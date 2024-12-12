جهاز إزالة الجليد عالي التصنيف وغير سام والذي يقلل من عملية تجريف الثلج

إنه أروع وقت في السنة، باستثناء حقيقة أنه أيضًا الوقت من العام الذي يتميز بتساقط الثلوج ببوصتين. إذا كنت تقيم في مناخ بارد ومثلج، فأنت على دراية جيدة بمهمة الصيانة المخيفة في الشتاء المتمثلة في التجريف. حتى في الأيام التي يكون فيها الطقس كئيبًا أو لا تشعر فيه بالقدرة على القيام بذلك، فإن تجريف الثلج بعد تراكم بضع بوصات أو استخدام منفاخ ثلج عالي الجودة أمر مهم للحفاظ على الممرات الخاصة بك آمنة في الشتاء. ولكن ماذا عن استخدام أداة إزالة الجليد الفعالة لإذابة الثلج والجليد لتسهيل المهمة؟ في حين أنه من الصحيح أن الحكومات المحلية تستخدم أدوات إزالة الجليد لجعل الطرق مناسبة للقيادة، فإن العديد من المواد التقليدية المستخدمة لإذابة الجليد ليست آمنة على الإطلاق، خاصة إذا كان لديك أطفال أو حيوانات أليفة قد ترغب في اللعب بالثلج البارد الرقيق.

إذا كنت تبحث عن طريقة تتطلب صيانة أقل للإبقاء على تجريف الثلج عند الحد الأدنى، وطريقة لن تسبب كارثة للحيوانات والبشر على حد سواء، فهناك جهاز إزالة الجليد غير السام – Safe Paw Pet Ice Melt – والذي متاح على أمازون مقابل 25 دولارًا ولديه أكثر من 6000 تقييم من فئة 5 نجوم. قد يرغب أولئك الذين لديهم حيوانات أليفة وأطفال في التفكير في استخدام هذا المنتج لأن أجهزة إزالة الجليد شائعة الاستخدام تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم أو المواد الكيميائية، مما قد يجذب الحيوانات الأليفة لعقها ويسبب مضاعفات صحية خطيرة. كما أنها يمكن أن تهيج الجلد، الأمر الذي يمكن أن يكون مصدر قلق للبشر الذين يتلامسون مع هذه المادة.