جي بي بيكرستاف: عقد ميكا نوري بليزرز هو “صفعة على الوجه”

انتقد رئيس الاتحاد الوطني لمدربي كرة السلة جي بي بيكرستاف هيكل العقد الذي وقع عليه فريق تريل بليزرز مع مدربهم الجديد.

وصف بيكرستاف، مدرب بيستونز، الصفقة بأنها “صفعة على وجه قيمتنا” في مقابلة مع ESPN عند مناقشة الطبيعة غير العادية التي تم بها وضع الصفقة لميكاه نوري.

ذكرت صحيفة The Worldwide Leader أن عقد نوري مضمون لمدة عام واحد فقط، إلى جانب خيارات الفريق للسنتين الثانية والثالثة من الصفقة وراتب أساسي أقل من السوق.

هناك حوافز يمكن الوصول إليها اعتماداً على نجاح الفريق.

نوري هو مدرب رئيسي لأول مرة في الدوري الاميركي للمحترفين بعد أن أمضى خمس سنوات كمساعد رئيسي لفريق تيمبروولفز وقد حظي بتقدير جيد بين صفوف التدريب.

وقال بيكرستاف لشبكة ESPN إنه لم يكن يحاول الابتعاد عما فعله نوري للحصول على الوظيفة، ولكن هناك مخاوف بشأن السابقة التي قد يشكلها ذلك.

وقال: “لكنني أشعر أنه وُضِع في موقف لا ينبغي أن يُوضع فيه حيث يتعين عليه اتخاذ خيار من هذا النوع بسبب هيكل العقد”. “من المؤسف أن يكون لديك حلم، ومن وجهة نظرنا، يبدو الأمر كما لو أن شخصًا ما يستغل حلمك ويقلل من قيمة ما نشعر أن المدربين كسبوه على مر السنين.

“أنت تفكر في التضحية، والوقت، والنمو الذي ساعده المدربون وحققوه في الدوري الاميركي للمحترفين، ومن ثم يأتي شخص ما ويحاول التقليل من قيمة العمل الذي يقوم به المدربون في هذا الدوري، وهو أمر مخيب للآمال للغاية”.

وبحسب ما ورد اتفق المدربون الآخرون أيضًا مع آراء بيكرستاف، لكنهم لم يعلقوا علنًا.

واجه مالك نيو تريل بليزرز، توم دوندون، انتقادات منذ توليه إدارة المنظمة بسبب إجراءات خفض التكاليف، والتي تضمنت عدم دفع تكاليف تسجيل المغادرة المتأخر لبعض موظفي الفريق وترك اللاعبين في اتجاهين في المنزل خلال التصفيات.

قال بيكرستاف: “إنه يغير الحسابات المتعلقة بالمكان الذي يقف فيه المدرب، ويخلق بيئة يمكنك من خلالها محاسبة اللاعبين عندما يبدو أنه يتم استبدالك وإقالتك بسهولة إذا لم تسر الأمور بالطريقة التي قد يراها اللاعبون”. “إن الأمر المخيب للآمال تقريبًا هو وجود عقلية المعلم البديل دون أي ضمان أو دعم (فيما يتعلق) بما سيبدو عليه الأمر على المدى الطويل أو في المستقبل.

“لقد تحدثت إلى الكثير من المدربين – المدربين الرئيسيين، والمدربين المساعدين – الذين يشعرون بالقلق الشديد. إنها مسألة خطيرة للغاية بالنسبة لنا كمدربين للتأكد من أننا نحمي قيمة طاقم التدريب. لقد بذل المدربون سنوات وسنوات من العمل لوضع أنفسنا في هذا الموقف ووضع المدربين المستقبليين في وضع تظل فيه قيمتنا ولا يتم تجاهلها بسبب تدفق السلطة للملكية.”