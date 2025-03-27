حاضنة رف النحل DIY التي لا بد من تفتيح ديكور الربيع الخاص بك

النحل هو رمز حيوي للربيع ، ويضيف على الفور سحرًا طبيعيًا إلى مساحتك. إذا كنت جميعها من أجل وصول الموسم ، فلماذا لا تنشئ قطعة فنية رائعة تحتفل بهذه الملقحات الجاد؟ مع وجود عدد قليل من أساسيات الصياغة ، يمكنك صنع حاضنة على رف Bee Diy لمنزلك لإشراق ديكور الربيع في غرفتك. ستبدأ بأربعة زهر خشبي ، تم رسمها ثم تزيينها بأحرف ، إما مع ملصقات الخشب أو الفينيل مسبقًا. ستكون القطعة النهائية لهجة مبهجة لتزيين رف كتب أو صينية أو طاولة.
إن مخططات الرف هي عناصر صغيرة ومزخرفة تضيف نزوة في أي مكان يتم وضعها ، وهذا غير محدود بشكل لا يشينا. إذا كنت من النوع الذي يحب إعادة التجديد في كل مرة نقترب من موسم جديد ، فستحب التنوع الذي يقدمه هذا DIY. مع بعض التغييرات البسيطة على اللون أو الملحقات ، يمكنك إنشاء قطعة مصممة تناسب أي حاجة أو موضوع. سواء أكنت تقدمها كهدية أو الاحتفاظ بها لأرففك الخاصة ، فسوف تستمتع بصنع حاضنة الرف هذه التي تتميز بعسل.
كيف تصنع حاضنة رف نحلة رائعتين
https://www.youtube.com/watch؟v=B4ipyuvikyk
ستعمل النرد الخشبي كقاعدة لليخانة الرف ، مما يفسد كلمة “الطنانة” عند تكديسها ، مع خطاب على كل يموت. نظرًا لأن هذه الزهر عبارة عن عنصر شجرة الدولار الشهير لإنشاء أرفف زاوية DIY وغيرها من المشاريع المنزلية ، فقد تكون خارج المخزون في متجرك المحلي. إذا كان هذا هو الحال ، فقد يكون البديل الرائع هو كتل وليام كراف وود. ومع ذلك ، إذا كنت تفضل تصميمًا مستديرًا ، فيمكنك شراء مجموعة عبر الإنترنت ، مثل الزهر الخشبي 100 قطعة. بعد ذلك ، احصل على بقية اللوازم: فرشاة الطلاء الإسفنج المربعة ، ظلال الطلاء المختارة ، شارات الحروف ، كومة من الأزرار ، والغراء. بالطبع ، لا يوجد ديكور نحلة مكتمل بدون الحشرات الصغيرة نفسها! ستحتاج أيضًا إلى مجموعة من النحل الخشبي الصغير Penta Angel.
أولاً ، قم بتعطيل الزهر الخشبي (أو المكعبات) بالطلاء. بمجرد أن تجف ، قم بتطبيق رسائلك إما عن طريق وضعها أو استخدام الملصقات. بعد ذلك ، قم بصراخ المكدس الزهر معًا وأضف نحلة خشبية على كل من أعلى وأسفل يموت. الآن ، لتحويل فرشاة الطلاء الإسفنجي إلى قحبة عسل. قم بإزالة رأس الرغوة ورسم المقبض. قم بإنشاء قمة Dipper من خلال لصق مجموعة من الأزرار معًا. ثم قم بتثبيته إلى مقبض الفرشاة ، قبل التمسك بالعصا إلى جانب حاضنة الرف مع القوس.
جعل ديكور النحل الربيعي كل الطنانة
ليس عليك متابعة عقل الخلية عند إنشاء ديكور النحل! هناك الكثير من الطرق لتخصيص هذا المشروع. على الرغم من أن YouTuber الذي شاركه رسمه باللون الأبيض ، يمكنك بدلاً من ذلك رسمها بظلال متناوبة من الأصفر والأسود ، مثل خطوط النحل ، أو الأصفر ببساطة. يمكنك أيضا تجربة ظلال الباستيل الناعمة. أضف سلسلة من ملصقات النحل الصغيرة ، مثل ملصق Wangheng Mini Bee ، إلى الجوانب للحصول على مزيد من الأبعاد ، أو إقران مكدس “Bee” الرأسي مع “Happy” أفقي. يمكنك حتى استخدامه لتزيين إكليل من ربيع.
بعد إنشاء ديكور DIY هذا ، قد يكون لديك عدد قليل من المكعبات أو النرد اليسار. استمتع بوضع لمسة خاصة بك لفصول أو عطلات أخرى. تريد فكرة ديكور هالوين لطيفة؟ حاول استخدام تصميم برتقالي وسوداء ، مع استكمال الأشباح المصغرة أو لهجات اليقطين. إذا صنعت واحدة لفصل الشتاء ، فيمكنك عرض أبيض وآثار من الفضة ، جنبًا إلى جنب مع ندفة الثلج أو ثلج فوار. هل تحتاج إلى فكرة للسقوط؟ طلاء الزهر البني والذهب مع زخارف ورقة صغيرة.