جورج كيربي جورج كيربي بعد أخذ 103 ميل في الساعة لوجه

ترك إبريق مارينرز جورج كيربي ملطخًا بالدماء في مشهد مخيف ليلة الثلاثاء عندما تعرض للضرب في وجهه بمسافة 102.7 ميل في الساعة قبالة خفافيش لاعب الأوريولز رامون أورياس.

لحسن الحظ ، استخدم كيربي ردود أفعاله الشبيهة بالقطار للحصول على يده والقفازات مباشرة قبل أن تضربه الكرة في الشوط الخامس لخسارة 5-1.

تعرض كيربي للدماء على وجهه بعد إصابته ، لكنه تجنب فكًا مكسورًا أو أي إصابة خطيرة أخرى في ما أثبت أنه ملعبه الأخير بعد أن قام Mariners بتحويل الخروج في المسرحية.

قال كيربي بعد المباراة ، في سياتل تايمز: “شعور جيد جدًا”. “لم يصب بأذى ، بصراحة. لقد حصلت على يدي – مثل 50/50 يدوية (وفم). لكننا جيدون”.

في حين أن مارينرز عانوا من خسارة يوم الثلاثاء ، فإنهم بالتأكيد يحسبون بركاتهم ، حيث حصل كيربي على يده لتكوين بعض التأثير وتجنب إصابة مدمرة محتملة.

أخبر دان ويلسون مدير مارينرز المراسلين بوستجامة أن كيربي سيحصل على الأشعة السينية للتأكد من أنه تجنب الأسوأ وحتى أعرب عن تفاؤله بأن كيربي يمكنه أن يبدأ بدايته التالية.

قال كيربي ، لكل MLB.com: “لم أر حتى ذلك قادمًا ، فقط ضع يدي”. “أنا سعيد لأنه قد فاته أي من المواقع السيئة على وجهي.”

كافح كيربي خلال ثلاث بدايات ، لكن يوم الثلاثاء كان أحد أفضل عروضه هذا الموسم.

سمحت اليمين بتشغيل اثنين على خمسة أدوار بينما ضرب ثلاثة مقاتلين.

انتهت ليلته المذكورة عندما قام الكرة بالارتداد من وجهه نحو رجل القاعدة الأول رودي تيليز لإنهاء الجزء العلوي من الشوط بعجز 2-1.

إنه يصطف حاليًا لمواجهة الملائكة يوم الأحد ، لكن كيربي كان يمكن أن يتراجع وهو يتنفس الصعداء بأن هذا الموقف لم يكن أسوأ بكثير.

بعد خسارة يوم الثلاثاء ، يبلغ عدد المارينرز 32-27 ونصف مباراة خلف Astros الرائدة.