جيانكارلو ستانتون وجليبر توريس أبطال مباراة يانكي المبكرة

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يوجد اسمان ضخمان في الجزء العلوي من لوحة احتمالات ALCS MVP المبكرة الآن بعد أن تقدم فريق Yankees بنتيجة 2-0 على Guardians، لكن هذا لا يعني أنه يجب أن يكون هناك اسم واحد.

خوان سوتو هو المرشح الصغير للفوز (+140، DraftKings) بما يسمى رسميًا بجائزة Lee MacPhail، في حين أن آرون جادج يلاحقه بفارق +165.

يبدو أن المكانة العالية للقاضي هي مجرد احترام لـ AL MVP المتوقع لعام 2024، حيث أن القاضي هو 1 مقابل 5 في ALCS. إنه فقط 3 مقابل 18 في فترة ما بعد الموسم.

في هذه الأثناء، سوتو هو 1 مقابل 6 فقط في ALCS، لذا فإن هذا كله مجرد إسقاط للألعاب المستقبلية ومن سيساعد فرقه كثيرًا على التقدم إلى بطولة العالم.

أحد الخيارات المثيرة للاهتمام للمراهنين هو Gleyber Torres عند +900، وهو 4 مقابل 9 في ALCS في مركز الصدارة وكان حافزًا رئيسيًا لأداء يانكيز الهجومي القوي في هذه التصفيات.

بطل يانكي آخر، جيانكارلو ستانتون، هو 1 مقابل 7 مع هوميروس في ALCS ولكن يمكن أن يكون رهانًا مثيرًا للاهتمام عند 13/1 باعتباره الضارب الأكثر سخونة في فريق يانكي.

على الجانب الآخر، من غير المجدي في الغالب المراهنة على فريق Guardians في هذا السوق، ليس لأنهم لا يستطيعون الاندفاع من الحفرة 2-0، ولكن لأنه لم يلعب أحد بشكل جيد معهم حقًا.

خوسيه راميريز هو 22/1 للفوز بجائزة ALCS MVP ولكن من الأفضل أن تراهن على Guardians للفوز بالسلسلة باحتمالات +550 إذا كنت تؤمن بهم لتحقيق عودة لم يفعلها سوى 15 فريقًا في تاريخ MLB.

تعلم كل ما تحتاج لمعرفته حول الرهان MLB

الرهانات على Stanton وTorres هي الأفضل للاستهداف الآن، حيث أثبت Guardians أنهم يعتزمون الالتفاف حول Stanton وJudge كلما أمكن ذلك.

حتى الآن، ضربهم الضاربون الآخرون.

لماذا تثق في نيويورك بوست للمراهنة

إريك ريختر هو حزام أزرق برازيلي في رياضة الجوجيتسو، لكنه يمتلك الحزام الأسود في مراهنات الفنون القتالية المختلطة. خلال موسم كرة القدم، حقق أرباحًا هائلة في The Post في سوق دعم اللاعبين في الموسمين الماضيين. وبينما يراهن باستمرار على التسديدات الطويلة، فإن عائده على الاستثمار يبلغ 30.15 بالمائة منذ عام 2022.