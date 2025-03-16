جرب فكرة تخزين القدح البسيطة إذا كانت خزاناتك مليئة بالمربى

يمكنك معرفة الكثير عن شخص من مجموعة القدح. على سبيل المثال ، يعد امتلاك مجموعة من الأكواب ذات طابع القطط مؤشرا واضحا على أنك ، مثل القطط. يمكن أن يلمح كأس “I Heart New York” إلى أنك وضعت هذه المدينة من قائمة السفر المتنامية باستمرار. أو ربما يكون أسلوبك بسيطًا وأحد الحد الأدنى ، ينعكس في اختيارك لأدوات المشروب المحايدة. بغض النظر ، من السهل للغاية تجميع الأكواب ، وقبل أن تعرف ذلك ، فإنهم يسيطرون على مطبخك. الأخبار السارة؟ شيء بسيط مثل اثنين من الأرفف العائمة يمكن أن تبقيها تحت فحص. إنها (في الغالب) سهلة التثبيت ، أيضًا.

ستحتاج إلى حفر جدرانك لهذا المشروع. لذا ، إذا كنت تستأجر ، فتأكد من التحقق من المالك قبل الاستيلاء على تمرينات أو مطرقة. على الجانب الإيجابي ، يمكن أن يحول المساحة الميتة فوق حوض المطبخ إلى محلول تخزين مفيد (إذا كانت هذه البقعة بدون نوافذ). يمكنك أيضًا تركيب أرففك في زاوية فارغة ، فوق محطة القهوة الخاصة بك ، أو فوق الثلاجة إذا كنت ضيقًا على مساحة الحائط. ولكن ربما يكون الجزء الأفضل هو أن هذا الإعداد يمكن أن يستوعب عددًا كبيرًا من الكؤوس. يمكنك حتى تكديس القدح على أعلى الآخر لزيادة المساحة على الرفوف المفتوح من أعلى إلى أسفل.