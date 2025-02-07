حافظ على مضخات البلياردو القبيحة مخفية بسياج يمكن الوصول إليه

سواء كنت تملك بالفعل حمام سباحة – أو كنت تقوم بفحص تصميمات المسبح المذهلة قبل تثبيت واحد – فكل شيء مشترك: المضخات والمرشحات القبيحة والمواصفات. حتى عندما تكون الجهاز مسافة من حمام السباحة ، لا يزال بإمكانها إفساد جمالية منزلك. لحسن الحظ ، ليس من الصعب تدوين السياج الذي يخفي المضخة مع الحفاظ على إمكانية الوصول إليه لتنظيف وصيانة البلياردو. ومع القليل من البراعة ، يمكن مطابقة السياج مع جوانب أخرى من ديكور الفناء.
يعد برنامج تعليمي من صفقات YouTuber Vibrent مقدمة رائعة لهذا النوع من المشروع. ويتبع مبادئ واضحة لبناء أي سياج خشبي. قم بتعيين 4x4s في الخرسانة لمشاركات الزاوية ، ثم أضف 2x4s أفقيًا بالقرب من القاع والأعلى والمتوسط من سياج السياج لتوفير الدعم. يمكن استخدام أقواس شماعات معدنية حيث تلتقي 2x4s بجدار المنزل. هناك مساحة في منتصف الجزء الأطول هي المكان المثالي لبوابة خشبية مطابقة ، مما يوفر سهولة الوصول إلى مضخة البركة عند الحاجة.
يتم وضع كل شيء مع مسامير خشبية ، لذلك يجب أن تكون جميع المواد ، بما في ذلك أجهزة البوابة ، متاحة من أجهزةك المحلية أو متجر Big Box. الأدوات الوحيدة اللازمة هي المنشار وسائق الحفر (أو تمرين مطرقة إذا كان السياج متصل بجدار البناء). تبدو النتيجة جيدة ، وتخفي مضخة البركة دون تقييد الوصول ، وإذا تم اتباع نصائح صيانة السياج الخشبي البسيط ، فيجب أن تكون متينة للغاية.
كيفية تخصيص السياج الأساسي لتناسب الفناء الخاص بك
هناك الكثير من الطرق لتخصيص هذا المشروع. يمكنك اختيار ترك اعتقالات السياج العادي إذا كنت ترغب في مطابقتها مع سياج حديقة قريب. بدلاً من ذلك ، يمكنك توابل الأشياء عن طريق اختيار تلطخ أو رسم الألواح أي لون تريده. إذا كان بناء هذا المشروع يبدو متورطًا للغاية ، فإن البديل البسيط للغاية هو إقامة طول واحد من السياج كشاشة بدلاً من إرفاق نظام مضخة البلياردو بأكمله. في الطرف الآخر من المقياس ، واعتمادًا على مكان وجود مضخة البركة ، سيكون من السهل نسبيًا تمديد الفكرة إلى سقيفة تخزين كاملة. على الرغم من أن هذا قد يبدو وكأنه مشروع أكبر بكثير ، إلا أنه يمكن استخدام نفس الأدوات والمواد في جميع أنحاء.
بالطبع ، هناك الكثير من البدائل لألواح السياج اعتصام. على سبيل المثال ، يمكن أن تعمل ألواح Live Edge أفقياً. إذا كان لديك حاليًا سياج فينيل ، فمن المحتمل أن يتم تعديل لوحات إضافية لتناسبه. فكر في تسمير الخيزران أو الصفصاف إلى 2×4 يدعم إذا كان ذلك يطابق نمط الفناء بشكل أفضل. كلاهما متاح في الفحص سهلة الاستخدام أو لفات ذات ارتفاعات مختلفة. يمكنك أيضًا تحويل السياج إلى جدار معيشة عن طريق اختيار بعض مصانع التسلق الجذابة التي يسهل نموها والتي لن تتولى المكان. الفكرة الأساسية هي DIY سهلة ، حتى بالنسبة لأولئك الذين لديهم خبرة محدودة ومجموعة أدوات متواضعة. سواء كانت مجرد وسيلة منفصلة لإخفاء مضخة حمام سباحة قبيحة أو ميزة حديقة جديدة متروك لك.