جميع الأماكن التي يجب أن تقوم برشها داخل وحول منزلك ضد الآفات

إذا كنت تواجه مشاكل مع غزو الحشرات، فهناك مجموعة متنوعة من الحيل لمحاولة إبعاد الحشرات عن منزلك. إذا لم تنجح هذه الجهود، فقد تفكر في التواصل مع أحد المتخصصين. ومع ذلك، قبل أن تقوم بتعيين خبراء محترفين في مكافحة الآفات، قد ترغب في محاولة استخدام بخاخات الحشرات الخاصة بك كما يفعل المبيدون.
هناك مناطق معينة داخل منزلك وخارجه يحاول فيها المحترفون استخدام رذاذ الحشرات لتحقيق أقصى استفادة من التطبيق. قد يؤدي استخدام البخاخات في الأماكن الخاطئة إلى جعل التطبيقات أقل فعالية. إذا كنت تبحث عن طرق للتخلص من النمل، على سبيل المثال، فلن ترغب في استخدام المبيد أو استخدام المرشات في علية الطابق العلوي. ستحتاج إلى رش الرذاذ مباشرة على المناطق التي ترى فيها النمل بشكل شائع، مثل طول أساس المنزل وفي مناطق المطبخ التي ترى فيها النمل يتجمع. تحتاج أيضًا إلى استخدام البخاخات بأمان، وتجنب تعريض أطفالك أو حيواناتك الأليفة لأي سموم في المبيدات الحشرية قد تصيبهم بالمرض (عبر Go-Forth Home Services). تعرف على المزيد حول كيفية استخدام بخاخات الحشرات بأمان وبشكل صحيح للقضاء على الحشرات في منزلك.
كيفية رش الحشرات في المطبخ
بمجرد دخول الحشرات إلى منزلك، فإنها عادة ما تتحرك نحو المطبخ، حيث يتوفر فتات الطعام والرطوبة بسهولة. إذا فشلت في التخلص من الطعام القديم أو تنظيف المنطقة بانتظام، فقد تظهر الحشرات بشكل متكرر. يحتوي المطبخ على الكثير من المساحات المظلمة والصغيرة التي يمكن أن تختبئ فيها الحشرات والقريبة من مصادر الطعام أيضًا.
ضع الرذاذ مباشرة على أي منطقة تلاحظ فيها وجود حشرات. في المطبخ، يمكن أن تشمل هذه الأماكن الأجهزة السفلية، وفي الخزانة الموجودة أسفل الحوض، وعلى طول الألواح، وفي الزوايا، وبالقرب من أي أنابيب مياه بها تسربات متكثفة أو متساقطة، وأي شقوق أخرى داخل الغرفة. عند رش الحشرات داخل المطبخ، قم دائمًا بإزالة أو تغطية الطعام والأواني ومياه الشرب والأطباق الموجودة في المنطقة. لا تريد أن تنتهي بقايا رذاذ الحشرات على هذه الأسطح وتلوثها. إذا كان لديك حيوانات أليفة، قم بإزالة أي طعام أو ألعاب أو فراش للحيوانات الأليفة من المطبخ. تأكد من جفاف الرذاذ قبل السماح للحيوانات الأليفة بالعودة إلى المطبخ، وهو ما قد يستغرق ساعتين إلى ثلاث ساعات.
رش الحشرات داخل غرفة النوم أو الخزانة
على الرغم من أن الناس قد يفترضون أن بق الفراش هو أكثر الحشرات شيوعًا التي يمكن العثور عليها في غرفة النوم، إلا أن العديد من الأنواع المختلفة يمكن أن تغزو مناطق نومك، بما في ذلك البراغيث والقراد والنمل والصراصير. قد ترغب في استخدام رذاذ عام للحشرات في غرفة النوم إذا لم تكن متأكدًا تمامًا من أنواع الحشرات التي تراها في الغرفة.
في غرفة النوم، رش الألواح حول محيط الغرفة. إذا كان لديك أي شقوق في الجدران أو الأرضيات، قم برش هذه المناطق أيضًا، حيث توفر مكانًا لاختباء الحشرات. إذا كان لديك حشرات، مثل الصراصير، مختبئة في الخزانة، فستحتاج إلى إزالة جميع العناصر قبل الرش. تحتوي الخزانات عادة على صناديق من الورق المقوى تحتوي على أشياء مختلفة، والتي يمكن أن تمتص الرطوبة وتجذب الحشرات مثل الصراصير. ومع ذلك، إذا كنت تعتقد أن لديك بق الفراش على وجه التحديد، قم بتفكيك الرذاذ ورشه حول هيكل السرير وخلف اللوح الأمامي وعلى طول الجدار حيث يقع السرير. إذا كانت هناك حشرات في خزانة ملابسك، قم بإزالة العناصر الموجودة بالداخل والأدراج قبل رشها. لا ترش داخل الأدراج أو العناصر الموجودة بداخلها. بدلًا من ذلك، ستحتاج إلى غسل ملابسك في الغسالة بالماء الساخن خلال دورة غسيل طويلة باستخدام منظف الغسيل العادي لمحاولة القضاء على بق الفراش.
