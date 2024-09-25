جيا دودي، صديقة ويل ليفيز السابقة، مرتبطة بكريستيان براون من دنفر ناجتس

يبدو أنه قد يكون هناك رياضي جديد في حياة جيا دودي.

هذا ما يتوقعه محققو الإنترنت بعد انفصال المؤثرة عن لاعب الوسط في فريق تيتانز ويل ليفيس، حيث يفترضون أنها وحارس فريق دنفر ناجتس كريستيان براون قد يكونان على علاقة.

حالة واقعية: موضوع مستخدم X من وقت سابق من هذا الشهر يشير إلى اتصال محتمل بين Duddy-Braun.

بدأ المنشور الأول بلقطات متجاورة لبراون، 23 عامًا، وهي ترتدي هوديًا ورديًا، والذي يمكن رؤية دودي – التي لديها 840 ألف متابع على وسائل التواصل الاجتماعي – وهي ترتديه في تحميل على صفحتها على TikTok.

ثم اقترح مستخدم X، @cocobraun3، أن “دودي نشر مقطع فيديو على تيك توك في شقة كريستيان”، مما لفت الانتباه إلى قطع مختلفة في الخلفية تبدو وكأنها تنتمي إلى براون، بما في ذلك حزام WWE الذي ظهر خلال احتفالات دنفر ببطولة الدوري الاميركي للمحترفين في عام 2023.

بالطبع، هناك مؤشر آخر شائع: يتابع دودي وبراون بعضهما البعض على إنستغرام.

فاز براون، الذي يبلغ طوله 6 أقدام و6 بوصات، والذي تم اختياره في الجولة الأولى عام 2022 من كانساس، ببطولة مع فريق دنفر ناجتس في عامه الأول في الدوري.

حقق معدل 7.3 نقطة في المباراة الواحدة في الموسم الماضي، و3.7 كرة مرتدة و1.6 تمريرة حاسمة.

أصبح دودي، المقيم في ناشفيل، نجمًا بين عشية وضحاها في عام 2023 عندما التقطت الكاميرات انزلاق صديقه آنذاك ليفيس في الجولة الأولى في مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي.

تم اختيار لاعب الوسط السابق لفريق كنتاكي في المركز 33 من قبل فريق تينيسي في اليوم الثاني من المسودة في أبريل 2023.

انتشرت شائعات الانفصال بعد أشهر، وكشفت حلقة البودكاست “Pardon My Take” من Barstool Sports أن Levis “أعزب رسميًا” في منشور على X في سبتمبر 2023.

ومنذ ذلك الحين، انتقلت لاعبة الإشارة البالغة من العمر 25 عامًا إلى علاقة مع خريجة برنامج “Bachelor” فيكتوريا فولر، التي ظهرت في الموسم العشرين من برنامج المواعدة على قناة ABC في عام 2020.

كشفت صفحة Six حصريًا عن اقتران Fuller-Levis في يوليو 2024.

لم يبدأ الموسم الثاني لفريق ليفيز في دوري كرة القدم الأميركي بشكل سلس، حيث ارتكب لاعب الوسط أخطاء باهظة الثمن في خسارتين متتاليتين في بداية العام.

يظل فريق تيتانز بلا فوز بنتيجة 0-3 بعد خسارته 30-14 أمام فريق باكرز يوم الأحد.

أتم ليفيس 68.1 بالمئة من تمريراته في ثلاث مباريات، وألقى أربع تمريرات هبوطية مقابل خمس اعتراضات.

يزور فريق تيتانز فريق دولفينز في “ليلة الإثنين لكرة القدم” لاختتام الأسبوع الرابع.