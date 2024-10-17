جيري رينسدورف منفتح على بيع وايت سوكس المحتضر بعد موسم سيئ تاريخيًا

يقال إن جيري رينسدورف يستكشف بيع Chicago White Sox.

وذكرت صحيفة أثليتيك يوم الأربعاء أن رينسدورف، 88 عامًا، يجري “مناقشات نشطة” لبيع الفريق إلى “مجموعة يقودها لاعب الدوري الكبير السابق ديف ستيوارت”.

واشترى رينسدورف، الذي يمتلك أيضًا فريق شيكاغو بولز، فريق وايت سوكس في عام 1981 مقابل حوالي 20 مليون دولار.

فقط عائلة شتاينبرينر، التي تمتلك فريق يانكيز منذ عام 1973، كانت تتمتع بفترة أطول كمالك لـ MLB.

قال Reinsdorf منذ فترة طويلة إنه ليس لديه خطط لبيع White Sox على الرغم من انتقادات المعجبين المتزايدة والنتائج السيئة على أرض الملعب.

كان ستيوارت، لاعب MLBer البالغ من العمر 16 عامًا وأفضل لاعب في بطولة العالم لعام 1989، مؤخرًا جزءًا من مجموعة تتطلع إلى جلب فريق دوري كبير إلى ناشفيل، تينيسي، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما الذي ستعنيه مشاركته بالنسبة لمستقبل الامتياز في مدينة عاصف، لكل منفذ.

تأتي هذه الأخبار بعد أن عانى فريق White Sox من أسوأ موسم في تاريخ MLB الحديث.

خسرت شيكاغو رقما قياسيا في 121 مباراة في عام 2024، محطمة الرقم القياسي لخسارة ميتس في موسم واحد عام 1962.

وقال رينسدورف في بيان في سبتمبر/أيلول: “الجميع في هذه المنظمة غير راضين للغاية عن نتائج هذا الموسم، وهذا أمر بديهي”. “لقد كان هذا العام مؤلمًا جدًا للجميع، وخاصة جماهيرنا. لم نصل إلى هنا بين عشية وضحاها، والحلول لن تأتي بين عشية وضحاها أيضا.

قام White Sox بطرد نائب الرئيس التنفيذي منذ فترة طويلة كين ويليامز والمدير العام ريك هان خلال موسم 2023، وتعيين كريس جيتز كمدير عام جديد، والمدير المعلب بيدرو جريفول لجرادي سايزمور في أغسطس.

ولم تكن أي من الخطوتين كافية لتجنب صنع التاريخ.

وقال رينسدورف: “بالعودة إلى العام الماضي، اتخذنا قرارات وتغييرات صعبة للبدء في بناء أساس للنجاح في المستقبل”. “ما أبهرني هو الطريقة التي واصل بها لاعبونا وطاقمنا العمل وإضفاء طابع احترافي على الملعب كل يوم على الرغم من الموسم الصعب تاريخيًا. لا أحد سعيد بالنتائج، لكني أشيد بالجهود المستمرة.

في وقت سابق من هذا العام، أفيد أن فريق White Sox كان يستكشف ملعبًا جديدًا محتملًا في منطقة ساوث لوب في شيكاغو، ليحل محل ملعب السعر المضمون، حيث يلعبون منذ عام 1991.

اجتذب فريق White Sox 17.046 مشجعًا فقط لكل مباراة هذا الموسم، وهو رابع أقل عدد من المشجعين في البطولات الكبرى.