جرب هذا المعالجة الأنيقة والحديثة لإضافة الخصوصية إلى الأبواب المنزلق الكبيرة

تعتبر الأبواب الزجاجية المنزلق مثالية للأسر التي تتمتع بالقدرة على السماح لكميات كبيرة من الضوء الطبيعي والهواء النقي في الداخل. يوفر الإجراء الفاتح الأفقي لهذه الأبواب المساحة في مساكن صغيرة ومن السهل عمومًا فتحه وإغلاقه ، وذلك بفضل آلية المسار. ومع ذلك ، فإن أحد السقوط من هذه الأبواب هو عدم وجود خصوصية يوفرها مفهوم الزجاج المفتوح الكبير. يمكن لأي شخص أن يرى في الداخل ما إذا لم يكن هناك علاجات نافذة ، والتي ليست فقط غير مريحة ، ولكن مصدر قلق محتمل في بعض الحالات. بدلاً من ترك أبوابك عارية ، فكر في استخدام علاجات نافذة اللوحة المنزلق كوسيلة أنيقة وحديثة لإضافة الخصوصية إلى مساحتك. يمكنك شراء علاجات نافذة الباب الزجاجية الوظيفية هذه أو DIY الخاصة بك كمشروع ممتع.
على الرغم من أن البعض قد يكون غير مألوف مع لوحات معالجة النوافذ ، فإن هذه الأغطية لها مظهر مبسط يمكن أن تمتزج حقًا مع المساحة. تجلس اللوحات على مسار وتعمل بشكل مشابه لباب منزلق حيث تنزلق أفقياً لفتح وإغلاق ، مما يسمح للمستخدم بالتحكم في مقدار ما في الداخل في منزلهم. هناك أنواع مختلفة من علاجات نافذة الأبواب الزجاجية المنزلق لزيادة الخصوصية ، بدءًا من قطع من القماش الصلبة إلى الستائر الرأسية التي تعمل على المسار. ما يميز علاجات نوافذ الألواح الحديثة عن الخيارات الأخرى هو أنها مثالية للأبواب المنزلق الكبيرة التي تحتاج إلى مستويات مختلفة من التغطية طوال اليوم.
كيفية DIY Sliding Window Treatment لوحات لباب زجاجي
يمكن أن يكون العثور على نافذة تغطي أفكارًا لأبواب الفناء الزجاجية المنزلق تحديًا اعتمادًا على مواصفات الباب ، ولكن هناك دائمًا خيار لتصميم هذه العلاجات. هناك الكثير من الخيارات التجارية المتاحة ، مثل الستائر العمودية للشيكولوجيا ، ولكن بعض مالكي المنازل يفضلون صنعهم. إذا كنت تفضل صياغة لك ، فابدأ باختيار نسيج يكمل مساحتك. قطع النسيج لكل لوحة إلى العرض والطول اللازم ، مما يتيح المزيد من اللحامات. خياطة تنحنح حول الحواف لمنع التلاشي. عادةً ما يكون للستائر القياسية جيب قضيب أو مساحة للبطن ، ولكن بالنسبة للستائر المنزلق ، ستحتاج إلى إنشاء قمة منظمة لتوصيلها بنظام المسار.
تُعرف علاجات نافذة الباب الزجاجية المنزلق بمظهرها الأنيق وسهولة الاستخدام ، ولكن هناك بعض العيوب التي يجب وضعها في الاعتبار. على سبيل المثال ، ليست علاجات الألواح الصلبة مرنة مثل خيارات مثل الستائر العمودية ، والتي يمكن أن تحد لبعض مالكي المنازل اعتمادًا على أهدافهم. من المهم أيضًا النظر في المواد عند اختيار علاجات النوافذ هذه ، خاصة إذا كان هدفك الرئيسي هو خلق الخصوصية لباب زجاجي منزلق. لا تقنع لوحات الانزلاق مناسبة لمنزلك؟ هناك الكثير من الطرق الإبداعية لتغطية النوافذ والأبواب التي لا ستائر.