أن تساعد. بدلاً من ذلك ، ربما تفضل حافة مع خطافات في الأسفل لمضاعفة التخزين. أو لماذا لا تأخذ جديلة من Tiktok user @hello.vivz واستخدم رفوفًا واضحة بحيث يكون التركيز الكامل على مجموعة القدح الخاصة بك؟
بعد ذلك يأتي تثبيت الرفوف. من خلال مكتشف مسمار في يد واحدة وحفر الطاقة في الآخر ، قم برمي أقواس الرف (المعروفة أيضًا باسم الأجهزة المعدنية) في أزرار الجدار. قد يتم إخفاء أقواس على وحدات مثل Wengus Heavy Duty Shelf Support ، أو ستكون أجهزة مثل J -Brackets مرئية حيث يبدو أن قضبان المعادن تتدفق على رفك. في كلتا الحالتين ، حرك اللوحة فوق القوس لتأمينها في مكانها.
أخيرًا ، قم بترتيب أكوابك بأي طريقة تريدها. تنسيق الألوان لهم ، وربطهم من أكثرها إلى الأقل استخدامًا ، أو تصنيفًا حسب الموضوع ، سواء كانت نسخًا موسمية أو ذات صلة بالسفر أو محدودة. إذا كان لا يزال لديك مساحة ، فانتهي من بعض المساحات الخضراء أو علامة القهوة أو اثنين أو مجموعات علبة أو صواني مسطحة لمسة مريحة.