جي جي ريديك يتحدث بصراحة عن تدمير منزله في حرائق لوس أنجلوس

فقد جي جي ريديك منزله المستأجر في حريق باسيفيك باليساديس المدمر هذا الأسبوع.

وأكد مدرب ليكرز خلال حديثه للصحفيين يوم الجمعة أن العقار الذي كانت تستأجره عائلته قد احترق.

وعلى غرار آلاف الأشخاص في منطقة مترو لوس أنجلوس، اضطرت عائلة ريديك إلى إخلاء منزلها يوم الثلاثاء.

عاد ريديك إلى منطقة باسيفيك باليساديس يوم الأربعاء، ليرى الحي بأكمله مدمرًا بسبب حرائق الغابات.

وقال ريديك: “لم أكن مستعداً لما رأيته”. “إنه دمار وتدمير كامل. كان عليّ أن أسلك طريقًا مختلفًا للوصول إلى المنزل، لكنني مررت بمعظم أنحاء القرية وانتهى كل شيء. لا أعتقد أنه يمكنك إعداد نفسك لشيء كهذا.

وتابع ريديك حديثه بالتفاصيل حول الدمار الذي لحق بمنزله، وذكر أشياء محددة فقدها هو وعائلته في الحريق.

وقال: “كل ما نملكه كان له أي أهمية بالنسبة لنا، ما يقرب من 20 عامًا معًا كزوجين، و10 سنوات من الأبوة والأمومة، كانت في ذلك المنزل”. “هناك أشياء معينة لا يمكنك استبدالها، ولن يتم استبدالها أبدًا. إنه أمر غريب، مثلما قام ابني بمشروع فني العام الماضي في سانت آن في بروكلين، كان عبارة عن لوحة مرسومة بقلم الفحم لمنارة قمنا بتأطيرها فوق الدرج. لا يمكنك أبدًا استبدال أشياء كهذه. الذكريات، 18 عامًا معًا الآن أنا وتشيلسي، كانت هناك أشياء معينة كانت موجودة في ذلك المنزل ولا يمكنك استبدالها. الأشياء المادية مهما كانت.”

على الرغم من الانزعاج الواضح، تحول ريديك بعد ذلك إلى ملاحظة إيجابية، مشيرًا إلى الدعم الذي تلقاه هو وعائلته خلال هذا الوقت.

ابق على اطلاع بتغطية NYP للحرائق المرعبة في منطقة لوس أنجلوس

قال ريديك: “لقد كان مجتمع Palisades جيدًا جدًا بالنسبة لنا”. “الناس يشكلون المجتمع، ونحن نريد المساعدة وإعادة البناء على ذلك.

“لا أريد أن يشعر الناس بالأسف تجاهي وعلى عائلتي. وتابع ريديك: “سنكون على ما يرام”. “هناك أشخاص لن يكونوا على ما يرام بسبب بعض القضايا السياسية وقضايا التأمين، وسنبذل كل ما في وسعنا لمساعدة أي شخص يشعر بالإحباط بسبب هذا.”

ريديك هو واحد من العديد من المشاهير الذين فقدوا منازلهم بسبب حرائق الغابات، بما في ذلك مدرب فريق ووريورز ستيف كير.

ويأمل مدرب ليكرز أن يتم لعب مباراة السبت على أرضه ضد توتنهام.

ولم يعلن الدوري الاميركي للمحترفين بعد عن موعد بديل لمباراة الخميس ضد هورنتس التي تم تأجيلها.