حافظ على مضخات البلياردو القبيحة مخفية بسياج يمكن الوصول إليه

سواء كنت تملك بالفعل حمام سباحة – أو كنت تقوم بفحص تصميمات المسبح المذهلة قبل تثبيت واحد – فكل شيء مشترك: المضخات والمرشحات القبيحة والمواصفات. حتى عندما تكون الجهاز مسافة من حمام السباحة ، لا يزال بإمكانها إفساد جمالية منزلك. لحسن الحظ ، ليس من الصعب تدوين السياج الذي يخفي المضخة مع الحفاظ على إمكانية الوصول إليه لتنظيف وصيانة البلياردو. ومع القليل من البراعة ، يمكن مطابقة السياج مع جوانب أخرى من ديكور الفناء.

يعد برنامج تعليمي من صفقات YouTuber Vibrent مقدمة رائعة لهذا النوع من المشروع. ويتبع مبادئ واضحة لبناء أي سياج خشبي. قم بتعيين 4x4s في الخرسانة لمشاركات الزاوية ، ثم أضف 2x4s أفقيًا بالقرب من القاع والأعلى والمتوسط ​​من سياج السياج لتوفير الدعم. يمكن استخدام أقواس شماعات معدنية حيث تلتقي 2x4s بجدار المنزل. هناك مساحة في منتصف الجزء الأطول هي المكان المثالي لبوابة خشبية مطابقة ، مما يوفر سهولة الوصول إلى مضخة البركة عند الحاجة.

يتم وضع كل شيء مع مسامير خشبية ، لذلك يجب أن تكون جميع المواد ، بما في ذلك أجهزة البوابة ، متاحة من أجهزةك المحلية أو متجر Big Box. الأدوات الوحيدة اللازمة هي المنشار وسائق الحفر (أو تمرين مطرقة إذا كان السياج متصل بجدار البناء). تبدو النتيجة جيدة ، وتخفي مضخة البركة دون تقييد الوصول ، وإذا تم اتباع نصائح صيانة السياج الخشبي البسيط ، فيجب أن تكون متينة للغاية.