كيفية رش الحشرات في قبو رطب
تبحث الحشرات داخل المنزل عن المناطق التي يمكنها الاختباء فيها في الزوايا المظلمة أو حيث يمكنها الوصول إلى الرطوبة. يوفر الطابق السفلي معظم العناصر التي تحبها الحشرات. إذا كان لديك تسرب في السباكة أو تكثف في الأنابيب أو رطوبة تخترق أساس الطابق السفلي، فمن المحتمل أن تجد الحشرات. إذا كنت تقوم بغسل الملابس في الطابق السفلي، فقد يجذبهم الدفء الناتج عن المجفف والرطوبة الناتجة عن غسل الملابس.
نظرًا لأنه من المحتمل أن تتمكن من إغلاق الطابق السفلي من الأطفال والحيوانات الأليفة أثناء استخدام رذاذ الحشرات، يمكنك استخدام رذاذ الحشرات بحرية وتأخذ وقتك. في الطابق السفلي غير المكتمل، قم بالرش على طول قاعدة الجدران حيث قد تتجمع الرطوبة. إذا كان لديك شقوق أو شقوق في الحائط، قم برش هذه المناطق. إذا كان لديك صناديق تخزين في الطابق السفلي يمكنها الاحتفاظ بالرطوبة، فقد تحتاج إلى رشها بحثًا عن الحشرات في منطقة التخزين أيضًا. إذا كان لديك طابق سفلي مكتمل يحتوي على مطبخ أو مناطق لتخزين الطعام، فسوف ترغب في التعامل مع المنطقة كما تعامل مطبخك في الطابق العلوي. قم بالرش أسفل الأجهزة وفحص أي مناطق أسفل الأحواض بحثًا عن علامات وجود حشرات.
رش للبق في المناطق المعرضة للرطوبة في الحمامات
تعلم مكان رش الحشرات في الحمام يتبع العديد من نفس التقنيات التي تمت مناقشتها سابقًا. ستحتاج إلى إيلاء اهتمام خاص لوضع الرذاذ في المناطق التي تكون فيها الرطوبة شائعة في الحمام، مثل أسفل المغاسل، وبالقرب من المراحيض وخلفها، وبالقرب من أحواض الاستحمام أو الدش.. إذا كان الحمام على طول جدار خارجي، ففكر في الرش على طول حواف إطارات النوافذ. رش الألواح وأي شقوق تراها في الغرفة. قد ترغب أيضًا في رش الرذاذ على المناطق التي تمتد فيها الأنابيب خارج الحائط أو الأرضية، لأن تكثيف الأنبوب قد يترك الرطوبة على طول حافة الجدار ويجذب الحشرات.
يمكن أن يكون لديك حشرات تغزو حمامك من خلال المصارف الموجودة في الأحواض أو حوض الاستحمام أو الدش. إذا كان الأمر كذلك، يمكنك رش حول المصارف. ومع ذلك، فإن أفضل طريقة لإبعاد الحشرات عن مصارفك هي تنظيف أي انسدادات فيها أو صب محلول تنظيف المصرف، مثل منظف المصرف التجاري أو محلول DIY.
رش الحشرات حول محيط المنزل من الخارج
إذا كنت تفضل محاولة إبقاء الحشرات خارج المنزل تمامًا، فإن رش الجزء الخارجي من المنزل يمكن أن يخلق حاجزًا.. نظرًا لأن الحشرات المختلفة تحاول دخول منزلك في أوقات مختلفة من العام، فإن وضع المواد الكيميائية على طول الأساس عدة مرات خلال العام يمكن أن يساعد في إبعاد الحشرات مثل الذباب والنمل والنمل الأبيض. يُعد الرش المحيطي أسلوبًا شائعًا يستخدمه خبراء الإبادة المحترفون.
عند الرش حول الأساس الخارجي للمنزل، حاول وضع شريط مستمر، حتى لا يكون لديك أي فجوات في التطبيق. أثناء تحركك حول المحيط، ابحث عن المناطق التي تلتقي فيها مادتان مختلفتان للبناء. ضعي بعض الرذاذ الإضافي هنا للحفاظ على الخط المستمر للعلاج. يمكن أن تشمل هذه المناطق الأماكن التي يتاخم فيها الجزء الخارجي من الطوب تقليمًا خشبيًا أو حيث تكون إطارات الأبواب بالقرب من الأساس. إذا كانت لديك مناطق تدخل فيها أنابيب المرافق أو القنوات إلى المنزل بشكل واضح، فقم برش هذه البقع. من خلال رش رذاذ الحشرات في هذه المناطق، يمكنك منع الحشرات من الوصول بسهولة إلى المنزل من خلال الثقوب أو الفجوات. قبل الرش، قم بإزالة أي حطام سائب، مثل المهاد أو الأغصان، أو أي مادة نباتية قد تتداخل مع الرش. يجب عليك وضع الرذاذ بحيث يثبط أساس المنزل بالإضافة إلى بضع بوصات من التربة المتاخمة للأساس. عن طريق ترطيب التربة، ستتمكن من معالجة أي حشرات تعيش في التربة.