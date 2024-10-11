حاول مايكل جارسيا “الخاسر المؤلم” إيذاء أنتوني فولبي

كانساس سيتي ، ميزوري – وضع جاز تشيشولم جونيور نفسه في مرمى ALDS بالقول إن العائلة المالكة “محظوظة” في فوزهم في اللعبة 2 والإصرار على أن فريق يانكيز سيظل يفوز بالسلسلة.

وعندما اندلعت التوترات في الشوط السادس من فوز يانكيز في المباراة الرابعة على رويالز، لم يتراجع تشيشولم.

تم إخلاء المقاعد بعد أن تعرض مايكل جارسيا، لاعب القاعدة الثالث في رويالز، لانزلاق صعب إلى القاعدة الثانية وأخذ ساعدًا عرضيًا من أنتوني فولبي بينما كان يصنع العلامة لإنهاء اللعب المزدوج.

عندما وقف جارسيا وتوقف عند الحقيبة، ربت فولبي على ظهره، لكن تشيشولم جاء وتبادل الكلمات مع جارسيا، مما أدى إلى تسرب المخابئ وحظائر الثيران إلى الميدان.

وقال تشيشولم في نادي يانكيز بعد الفوز 3-1 على استاد كوفمان: “شعرت وكأن (جارسيا) حاول إصابة فولبي لأنه كان خاسرًا مؤلمًا”. “لقد كان يتحدث كثيرًا على Instagram وTwitter وأشياء من هذا القبيل. أفعل نفس الشيء، لكنني لن أحاول إيذاء أي شخص إذا كان يفوز في مباراة ولم يعجبني ذلك. فقلت له أننا لا نفعل ذلك على هذا الجانب. سأظل دائمًا متمسكًا برفاقي”.

بعد فوز فريق Royals في المباراة 2، أعاد جارسيا تغريد مقطع فيديو لكارلوس رودون وهو متحمس بعد أن ضرب الجانب في الشوط الأول وعلق قائلاً: “لا تحتفل مبكرًا جدًا”. كما نشر: “نحن لا نخشى أحداً”.

لا يبدو أن فولبي لديه مشكلة مع انزلاق جارسيا، الذي كان يحاول التغلب على رمية جون بيرتي، الذي بدأ اللعب المزدوج من خلال إرسال لاعب أساسي والتقدم أولاً.

وقال فولبي: “إن المخاطر كبيرة”. “الجميع يلعب بقوة، الجميع يحاول الفوز. إنهم يلعبون لموسمهم. لقد تدخل بقوة، لكننا سنقف دائمًا.

اتبع تغطية The Post لليانكيز في فترة ما بعد الموسم:

“لا. سأذهب بقوة إلى القاعدة، إنه يحاول تحقيق شيء ما لأنه لم يكن لديهم الكثير مما يحدث. هذا ما يحدث عندما يلعب الجميع بقوة.”

أثناء المناوشة، سار جيريت كول نحو جارسيا قبل أن يعترضه الماسك أوستن ويلز ويوقفه.

قال كول: “لست متأكدًا مما حدث، لكنني لا أحب أن يأتي بعد توقفي القصير”. “أردت فقط أن أقف أمامه.”

قال المدير آرون بون إنه لا يعرف سبب غضب الجميع، لكنه أشار إلى أنه يتضاءل مقارنة بالمنافسة القديمة بين يانكيز ورويالز.

وقال بون: “إذا كان هناك نوع من الانزعاج بسبب الانزلاق أو أي شيء آخر، فإننا نعود ونعرض القليل من هال ماكراي وويلي راندولف وسنضحك جميعًا على أنفسنا”.