جميع الأماكن التي يجب أن تقوم برشها داخل وحول منزلك ضد الآفات

إذا كنت تواجه مشاكل مع غزو الحشرات، فهناك مجموعة متنوعة من الحيل لمحاولة إبعاد الحشرات عن منزلك. إذا لم تنجح هذه الجهود، فقد تفكر في التواصل مع أحد المتخصصين. ومع ذلك، قبل أن تقوم بتعيين خبراء محترفين في مكافحة الآفات، قد ترغب في محاولة استخدام بخاخات الحشرات الخاصة بك كما يفعل المبيدون.

هناك مناطق معينة داخل منزلك وخارجه يحاول فيها المحترفون استخدام رذاذ الحشرات لتحقيق أقصى استفادة من التطبيق. قد يؤدي استخدام البخاخات في الأماكن الخاطئة إلى جعل التطبيقات أقل فعالية. إذا كنت تبحث عن طرق للتخلص من النمل، على سبيل المثال، فلن ترغب في استخدام المبيد أو استخدام المرشات في علية الطابق العلوي. ستحتاج إلى رش الرذاذ مباشرة على المناطق التي ترى فيها النمل بشكل شائع، مثل طول أساس المنزل وفي مناطق المطبخ التي ترى فيها النمل يتجمع. تحتاج أيضًا إلى استخدام البخاخات بأمان، وتجنب تعريض أطفالك أو حيواناتك الأليفة لأي سموم في المبيدات الحشرية قد تصيبهم بالمرض (عبر Go-Forth Home Services). تعرف على المزيد حول كيفية استخدام بخاخات الحشرات بأمان وبشكل صحيح للقضاء على الحشرات في منزلك.