جلس ميكال بريدجز من نيكس على مقاعد البدلاء في الربع الرابع بأكمله تقريبًا بسبب ضعف التسديد

سولت ليك سيتي – فهم ميكال بريدجز سبب عدم عودته إلى مباراة السبت.

عانى لاعب نيكس المستورد من أصعب مباراة له في التسديد هذا الموسم، ولم يلعب خلال الساعة 10:03 الأخيرة من الخسارة 121-106 أمام جاز.

سجل بريدجز سبع نقاط وهو أدنى مستوى للموسم في تسديد 3 مقابل 15، بما في ذلك ست إخفاقات في سبع محاولات من 3، في 33 دقيقة. جلس لصالح الحارس المخضرم كام باين على الامتداد.

وقال بريدجز بعد المباراة: “بالتأكيد، أهم شيء لدينا، من الواضح أنني كنت أعاني، لكن أهم شيء لدينا هو الفوز”. “جاء كام وكان يلعب بشكل جيد. لقد كان جزءًا من هذا الفريق الذي كان يقوم بهذه الرحلة.

“كنت محبطًا أكثر لأنني لم أتمكن من التواجد لمساعدة الفريق، وشعرت بالإحباط لأنني لم أتمكن من فعل الكثير خلال الأرباع الثلاثة الأولى التي قضيتها هناك. لكن نعم، أنا أفهم ذلك. نحن نحاول الفوز بالمباراة، وهذا كل ما يهمني، لذلك أعتقد أن هذا كان القرار الصحيح.

قال توم ثيبودو إنه تمسك باين – الذي سجل 11 نقطة مع خمس تمريرات حاسمة في 31 دقيقة من مقاعد البدلاء – لأنه كان يجلب الطاقة اللازمة، خاصة خلال الجولة 17-0 التي جعلت نيكس على بعد نقطتين في أواخر الربع الثالث.

قال ثيبودو: “كنت أبحث فقط عن أي شيء يمكن أن يدفعنا إلى المضي قدماً”. “ولم يكن ميكال فقط. اعتقدت أن كام جاء وأعطانا شرارة كبيرة. كدت أن أعود إلى جيريكو (سيمز) في النهاية لأنني اعتقدت أن دقائقه كانت جيدة بالنسبة لنا أيضًا. عندما تنزل كما فعلنا، فأنت فقط تبحث عن أي شيء يساعدك على المضي قدماً. وهذا حقا ما كنا نفعله.”

ودخل بريدجز، الذي تم الحصول عليه من نتس خلال الصيف، مباراة السبت متصدرًا الدوري الاميركي للمحترفين في وقت اللعب بـ 38.6 دقيقة لكل مباراة.

وكان أقل إنتاج له في السابق من حيث التهديف هو جهد ثماني نقاط ضد بيسرز في 10 نوفمبر.