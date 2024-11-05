جنرال موتورز المنافسة تمزق رعاة البقر لتخليهم عن “الكثير” في التجارة مع جوناثان مينجو من بانثرز

كان فريق Cowboys مشتريًا قبل الموعد النهائي للتجارة يوم الثلاثاء في الساعة 4 مساءً، لكن قرارهم بالتخلي عن التعويض الأولي للمواهب “الخام” في اتحاد كرة القدم الأميركي قد أربك العديد من المديرين التنفيذيين الذين لم يتم ذكر أسمائهم.

عند مناقشة قرار دالاس بالحصول على جهاز استقبال Panthers للسنة الثانية جوناثان مينغو واختيار الجولة السابعة لعام 2025 مقابل الجولة الرابعة لعام 2025، ذكرت جين سلاتر من NFL Network على X أن أحد جنرال موتورز اعتبر الشركات “أكثر من اللازم”.

“لقد سألت المدير العام لفريق آخر عن أفكاره حول تجارة رعاة البقر لجوناثان مينجو. كانت الأفكار شيئًا “موهوبًا”. الخام قليلا. شركات أكثر من اللازم…مثل الكثير. في الأساس صافي 5. ربما هو الأكثر شبهًا بتولبرت من الرجال هناك. يمضي المدير العام ليقول “فقط رأيي”. “ليس لاعبًا سيئًا ولكن ضم اللاعب الرابع يعد أمرًا ثريًا”، شارك سلاتر صباح الثلاثاء.

كما عبر أحد مقيِّمي المواهب أيضًا عن أفكارهم إلى سلاتر على شكل وجه تعبيري يتقيأ، مع إضافة الموظفين، “كان ينبغي أن يكون ذلك عبارة عن مقايضة اختيار 6 مقابل 7.”

Mingo، اختيار الجولة الثانية لعام 2023 من Ole Miss، لديه 12 حفل استقبال لمسافة 121 ياردة ولا يوجد أي هبوط خلال تسع مباريات هذا العام.

وعلى الرغم من اعتراف أحد المديرين العامين بـ “مجموعة المهارات” التي يتمتع بها مينجو، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من التطوير الذي يتعين القيام به.

“إنه في العام الثاني من صفقته المبتدئة. قال المدير العام المجهول لسلاتر: “لديه مجموعة مهارات ولكنها خام، ولم يتم إنتاجه في الدوري بعد”.

المسؤولون التنفيذيون في اتحاد كرة القدم الأميركي ليسوا الوحيدين الذين يهزون رؤوسهم في عملية صنع القرار في دالاس.

“لقد تخلى فريق دالاس كاوبويز عن المزيد للحصول على جوناثان مينجو أكثر مما تخلى عنه فريق كانساس سيتي تشيفز للحصول على دي أندريه هوبكنز. “يا رب ارحم” ، نشر لاعب الوسط السابق في اتحاد كرة القدم الأميركي روبرت غريفين الثالث يوم الثلاثاء على X ، في إشارة إلى إرسال مدينة كانساس سيتي لاعبًا خامسًا مشروطًا لعام 2025 إلى تينيسي الشهر الماضي مقابل المتلقي النجمي.

“لقد تخلى رعاة البقر حقًا عن اختيار الجولة الرابعة لجهاز الاستقبال في جوناثان مينجو الذي حصل على تمريرة واحدة منذ 13 أكتوبر!؟! ماذا يفعلون بحق الجحيم!؟!” نشر كيفن جراي جونيور من DLLS Sports.

تتمحور خطوة مينجو، 23 عامًا، حول الحاضر والمستقبل، حيث قال مصدر من رعاة البقر لسلاتر “لقد أحبوا خروجه من الكلية ولديه الأدوات اللازمة ليكون لاعبًا منتجًا في اتحاد كرة القدم الأميركي”.

يتطلع رعاة البقر إلى إنقاذ ما تبقى من موسمهم بعد ثلاث خسائر متتالية، بما في ذلك خسارة يوم الأحد 27-21 أمام الصقور.

سيكون دالاس (3-5) أيضًا بدون لاعب الوسط داك بريسكوت في المستقبل المنظور بسبب إصابة في أوتار الركبة، حيث كشف المالك جيري جونز يوم الثلاثاء أنه “من المحتمل” أن يتجه إلى الاحتياطي المصاب.

ذكرت ESPN أن كوبر راش سيتولى الدور الأساسي مع تري لانس، الذي تم اختياره سابقًا في الجولة الأولى، كنسخة احتياطية له.

يستضيف رعاة البقر النسور (6-2) في الأسبوع العاشر.